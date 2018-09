Comunitario, igualitario y con autogestión. El festival internacional Zaragoza a Escena, cuya tercera edición se celebra en la capital aragonesa entre el 14 y el 30 de septiembre, tiene cuatro características propias que lo hacen distinto del resto de certámenes del país.

“Está programado por un comité de cogestión formado por el sector, por las empresas teatrales y de artes escénicas de la ciudad, agrupadas en Ares (Aragón Escena) y Asemtar (Asociación de Empresas Teatrales de Aragón); combina los estrenos con la implicación de todo el sector local, inaugura la temporada de los cinco teatros públicos y conveniados de la ciudad y da la misma consideración al teatro de texto, el de no texto, la danza y el circo”, explica el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, para quien “estas cuatro condiciones hacen distinto al festival. No es una feria ni aspiramos a serlo, ese es un formato que debemos ir superando”.

Y a esas cuatro, centradas en la gestión, se les une la igualdad. “La relación de género entre dramaturgos, directores y coreógrafos está rozando la igualdad, con los hombres ligeramente por debajo”, explica Rivarés, que destaca que el festival ha cumplido en un solo año el protocolo de igualdad en la programación de artes escénicas que el Ayuntamiento de Zaragoza suscribió con Clásicas y Modernas la pasada edición. En las primeras ediciones, la presencia femenina se situaba en el entorno del 20%.



44 representaciones en 17 días

La programación incluye 44 representaciones en cinco teatros, además de en la Escuela de Danza y la Escuela Municipal de Teatro, y también en espacios abiertos, a las que se suman actividades paralelas como masterclass (dos de ellas a cargo del bailarín y coreógrafo francés Oliver Dubois, que actuará por primera vez en España), talleres de interpretación y creación, lecturas dramatizadas y performances.

El coreógrafo y bailarín francés Olivier Dubois actuará por primera vez en España en el festival Zaragoza a Escena.

Completan la programación una presentación de la Academia de las Artes Escénicas de España, conversaciones, coloquios y debates.

“Hay prevista una asamblea de la ‘academia de teatristas’, para que los académicos y los que no lo son tengan una jornada de debate sobre el presente y el futuro de las artes escénicas y sobre el papel de las instituciones y las entidades”, anota el concejal. “Las conclusiones se convertirá en un manifiesto que la academia asuma como propio y lance a las instituciones y las entidades”, añade.

El programa, que ha supuesto un coste de 200.000 euros para el consistorio al que se suma una aportación de 15.000 del Ministerio de Cultura y la colaboración de algunas empresas e instituciones, como el Institut FranÇais, Pyren Art o Etopia, incluye representaciones y convocatorias gratuitas y de pago, en este caso con la localidad más cara a veinte euros



Coproducciones y teatro comunitario

Otra de las señas de identidad de Zaragoza a Escena son las coproducciones de compañías locales con otras de distintas comunidades, a las que se suman otras de países como México y Chile. “Este festival ayuda a visibilizar algunas de las líneas de trabajo cultural importantes de la ciudad, cuyas coproducciones tienen en él un escaparate”, explica Rivarés.

Las compañías locales tienen el apoyo del Patronato de Artes escénicas, en el que efectúan residencias de dos años tras competir con otras en un concurso público, y la exigencia de que para desarrollar las coproducciones haya otra estructura pública junto a la que se asocia. “Eso permite abaratar los costes y mejorar la inversión –indica el concejal- y asegura dos estrenos, uno en cada una de las ciudades que producen el espectáculo, con la posibilidad de girar en ambas zonas”.

El programa incluye este año teatro comunitario con La hierba siempre volverá, obra que interpretarán en las calles del barrio de El Gancho un grupo de vecinos de 5 a 70 años. “Cuentan cosas incómodas de escuchar, realidades que hay que superar”, explica Rivarés, que resalta cómo los dos años de preparación de la pieza han dado lugar a “un sistema de colaboración, una red entre vecinos que ahora solventa sus propios problemas. El proyecto comunitario ha creado nuevas redes sociales”.



Figuras nacionales e internacionales

Lost dog…Perro perdido, de la compañía castellanoleonesa Cal y Canto Teatro, es un proyecto de circo social en el que ha participado un grupo de adolescentes dentro de un proyecto educativo. “Lo tratamos igual que una compañía de teatro clásico que va a un teatro”, apunta el edil.

Las propuestas de los grupos locales incluyen como Polvo, un trabajo sobre la integración y la accesibilidad generado a partir de los cuatro elementos (polvo, niebla, viento y sol) que según José Antonio Labordeta definían el paisaje aragonés, a cargo de Pares Sueltos, una compañía de danza que incluye bailarines con diversidad funcional (uno sordomudo y otra en silla de ruedas, entre otros) y Carme Diem Producciones. Y Teatro Imaginario y la banda de country-rock The Drunken Cowboys presentarán Teruel-Texas, en la que la música y los textos poéticos hablan de rutas vitales y soledad en el desierto de la España interior.

Entre las figuras de ámbito internacional que participarán en Zaragoza a Escena destaca el francés Olivier Dubois, que el sábado 22 de septiembre interpretará My body of coming forth by day, mientras la cantante española Silvia Pérez Cruz y la bailadora Rocío Molina traen ese mismo día y el domingo 23 Grito Pelao, sobre la maternidad y el deseo.