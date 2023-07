El humorista Fel Faixedas denuncia que un ayuntamiento del PP le ha cancelado un espectáculo

El humorista Fel Faixedas, conocido miembro de Teatro de Guerrilla, ha denunciado a través de las redes sociales que el Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat, la comarca catalana del Bages, gobernado por el PP, le ha cancelado un espectáculo que debía representar en la fiesta mayor del municipio el próximo 21 de julio. "Cancelado por el nuevo gobierno del PP. Cancelado porque sí", denuncia el actor en una publicación en Instagram.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Núria Carreras, ha asegurado a la ACN que no había ningún contrato firmado con el artista y que, por tanto, no se ha cancelado nada. "Si yo hubiera cancelado un contrato debería pagar una indemnización y eso no va a pasar", ha apuntado Carreras, quien ha dicho que durante el traspaso del cargo, el anterior alcalde no la puso al día de ningún "acuerdo verbal" con la compañía.

El anterior alcalde, Joan Miguel (ERC), lamenta la "falta de ética" del nuevo gobierno popular. Miguel asegura que se había realizado la "retención de crédito" para poder pagar el espectáculo, pero duda de si se había firmado el contrato. Sí tiene claro que todavía no se había enviado. Contrariamente a lo que asegura la alcaldesa, Miguel dice que en la reunión de traspaso sí trataron la cuestión de la fiesta mayor. Por todo ello, Carreras niega que haya ningún "trasfondo político" en la decisión. "Ahora no puedo echarme atrás con las nuevas actuaciones que ya he contratado", expone.

Fel Faixedas se suma así a la ola de denuncias que ya han realizado varios artistas en todo el Estado en la que lamentan las cancelaciones de espectáculos "motivadas por criterios políticos y partidistas".