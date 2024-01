Lola Quivoron se infiltra con 'Rodeo' en el mundo del tradicionalmente masculino cine de acción

Carreras ilegales de motos, acrobacias de cross en carreteras y hasta en el interior de centros comerciales plagados de gente… los rodeos urbanos se convirtieron ya hace un par de años en un problema urgente a resolver en muchas localidades de Francia. Con algunos muertos, muchos heridos e innumerables quejas de los ciudadanos, esta práctica, que llegó al país vecino desde EEUU, se convirtió en una gran polémica cuando la cineasta Lola Quivoron aseguró que la mayoría de las víctimas se producían en las persecuciones policiales.

Mientras Francia debatía públicamente el asunto en los medios de comunicación, el mundo del cine apoyaba a la directora y guionista concediendo a su ópera prima Rodeo el premio Jury's Coup de Coeur en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes y el de mejor actriz, para la debutante Julie Ledru, en el Festival de Sevilla.

Reconocimientos a una película singular, un drama que juega con los elementos del thriller y el cine de acción, que se desarrolla en este mundo del cross-bitume y que está protagonizado por una mujer. En él, la cineasta pone el acento en la energía del cuerpo de su protagonista, una mujer apasionada de las motos que se mete en este universo clandestino dominado por los hombres. Es también un retrato de ciudadanos que viven en los márgenes y, sobre todo, una reivindicación de la mujer, un relato feminista que aboga por una representación plural de los personajes femeninos en la ficción.

El mundo de los rodeos urbanos está dominado por hombres. ¿Cómo entró usted en él?

No diría que es un mundo cerrado a las mujeres, pero es verdad que hay muy pocas mujeres. Es una comunidad que conocí hace unos siete años como fotógrafa, yo allí tenía mi lugar haciendo fotografías. También hice cortos, creé una gran amistad con algunos moteros y muchos de los que conocí en 2015 son ahora figurantes de esta película.

La directora y guionista Lola Quivoron. — Caramel Films

Muchos aparecen en la secuencia de la procesión fúnebre con las motos. Pero debo decir que mi experiencia como mujer en ese entorno es muy diferente a la experiencia que transmite el personaje de Julia en la película. Yo siempre me he sentido muy bien acogida en ese entorno.

¿Hay tanta violencia en la realidad como en la ficción?

No. En la película hay mucha violencia, pero es una violencia que se puede ver en muchos entornos diferentes y que proviene del patriarcado. Para la película me alejé, tomé distancia y creé toda la mitología que conforma la ficción. Esto no es un documental sobre cross-bitume, es una ficción sobre el personaje de esta mujer.

Julie Ledru debuta en la película y ella sí es del universo de las motos…

Empecé a escribir sobre el personaje pensando en otra chica, una motera que conocí durante un verano y que me marcó mucho, pero desapareció. Entonces siguiendo su fantasma, conocí a Julie haciendo búsquedas por Instagram. Estaba haciendo investigación para la película, porque la mayoría de los moteros se muestran en Instagram, y allí estaba ella que se hacía llamar Inconnue_du_95 (desconocida de 95).

"La actriz personificó la idea que yo tenía del personaje, lo encarnaba en su cuerpo"

Me interesó muchísimo su actitud tan provocadora, metía la moto dentro de su habitación, te enseñaba su vaso con ron, se tapaba siempre el rostro… me encantó esa actitud que tenía tan irreverente. Nos conocimos y para mí fue un milagro, porque ella personificó la idea que yo tenía del personaje y lo encarnaba en su cuerpo. Tenía la experiencia física del personaje, puesto que tenía cuerpo de mujer, y también había vivido muchos estigmas sociales por su origen, por su piel, por su género…

Hablando del cuerpo de mujer, ¿era importante que la película transmitiera la energía y la fuerza del cuerpo femenino?

Sí. En esta sociedad, el cuerpo de la mujer es un estigma, lo mismo que les pasa a los cuerpos de los homosexuales o de los inmigrantes o de los refugiados… por eso era fundamental poner el acento en la energía del cuerpo de Julia.

"Yo soy una puta sombra", dice una mujer en la película, ¿qué herramientas tienen las mujeres desde el cine para romper el silencio impuesto por el patriarcado?

"Como cineasta, tienes el poder de crear una sociedad diferente"

Bueno, para empezar a dinamitar el patriarcado es importante la relación de poder que se establezca y la evaluación que hagas de eso. Ser cineasta te ofrece la posibilidad, precisamente, de ser responsable de crear una microsociedad. Tienes el poder de crear una sociedad diferente.

No me gusta que me definan como directora, yo no soy directora, no dirijo actores, sino que los guío. Me gusta escuchar siempre y estar en un plano horizontal en el rodaje. Esto lo podríamos aplicar al mundo en general, que cada uno tenga su sitio, pero que la persona que dirija sea una aliada.

Eso es una manera política de entender y hacer el cine ¿no?

Sí, eso es política, porque romper las relaciones de poder habituales es política. En cierto modo, para cambiar las cosas hay que odiar el lugar que te ha tocado de privilegio y eso es también una manera de trabajar el patriarcado, porque éste es obra del hombre blanco privilegiado. Si de verdad no quieres ser un hombre blanco privilegiado, estás luchando contra el patriarcado.

Feminismo, transfeminismo, representación plural de personajes femeninos… todo está presente en la película.

Porque también es importante la noción de fluidez de género. Hay un filósofo muy importante español, Paul B. Preciado, que ha escrito Un apartamento en Urano y habla sobre la revolución sexual y el paradigma entre hombre y mujer e inventa un régimen político y a la vez poético. Para mí es muy inspirador y está fuera de este mundo binario, hombre-mujer.

"El personaje de Julia escapa de la mirada y expectativas masculinas"

Creo que al no definirnos es como somos libres y es importante escapar de esa mirada masculina, de las expectativas masculinas, y el personaje de Julia, precisamente, está en esa línea de pensamiento.

Con esta película se ha infiltrado usted en otro territorio muy masculinizado, el del cine de acción, ¿quiere seguir por ahí?

Mi próxima película va a tratar el tema de la mafia, va a ser una película muy negra de gangsters donde va a haber muchas mujeres, aunque también algunos hombres, y está inspirada en una historia familiar. Me apetece mucho seguir con películas de acción.

Una secuencia de motocross sobre asfalto de 'Rodeo'. — Caramel Films

Es verdad que como mujer no es lo que se espera, pero me gusta romper las reglas, me apetece mucho hacer películas con mucha acción y juegos de riesgo, igual que hacen los hombres. Normalmente el cine de mujeres se espera que sea más psicológico, más de amor, etcétera, aunque también es verdad que eso está cambiando.

¿Cuáles fueron sus referencias cinematográficas para 'Rodeo'?

Me gusta el nuevo Hollywood, he visto mucho Taxi Driver para hacer Rodeo. Lo he visto muchas veces. También la película de James Dean, Rebelde sin causa. Pero me he inspirado mucho también en Rosetta, de los hermanos Dardenne. Estoy intentando no citar hombres, pero me resulta muy difícil, porque las mujeres apenas han estado en unas épocas del cine y en cierto tipo de cine.