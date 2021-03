Nomadland cumplió con los pronósticos que la situaban como gran favorita en los Globos de Oro de la pandemia, triunfó como mejor película dramática y puso rumbo fijo a unos Óscar a los que llegará claramente como la rival a batir. La aclamada cinta de Chloé Zhao, una poética mirada a los devastadores efectos del capitalismo del siglo XXI en la sociedad estadounidense, compartió protagonismo con Borat, película film secuela, la gamberra y temeraria continuación de Borat (2006), que se proclamó vencedora del galardón a la mejor película cómica o musical.

Tanto Nomadland (mejor drama y dirección) como Borat, película film secuela (mejor comedia y actor cómico para Sacha Baron Cohen) se llevaron cada una dos galardones, los mismos que Soul (mejor película animada y banda sonora). El único "borrón" para Nomadland fue que Frances McDormand no logró la distinción a mejor actriz dramática, donde dio la campanada Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday.

En cualquier caso, el momento más emotivo de la noche fue para el desaparecido Chadwick Boseman, mejor actor dramático por La madre del blues y cuya viuda pronunció un fuerte y desgarrador discurso.

El reinado de los nómadas

A nadie le ha pillado por sorpresa el éxito de Nomadland: recibió el León de Oro en Venecia, consiguió el premio del Público en Toronto (TIFF) y ha arrasado por las distinciones de la crítica en Estados Unidos.

En esta extraña temporada de galardones de Hollywood, con galas en gran medida virtuales como la de hoy y tras un año de salas cerradas por el coronavirus, Nomadland consolidó sus opciones de cara a los Óscar tras batir como mejor drama en los Globos de Oro a El juicio de los 7 de Chicago, quizá la aspirante que mejor podía hacerle sombra.

Además, Zhao hizo historia hoy de los Globos de Oro al coronarse como la segunda mujer que recibe el premio de mejor dirección tras Barbra Streisand (Yentl, en 1984).

"Nomadland, en su corazón, es una peregrinación a través del luto y de la sanación. Así que, para todos los que han pasado por este bello y difícil viaje en algún punto de sus vidas, esto es para vosotros", dijo. "No decimos adiós, decimos: 'Nos vemos en la carretera'", añadió, parafraseando una de las frases clave de la película.

La otra gran sonrisa de la noche fue la de Sacha Baron Cohen, exultante con los dos premios de comedia para Borat, película film secuela y que lanzó varios dardos envenenados. "Gracias a la 'toda blanca' Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA)", comenzó, recordando así que no hay ni un solo miembro negro en la organización de los Globos de Oro.

Donald "Trump ha impugnado este resultado. Asegura que mucha gente muerta ha votado, "lo que es una cosa muy maleducada que decir sobre la HFPA", añadió en alusión al anterior presidente estadounidense.

Además, dio gracias al "genio de la comedia" el abogado Rudy Giuliani, responsable de una de las escenas más surrealistas y repugnantes de su cinta.

Aaron Sorkin, al frente de la reivindicación política de la protesta en El juicio de los 7 de Chicago, se conformó con el galardón al mejor guion.

"La democracia no es algo en lo que crees o donde colocas tu sombrero: es algo que haces", dijo rememorando las palabras de su personaje Abbie Hoffman. "Participas. Si dejas de hacerlo, la democracia se desmorona. No necesito más pruebas que lo que pasó el 6 de enero (el asalto al Capitolio de Estados Unidos) para estar de acuerdo con esto", añadió. La decepción más sonora fue la de Mank: la cinta de David Fincher aterrizó en los Globos como la más nominada con seis candidaturas y se fue de vacío.

Homenaje a Chadwick Boseman

El recuerdo a Chadwick Boseman, fallecido en 2020 a los 43 años, sobrevoló la gala cuando se llevó de forma póstuma el premio al mejor actor dramático por La madre del blues. Su viuda, Taylor Simone Ledward, aceptó el galardón en su nombre. "Él habría dicho hoy algo hermoso, algo inspirador, algo que amplificaría la pequeña voz que hay en todos nosotros y que dice 'tú puedes'", afirmó entre lágrimas. "Yo no tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar todos los momentos para celebrar a los que amamos", agregó.

Sin suerte para los latinos

Guatemala hizo historia en los Globos de Oro con su primera nominación gracias a La llorona de Jayro Bustamante, pero finalmente el premio a la mejor cinta en lengua extranjera fue para Minari. Historia de mi familia (película estadounidense con diálogos en inglés y coreano).

Tampoco tuvo suerte Lin-Manuel Miranda. Su versión audiovisual de Hamilton no pudo lograr los premios a mejor película cómica o musical y él tampoco salió victorioso como mejor actor cómico o musical.

Del mismo modo, Anya Taylor-Joy no recibió el Globo de Oro a mejor actriz cómica por Emma, pero sí consiguió en los apartados televisivos el de mejor actriz de serie limitada por Gambito de dama.

'The Crown' y 'Gambito de dama'

Los Globos de Oro dejaron esta noche dos claras ganadoras en el apartado televisivo: The Crown, el drama sobre la familia real británica que se llevó cuatro premios, y Gambito de dama, con dos galardones para la miniserie que ha despertado una verdadera fiebre por el juego del ajedrez.

Ambos títulos son dos fenómenos televisivos de Netflix, plataforma que en Estados Unidos también emite la otra triunfadora de la noche, Schitt's Creek, que cosechó dos victorias en comedia, pero vio cómo el galardón a mejor actor se fue para Jason Sudeikis, protagonista de Ted Lasso, la serie revelación de Apple.

Hubo pocas sorpresas más en la sección televisiva, que también confirmó a la argentina Anya Taylor-Joy, de 24 años, como una de las grandes promesas de Hollywood, al llevarse el premio a mejor protagonista de una serie limitada (miniserie) por su papel en Gambito de dama.

'The Crown', la joya de la corona de la pequeña pantalla

The Crown fue la absoluta vencedora de los premios entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), al llevarse cuatro Globos. Partía con seis nominaciones, pero no pudo ganarlas todas porque en algunas categorías de interpretación contaba con candidatura doble. Aun así, triunfó todo lo que pudo.

Se proclamó como mejor serie dramática, algo que ya logró en 2017 con su primera temporada. Y sus dos protagonistas se llevaron la estatuilla a mejor interpretación dramática: Emma Corrin, por su papel como Lady Di, y Josh O'Connor, por encarnar a un joven príncipe Carlos.

Durante el anuncio del premio a la mejor actriz, entregado en formato videollamamada por la pandemia de coronavirus, la otra protagonista de la serie, Olivia Colman, aplaudió con fuerza Corrin, quien se incorporó al reparto en la cuarta temporada y provocó que ambas compitieran por el mismo premio. Gillian Anderson también fue nombrada mejor actriz de reparto por dar vida a la que fuera primera ministra británica Margaret Thatcher.

'Gambito de dama' y Anya Taylor-Joy, fenómeno televisivo

El triunfo de Anya Taylor-Joy, quien cuenta con triple nacionalidad argentina, británica y estadounidense, supuso la representación latina en la ceremonia, celebrada entre Nueva York y Los Ángeles en un formato adaptado a la pandemia.

Con sangre española e inglesa, por su madre, y escocesa y argentina, por su padre, Taylor-Joy era la gran revelación de la noche, ya que, además de al premio televisivo, era candidata en la sección cinematográfica por protagonizar la película Emma.

Al final triunfó por su papel como jugadora de ajedrez en Gambito de dama, que ha causado un gran impacto internacional desde su estreno en Netflix, batiendo todos los récords de audiencias.

"Haría este proyecto una y otra vez. Gracias a todos los que han visto la serie", agradeció la actriz desde su casa a través de una videollamada con la también latina Rosie Perez, encargada de anunciar a la ganadora.

La ficción ha trascendido la pequeña pantalla y ha provocado un renovado interés por el ajedrez: las ventas de manuales de juego, tableros y otros accesorios se han disparado y han obligado a algunos fabricantes a aumentar la producción en pleno confinamiento por el coronavirus.

El palmarés dejó como sorpresa la victoria de Jason Sudeikis como mejor actor de comedia por la serie Ted Lasso, uno de los estrenos de la compañía tecnológica Apple tras su reciente desembarco en el negocio televisivo con Apple TV+.

Sudeikis interpreta en Ted Lasso a un desvergonzado entrenador de fútbol americano que trata de dirigir a un equipo de fútbol británico de la Premier League sin tener ni idea de las reglas.

Por su parte, Catherine O'Hara se alzó como mejor actriz cómica y la serie que protagoniza, Schitt's Creek, se impuso de nuevo como mejor comedia, tras ganarlo todo en los pasados Emmy.

Mark Ruffalo y John Boyega, mejor actor protagonista y secundario por La innegable verdad y Small Axe, respectivamente, completaron la lista de vencedores del apartado televisivo de la 78 edición de los Globos de Oro.



Sorpresas... y Laura Pausini

Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Una joven prometedora) y Viola Davis (La madre del blues) se medían en un feroz duelo por el Globo de Oro a la mejor actriz dramática. Pero Andra Day apareció de repente para birlarles el galardón contra todo pronóstico por su interpretación de Billie Holiday en Los Estados Unidos contra Billie Holiday.

Además, Rosamund Pike dio la sorpresa como mejor actriz de comedia o musical por I Care a Lot, un apartado en el que Maria Bakalova por Borat, película film secuela figuraba como favorita.

En las categorías de actores secundarios fueron coronados Jodie Foster por The Mauritanian y Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Y Laura Pausini consiguió junto a Diane Warren y Niccolò Agliardi el premio a la mejor canción por Io Sì de la cinta italiana La vida por delante.



Los errores técnicos y la controversia tiñen la gala

En sus 78 años de historia, los Globos de Oro celebraron esta noche una de sus galas más complicadas, pues, al objetivo de levantar una ceremonia de tres horas con videollamadas continuas, se sumó el tener que hacer frente a las acusaciones de corrupción y tratos de favor que acumula la organización.

Al igual que los Emmy y los Latin Grammy, estos galardones adaptaron su formato a la pandemia. No hubo alfombra roja, ni reunión de estrellas, ni fiestas posteriores y tiraron de muchas videollamadas. Además, al premiar una variada lista de categorías en cine y televisión, aumentó la proporción habitual de errores técnicos.

Entre discursos que se cortaban o audios que no llegaban, fueron varios los momentos en los que se repitió la necesidad de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) abra las puertas a nuevas incorporaciones, especialmente importante desde que no hay un solo integrante negro en sus filas.

Las dos presentadoras de la noche, Amy Poehler y Tina Fey, se refirieron a este asunto desde el comienzo de la gala. "La HFPA está formada por noventa blancos heterosexuales", ironizó Poehler al explicar las reglas.

En realidad son solo 87 los miembros de la organización, acusada de monopolio y de buscar tratos de favor al no permitir nuevas incorporaciones y mantener en "pequeño comité" sus contactos con los estudios de Hollywood.

Según Poehler, "hay mucha porquería nominada, y eso es la cosa de estos premios. Dejaron pasar muchos trabajos elaborados por personas afroamericanas. No hay ningún miembro negro en la HFPA y la inclusión es importante".

Las galas de videollamadas no terminan de cuajar

Poeheler y Fey salieron airosas del reto que suponía presentar una ceremonia a más de 4.000 kilómetros de distancia. La primera lo hizo desde Los Ángeles y, la segunda, desde Nueva York ante una limitada audiencia de trabajadores esenciales.

Con la pantalla dividida en dos, las dos presentadoras consiguieron forjar una complicidad y frescura que no volvió a repetirse en el resto de la gala. Hubo ganadores a los que no se escuchó, como Daniel Kaluuya; discursos que quedaron descafeinados como el de Mark Ruffalo, a pesar de su encendido alegato a favor de la diversidad, y escenas de absoluta confusión, como el teléfono que sonaba mientras Catherine O'Hara agradecía su premio desde el salón.

Ni siquiera los propios invitados podían ocultar su extrañeza ante las circunstancias. Jane Levy decía "esto es tan raro" al resto de candidatas a mejor actriz de comedia, justo antes de entrar a publicidad. Luego, David Fincher se bebería un chupito ante la webcam.

Aún tendrán oportunidad los Grammy y los Óscar, junto a un puñado de galas menores, de perfeccionar la técnica de las galas en pandemia, completamente deslucidas sin la posibilidad de reunir a tantas estrellas en unos pocos metros cuadrados.

Frías disculpas de la HFPA

Otro de los momentos extraños fue el minuto de disculpas y compromiso por mejorar que expresaron los directivos de la HFPA, después de que el diario Los Ángeles Times sacara los trapos sucios de esta organización.

Tres integrantes aparecieron de forma estática sobre el escenario para reconocer que "tienen mucho trabajo que hacer" para fomentar la diversidad y renovar la asociación, muy desprestigiada en los corrillos de Hollywood. Tras esa fría y hierática intervención, no volvió a salir el tema.