El final de una serie/fenómeno como Juego de tronos el desenlace se emitirá la madrugada del 19 al 20 requiere cierto periodo de luto. Rellenar el hueco que deje no será tarea fácil, pero, aún así, este mes que se abre promete ser intenso para los 'seriéfilos' amantes de los géneros de la ciencia ficción y la fantasía. Vuelven los chicos de Los 100 y el diablo más irreverente y divertido de la televisión, Lucifer. Además, los espectadores españoles podrán ver por fin The Twilight Zone y una de ovnis o no ovnis llamada Proyecto Blue Book con Robert Zemeckis detrás. Y, para cerrar mayo por todo lo alto, el estreno de la esperada Good Omens.

'The Missing: Baptiste' (1 de mayo, Movistar Seriesmanía)

Nueva temporada, nuevo caso. Esta vez el detective Julian Baptiste (Tchéky Karyo) se tropieza con un misterio a resolver en Ámsterdam, donde se encuentra descansando con su familia. Pero su olfato a la hora de resolver enigmas y seguir pistas no le deja desconectar ni cuando está retirado. Por eso no duda demasiado a la hora de colaborar para desentrañar la desaparición de una joven que se gana la vida en el Barrio Rojo. Su contacto será el tío de la chica, que se ha desplazado a la ciudad para dar con el paradero de su sobrina.

Una más: Estreno de De gira con 'Asperger somos' (HBO).

'The Spanish Princess' (6 de mayo, HBO)

Después de The White Queen y The White Princess le ha llegado el turno a The Spanish Princess, con Catalina de Aragón como protagonista basándose en las novelas The Constant Princess y The King's Curse. El Londres del siglo XVI serán la ciudad y la época en la que se centrará esta miniserie de ocho episodios que recorrerá la vida de la esta princesa española que cambio de país en su adolescencia.

Catalina fue prometida en matrimonio a la corona inglesa muy joven, pero una vez allí su marido murió demasiado pronto y eso hizo que su vida fuese más complicada de lo que ya era y entrase en un juego de conspiraciones por el trono. Emma Frost interpreta a la princesa española.

Dos más: El estreno de Deep Water (Acorn TV) y la séptima temporada de Foyle's War (Acorn TV).



'Mrs. Wilson' (7 de mayo, Filmin)

En Mrs. Wilson se conjugan un buen número de factores para que, cuanto menos, llame la atención de entrada. Se trata de una miniserie de tres episodios de la BBC en la que se cuenta la historia de Alison Wilson, una mujer que tras morir su marido se tropezó con la desagradable sorpresa de que no era la única esposa que tenía. Otra mujer aparece para decirle que ella era la de verdad.

El papel de Alison lo interpreta Ruth Wilson (The Affair), que da vida a su abuela paterna basándose en sus memorias. El papel de su abuelo es obra de Iain Glen (Sir Jorah Mormont en Juego de tronos). Él era un profesor de inglés, novelista y espía en los años 30.

Una más: Estreno de State of Union (HBO) y de Chernobyl (HBO).



'Lucifer' (8 de mayo, Netflix)

A FOX no le salían las cuentas, así que decidió echar el cierre tras la tercera temporada y en mayo del año pasado anunciaba la cancelación de Lucifer. Sin embargo, Netflix vio en ella una oportunidad y, como ha hecho en España con La casa de papel, decidió rescatarla de sus cenizas y darle una nueva oportunidad y una continuidad para los decepcionados fans.

Tom Ellis vuelve a meterse en la piel de este diablo sacado de la mente de Neil Gaiman que, cansado de ser el guardián del Infierno, decidió fugarse a Los Angeles para tomarse unas vacaciones. Sigue el elenco principal de la serie y se suma un personaje, Eva (Inbar Lavi), que llega para subir la ya de por sí alta temperatura de esta serie y aumentar su dosis de gamberrismo.



'Instinto' (10 de mayo, Movistar+)

Un thriller erótico, esa es la muletilla que le han colocado a Instinto, serie de Bambú y Movistar+ protagonizada por Mario Casas. Marco es un empresario al frente de una compañía de primer nivel que comparte su día a día con su amigo Diego (Jon Arias) y su mujer, Bárbara (Bruna Cusi). Son amigos y trabajan juntos. Su mundo y su relación salta por los aires con la llegada de una nueva ingeniera, Eva (Silvia Alonso).

Solo el deporte y un club privado poco usual y muy sexual parecen ser la vía de escape de Mario. El reparto lo completan Ingrid García-Jonsson como la terepeuta del personaje de Óscar Casas, hermano también en la ficción de Mario, y Lola Dueñas, la madre de ambos en la serie.



'No Limit' (10 de mayo, COSMO)

Cosmo sigue apostando por las series francesas y este mes estrena en su parrilla una que viene con el sello del inconfundible Luc Besson detrás, quien ejerce como creador, guionista y productor de No Limit. El protagonista es Vincent Libérati, un agente al que el servicio secreto quiere en sus filas. Pero su fichaje no es a cambio de cualquier cosa. Ellos le consiguen a él y él, a cambio, entra a formar parte de un tratamiento experimental que le ayude a superar su enfermedad.

Una más: El estreno de The Society (Netflix).



'The Fix' (12 de mayo, Movistar Series)

Hace dos años Sarah Paulson se llevaba un Emmy y un Globo de Oro por su impecable interpretación de Marcia Clark en la primera temporada de American Crime Story, la que abordó el juicio contra O. J. Simpson. El de la fiscal del caso fue uno de los grandes personajes de una serie con sus más y sus menos y sus aciertos y excesos. Ahora, la propia Clark tira del baúl de sus recuerdos y de su experiencia para crear The Fix.

La serie se centra en el personaje de Maya Travis, una abogada de Los Angeles que pierde un pleito muy mediático contra un actor acusado de un doble asesinato. Su vida toca fondo y decide mudarse a Washington. Pasado un tiempo se repite la historia, pero esta vez está más preparada para atacar y defenderse.



'The Twilight Zone' (14 de mayo, Syfy)

The Twilight Zone es una de esas series de culto para los amantes de la ciencia ficción. Incluida en el cajón de las que deben ser vistas, fue todo un fenómeno cuando se emitió entre 1959 y 1964. Abordaba temas de todo tipo desde un punto de vista distinto y cargado de alicientes. Ese es el espíritu, innovador y atrayente, que pretende conservar su heredera.

En Estados Unidos se estrenó el 1 de abril y en España los seriéfilos han tenido que aguardar con paciencia mes y medio para poder disfrutarla. Pero el día se acerca y Syfy emitirá esta serie antológica en la que Jordan Peele ejerce como narrador además de como creador junto con Simon Kinberg y Marco Ramirez. En el reparto figuran nombres como Ginnifer Goodwin, Greg Kinnear, Adam Scott, Rhea Seehorn y Steven Yeun, entre muchos otros.

Dos más: Estreno de El pueblo (Amazon Prime Video) y la sexta temporada de Los 100 (Syfy).



'Proyecto Blue Book' (15 de mayo, TNT)

Producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen, Proyecto Blue Book cuenta con un primer episodio canónico en el que consigue enganchar en tu trama de investigación. ¿Existen o no existen los ovnis? Ese es el planteamiento de esta serie que se basa en hechos reales y que tiene como protagonistas al doctor Allen Hynek y su investigación entre los cincuenta y los sesenta.

A él, profesor de universidad con ideas poco comprendidas por algunos de sus colegas, le llamaron del Ejército para usarle como aval de su negación de la existencia de objetos volantes no identificados surcando los cielos estadounidenses. Pero manejarle no iba a ser tan fácil como se esperaban los mandos. Su compañero, el capitán Michael Quinn (Michael Malarkey), lo descubre muy pronto.



'Fleabag' (17 de mayo, Amazon Prime Video)

Phoebe Waller-Bridge vuelve con una segunda temporada de Fleabag, serie creada y protagonizada por ella misma en la que da vida a una joven de vida poco común que redobla su apuesta en esta segunda tanda de episodios. En su camino se cruza un sacerdote, interpretado por Andrew Scott, que hará que se replanté muchas cosas de su forma de ver el mundo.

La temporada anterior terminó con todo saltando por lo aires y algo tiene que hacer Fleabag para retomar las riendas y encauzarse de nuevo. Las sinopsis de su regreso aventuran una batalla de fe.



'Alta mar' (24 de mayo, Netflix)

Un crimen en un barco en altar mar en los años cuarenta es el argumento del que parte la nueva serie española de Netflix que cuenta con los nombres más repetidos en los últimos años cuando de creación de ficciones para televisión se refiere en el panorama nacional.

Creada por Gema R. Neira y Ramón Campos, que ejerce también como productor ejecutivo junto a Teresa Fernández-Vadés y Carlos Sede, Alta Mar apuesta por el misterio y las relaciones personales. En el reparto, uno de los grandes atractivos de esta serie, Alejandra Onieva, Ivana Baquero, Jon Kartajarena, José Sacristán, Eloy Azorín, Félix Gómez y Tamar Novas, entre otros.



'Good Omens' (31 de mayo, Amazon Prime Video)

La colaboración entre Amazon y Neil Gaiman vuelve a dar sus frutos tras consolidarse American Gods con su segunda temporada. Ahora le toca el turno a las aventuras de Crowley y Azifarel, un ángel y un demonio que unen fuerzas tras siglos de amistad/rivalidad para evitar un Apocalipsis que les da mucha pereza y les viene mal.

Good Omens (Buenos presagios) se basa en la novela homónima de Gaiman y Terry Pratchett y parece haber acertado de pleno con su reparto. Crowley está interpretado por Michael Sheen y el demonio de profundo acento británico es obra de David Tennant. En su camino para evitar el Armagedón, multitud de personajes disparatados. En el reparto, nombres como Benedict Cumberbatch, Frances McDormand y Jon Hamm.

Una más: Estreno de Sanctuary (HBO).