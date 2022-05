Javier Alcalde: "Anarquistas y esperantistas comparten ideales"

¿Cuándo, cómo y por qué el anarquismo adoptó el esperanto como un signo de identidad? ¿Cuál fue el papel de esa lengua universal durante la Guerra Civil? ¿Cómo es posible que los historiadores no se hayan detenido a analizar la estrecha relación entre ambos movimientos? A través de una investigación pionera, el politólogo Javier Alcalde (Barcelona, 1978) da respuesta a algunas de estas preguntas en Esperanto i anarquisme: els orígens (1887-1907) (Edicions Malcriàs d'Agràcia, 2022). Las otras cuestiones son abordadas en esta conversación.

En 1910, en su congreso fundacional, la CNT anima a sus afiliados a aprender esperanto. ¿Por qué?

Los anarquistas necesitaban hacer contactos por todas partes, porque su revolución era internacional, y que hubiera una o dos personas políglotas, que normalmente no eran obreros y acababan imponiendo su agenda, no les convencía. No creían en la vanguardia del proletariado, creían que cualquier persona debía poder relacionarse con cualquier otra sin intermediarios. Ahora puede parecer algo naif hablar de fraternidad global y una lengua universal, pero entonces había decenas de grupos esperantistas libertarios en todo el mundo, no se trataba de una utopía. Ambos movimientos comparten ideales.

El inventor del esperanto, Ludwik Zamenhof, no era libertario.

Era un médico judío de la pequeña burguesía que al crear las bases del idioma en 1887 no pensaba en los obreros, sino en la problemática en torno a las lenguas que vivían los judíos en Europa. Pero en una carta de aquel mismo 1910 dice estar convencido de que el futuro del esperanto está ligado al del movimiento obrero, porque éste era el que mejor podía entender la utilidad y el ideario que había detrás.

En el libro explica que, antes de la aparición del esperanto, el movimiento obrero ya tenía en la agenda el debate sobre la necesidad de compartir una lengua universal.

Tienes que pensar que a lo largo de la historia se han realizado cientos de intentos para crear una lengua universal. En los siglos XVIII y XIX, buena parte de los matemáticos y filósofos lo veían como algo evidente. A principios del siglo XX, si tú querías ser un científico y estar al día de lo que se hacía por todas partes, tenías que saber inglés, alemán, francés, ruso... Para mi investigación, me pregunté qué pensarían los socialistas utópicos que querían construir un mundo más justo, pacífico y sin fronteras: ¿cómo se entendería la gente? Los anarquistas son continuadores de esa tradición. En los congresos de la Primera y de la Segunda Internacional también se discute la cuestión. La lengua que entonces se utilizaba más en este tipo de encuentros era el francés, pero es un idioma muy irregular. Por eso se pidió simplificar su ortografía mientras el proceso hacia una lengua universal no se consolidaba.

También menciona que, de hecho, en aquellos años circulaba otra lengua universal, el volapük. ¿Por qué no funcionó?

Fue el proyecto de lengua más desarrollado hasta entonces, pero era poco intuitivo, estaba basado en el alemán y el inglés y el sacerdote que lo creó en 1879 no estaba abierto a modificaciones. El esperanto era más regular, intuitivo y fácil de aprender, pero incluso después aparecería otro idioma, el Ido, que es un esperanto reformado: se calcula que en Francia y en España, un 25% de los líderes anarquistas lo preferían.

¿Por qué?

El movimiento esperantista era plural y transversal. En una primera etapa, antes de que sea abanderado por el movimiento obrero, hay muchos militares, religiosos y burgueses progresistas que se lo hacen suyo. Pi i Margall es uno de ellos. Algunos líderes anarquistas dicen que si el esperanto se enseña en las Cámaras de Comercio, si beneficia al propietario de la fábrica, a ellos ya no les beneficiará. De todas formas, cuando aparece el Ido en 1907, el esperanto ya está muy extendido.

¿De qué modo entra en Catalunya el esperanto? ¿Dónde y cómo se estudia?

La primera asociación se creó en 1904 en Ceret, en la Catalunya Nord. Después se extiende, sobre todo, donde el movimiento obrero tiene más presencia: Sabadell (primera ciudad del mundo en dar el nombre de una calle a Zamenhof), Terrassa, Barcelona... Cuando salían de la fábrica, por la noche, los obreros iban al Ateneo, a la sección del sindicato o al centro obrero y estudiaban esperanto en grupo. Enseguida se empezaban a cartear con obreros de otros países y la correspondencia se leía también en grupo. Era algo completamente normalizado y habitual.

¿Qué papel tiene el esperanto durante la guerra civil?

La etapa de entreguerras había sido la época dorada del esperanto. Incluso se planteó su uso en la Liga de Naciones. En Catalunya, durante la Revolución y la Guerra, todos los actores relevantes del campo republicano utilizarán el esperanto para explicar en el exterior qué es lo que sucede. La radio de la CNT-FAI tenía programación constante en catalán, español y esperanto. Para la Generalitat, el esperanto está por debajo del francés y el inglés, pero por encima de otros idiomas. El POUM publicará su boletín internacional en francés, italiano, alemán, holandés y esperanto. También el PSUC lo utilizará. Cientos de esperantistas de todo el mundo vinieron a combatir en Catalunya, el esperanto también jugó su rol en este sentido.

¿Y por qué no hablan de él los historiadores?



Francamente, no lo sé. Una hipótesis es que no tienen suficiente información o no la saben interpretar. Pero la hipótesis que considero más sólida es la del "presentismo histórico": algunos historiadores miran el pasado con los ojos del presente. Como hoy existe la percepción, discutible pero quizá acertada, que el esperanto es un tema marginal, consideran que siempre lo ha sido.

¿Qué relación existe hoy en día entre los dos movimientos?

Hay mayor vinculación de la que parece. Hay una simpatía desde el mundo libertario hacia el esperanto, sin conocer muy bien la historia que les une. Tampoco los esperantistas conocen su historia, la verdad. Pero tanto uno como otro todavía existen y establecen redes de solidaridad.