Las películas no religiosas para ver esta Semana Santa en Netflix, HBO, Movistar y otras plataformas

Como cada año, la Semana Santa se convierte en el primer gran período de vacaciones de la temporada. Después de tres meses sin apenas festivos, llega abril con un largo puente cargado de sol y temperaturas que bien invitan a disfrutar de la llegada de la primavera. Aunque también apetece descansar y pasar alguna que otra noche de tele, sofá y palomitas.

Las principales plataformas de streaming aprovechan estas fechas para sacar a relucir títulos de temática cristiana. Pero sigue habiendo cine más allá del catálogo bíblico. En Público, te sugerimos una lista de estrenos y películas no religiosas para hacer maratón durante las fiestas. Estas son las cintas que más lo están petando en Netflix, HBO, Movistar o Amazon Prime Video.

Los detectives, tendencia en Netflix

Luther: Cae la noche lleva tres semanas disponible, pero sigue estando entre lo más visto de la plataforma. Este thriller británico, protagonizado por Andy Serkis e Idris Elba, se presenta como uno de los platos fuertes de Netflix para esta Semana Santa. El largometraje sigue los pasos de John Luther, un detective caído en desgracia que intenta escapar de la prisión londinense en la que cumple condena mientras el asesino en serie al que perseguía campa a sus anchas por la capital.

Más reciente fue el estreno de Criminales a la vista, la última comedia de Jennifer Aniston y Adam Sandler, que se puede disfrutar desde el pasado viernes. En esta ocasión, los protagonistas, detectives a tiempo completo, se ven inmersos en un conflicto internacional cuando su amigo el maharajá es secuestrado en plena boda. Para los amantes del drama y las aventuras, el próximo miércoles llega a las pantallas un emotivo documental sobre la trayectoria de una de las estrellas musicales del momento: Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now. Dos días después, el viernes, debuta Chupa, la historia de un joven mexicano que hace buenas migas con un pequeño chupacabras que se esconde en la casa de su abuelo y luchará con sus primos por salvarlo.

También el día 7 de abril se estrena Hambre, un título que muestra el sufrimiento de una joven y brillante cocinera cuando empieza a trabajar con un prestigioso pero despiadado chef. La española Lobo Feroz, producida por Netflix, sigue siendo uno de los filmes más visitados casi tres meses después de su lanzamiento. La película, protagonizada por Javier Gutiérrez, también relata la caída de un policía que acabó entre rejas mientras trataba de capturar a un asesino de niños. Para resurgir, se alía con la madre de una de las víctimas con el objetivo de buscar venganza y evitar crímenes irreparables.

Movistar apuesta por el terror americano

Movistar estrenó el pasado domingo Studio 666, una mezcla de terror y comedia en la que una legendaria banda de rock se muda a una mansión llena de espeluznantes anécdotas para grabar su último disco. Por si fuera poco, el próximo viernes la plataforma lanza La bestia, un thriller de 2022 que también opta por el caos y la supervivencia como bazas. En esta cinta, el doctor Nate Samuels viaja a Sudáfrica para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero todo cambia cuando un león se escapa de varios cazadores furtivos y la aventura se convierte en una lucha jadeante contra la muerte.

Cine de época en Filmin

La plataforma Filmin trae para esta Semana Santa dos propuestas ambientadas en el siglo pasado. Ambas se estrenan el mismo día: viernes 7 de abril. La primera, Living, transcurre en Londres. Muy aclamado por la crítica, este drama narra la historia de Williams, un veterano funcionario que vive asfixiado en un Londres destruido tras la II Guerra Mundial. De pronto, recibe un inesperado diagnóstico médico y toda su vida cambia por completo, aunque la energía y la felicidad consiguen vencer al desasosiego.

Por su parte, la española Cuerpo abierto, protagonizada por Tamar Novas y María Vázquez, escoge la intriga como gran aliada. Esta especie de western gallego cuenta las vivencias de un joven profesor que, en 1909, es destinado a un pequeño pueblo de montaña entre España y Portugal. La muerte, la tradición y la pasión se dan cita en esta cinta a la que pone música la también gallega Mercedes Peón.

Las propuestas de HBO y Amazon Prime Video

Aunque no hay grandes estrenos programados en HBO para esta Semana Santa, películas como las galardonadas Cinco Lobitos, Elvis, Pobre Diablo o The Batman, una de las mejores cintas de la saga, figuran en su extenso catálogo. Algo similar ocurre con Amazon Prime Video, que aunque tiene previstos algunos lanzamientos, ninguno coincide con la fase vacacional. No obstante, Top Gun: Maverick (lo último de Tom Cruise) y las nominadas Argentina, 1985 o En los márgenes son tres buenas opciones para pasar un buen rato durante estas fechas.