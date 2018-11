La profesora Cande Sánchez Olmos invita a sus alumnos de semiótica en la Universidad de Alicante a indagar en el significado de los conceptos de madre y no madre. Una serie de reflexiones por parte de los estudiantes aterrizan a ideas como la de “instinto maternal” o “reloj biológico”. Pero, ¿existe realmente ese instinto maternal o se trata de una palabra que no es sino una construcción social, una convención que los participantes de este mundo han dotado de significado? ¿Por qué una mujer sin hijos es a menudo adjetivada de infantil o narcisista o neurótica, tal y como se representa en los libros y las películas?

Este ejercicio en el aula, recogido ante las cámaras, se convierte en un punto de partida muy interesante para revisar y cuestionar los discursos culturales que promueven la presión social hacia aquellas mujeres que han decidido no ser madres. Y, en su afán por ofrecer esas respuestas que harán que nunca se vuelva a cuestionar a una mujer que no quiere tener hijos, las directoras Inés Peris Mestre y Laura García Andreu dan voz a decenas de mujeres para romper el tabú en su recién estrenado documental [m]otherhood, producido por SuicaFilms en coproducción con À Punt Mèdia.

“Parece que las mujeres no tenemos una entidad femenina completa si no tenemos hijos y no seguimos ese camino fabricado que se nos presupone por el hecho de poseer la capacidad de engendrar”, afirma Laura García Andreu, guionista y una de las creadoras del mediometraje.

Nacido de las vivencias y las inquietudes personales de las directoras, [m]otherhood plantea en 58 minutos un debate alrededor de la opresión social, el arrepentimiento y la idealización de la maternidad. “Nos hemos encontrado con mujeres a las cuales han amenazado en redes sociales por exponer su opción, como la socióloga israelí Ornah Donath, autora de Madres arrepentidas, o mujeres que han tenido hijos y reconocen que se sienten oprimidas por lo que espera esta sociedad de su rol de cuidadora que, aunque cuente con la corresponsabilidad de una pareja, acaba llevando a la progenitora al encierre doméstico”, señala García.

Cartel del documental 'Motherhood'.

De hecho, a través del documental, se deconstruyen algunos de los mitos que rodean la experiencia de la maternidad desde ese mensaje que asevera que es lo mejor que le puede pasar en la vida a una mujer. Las autoras parten de la idea de que la maternidad es una opción, no una obligación social. Encontramos el testimonio de la comadre valenciana Maribel Castelló, que decidió no tener hijos desde muy joven y que se pregunta si hemos reflexionado lo suficiente como sociedad sobre por qué tenemos hijos. O el de la doctora en Derecho Ana Marrades que sostiene que la exaltación de la maternidad es la justificación que encuentra el Estado para asegurar su interés de que las mujeres se queden en casa a realizar las tareas de cura. El interrogante resuena con fuerza: ¿Una mujer con hijos se despolitiza? ¿Puede ser igual de activa en la calle?

“Hagamos huelga de vientres. Pensemos qué sociedad queremos y para qué tenemos hijos”, dice la economista y psicoanalista suiza Corinne Maier en el mediometraje. Y es que la reflexión de [m]otherhood no solamente respira en el rodete, sino que se expande hacia otros soportes y hacia otras aristas.

“Se nos quedaban muchos temas por tratar. Queríamos incluir testimonios de mujeres de diversos países. Por eso estamos trabajando en un documental transmedia, con entrevistas más extensas, un webcómic para acercar la cuestión a los más jóvenes y un videojuego que trata el tema de la superpoblación mundial y el consumo asociado”, explica García. El debate entorno al consumismo, las posturas antinatalistas y la adopción como acción altruista nos sitúan cara a cara ante los retos que nuestro planeta debe emprender. “Oímos decir a los estados-nación que tenemos que tener hijos porque si no no podemos pagar las pensiones. Quizás si existieran otras políticas migratorias, no habría ningún problema”, sostiene García.

A la espera de que se desarrolle completamente esta plataforma transmedia, de momento el mediometraje ha estado recibido con grandes ovaciones en el marco de La Cabina, el festival internacional de mediometrajes de València.

Las consideraciones proyectadas en pantalla por la poeta y humorista británica Kate Fox, la filósofa feminista francesa Elisabeth Badinter o la activista feminista Jody Day, junto con otros testimonios de mujeres que se han visto obligadas a tener a su hijo y se arrepienten de la experiencia sin que eso signifique que no quieren a sus hijos, resuenan como puñales en la cabeza después del visionado. Una pieza que pone sobrados argumentos encima de la mesa y que reivindica la libertad de las mujeres, tanto de aquellas que deciden tener hijos como de aquellas que no. “Toda mujer que quiera tener hijos debería tenerlos. La pregunta es por qué la mujer que no quiere tenerlos debería tenerlos”, se pregunta ante la cámara la escritora y docente chilena Lina Meruane. Las respuestas se agolpan en [m]otherhood.