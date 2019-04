El Sant Jordi del debut

Es, con diferencia, el día del año que concentra una mayor venta de libros y, al mismo tiempo, la jornada que más autores se pueden encontrar por metro cuadrado, firmando ejemplares –en mayor o menor volumen– de sus últimas obras. Los hay consolidados, que acumulan festividades y festividades del libro, y otros que se estrenarán y no saben muy bien cómo vivirán una fiesta que, en esta ocasión, les cogerá al otro lado del mostrador. Hablamos con cinco autores que se estrenan este Sant Jordi: José Ignacio Carnero, Shaina Joy Machlus, Jordi de Miguel, Laura Huerga y Patricia Escalona.

Shaina Joy Machlus, de Nueva Jersey en la Ramblas



La palabra más sexi es sí (La Otra Editorial, 2019) es el debut de Shaina Joy Machlus, norteamericana nacida en Nueva Jersey, pero establecida en Barcelona. La obra es una guía que pretende reclamar el deseo y desmantelar activamente la cultura de la violación a través del consentimiento. "Trata sobre el poder inmediato que tenemos las personas para cambiar la forma en que nos comunicamos y escuchamos las relaciones sexuales, románticas, familiares, profesionales y amistosas", dice. Se trata de la primera guía sobre consentimiento escrita en catalán y castellano, y también trata temas como identidad, sexualidad, género, sexo, pornografía, masculinidades y feminismo.

Machlus vivió su primer Sant Jordi hace cinco años y todavía está sorprendida por cómo se vive la fiesta. "Un día entero en el que la gente toca las portadas, hojea los libros, hace cola para conseguir firmas... Es el sueño de cualquier amante de los libros, un día de adoración a la palabra escrita". Sin embargo, se muestra crítica con algunos aspectos de la jornada: "Muchas de las rosas que se venderán vienen de América Central y del Sur y para su cultivo grandes extensiones de tierra son rociadas con productos tóxicos que afectan a la salud de las personas que las recogen y las manipulan, la mayoría mujeres ". También piensa que en el mundo editorial, más allá de lo que se enseña durante el día, "hay una falta de diversidad (...) Mi Sant Jordi de sueño es uno en el que las Ramblas se llenan de gente de razas y culturas diferentes; gente cis, trans y no binaria, gente con capacidades diversas, migrantes, libros en todos los idiomas, en braille, wolof, urdu, árabe... un Sant Jordi infinito".

Jordi de Miguel: Orwell vuelve a las Ramblas



El periodista Jordi de Miguel (Barcelona, ​​1980) debuta con la adaptación al cómic del clásico de George Orwell Homenaje a Cataluña, firmado a cuatro manos con la ilustradora Andrea Lucio. El cómic ha sido editado por Rosa de los Vientos en catalán y por Debate en castellano. "Es un homenaje a la memoria y a la obra de Orwell. Nos sorprendía que un libro tan emblemático y necesario como Homenaje a Cataluña no tuviera adaptación gráfica, así que nos lanzamos con la voluntad de aportar contexto desde la actualidad para reivindicar su importancia. Además de comprimir sus páginas, lo que hacemos es imitar el movimiento de Orwell: vamos a los lugares por donde pasó durante su estancia y consignamos lo que vemos ", dice de Miguel.

El autor asegura que siempre ha vivido el día de Sant Jordi con un "plus de ilusión" pero que no es demasiado amante de las multitudes. "Este año estaré más horas de las que probablemente desearía, pero tendrá el aliciente de ver el carnaval bajo otra máscara. A pesar de todo, es divertido porque por un día todo el mundo asume la interpretación de uno o varios papeles que habitualmente no le corresponden, y lo hace de buen grado y sin apuntador ". Reconoce que nunca ha pedido una firma en un Sant Jordi y que le da un valor relativo a lo que denomina ceremonia. "No creo que sea fundamental firmar en Sant Jordi para aumentar las ventas, confío más en el poder del boca a boca". Firmará de 11h. a 12 h. en la parada de Bolibloc, en las Ramblas, y por la tarde en la Fábrica Moritz, de 17 h-18 h y la Laie del CCCB, de 18 h a 19 h.

Jordi de Miguel durante la entrevista con 'Públic'. MARC FONT

Laura Huerga y Patricia Escalona, ​​editoras convertidas en autoras



Las editoras Laura Huerga y Patricia Escalona vivirán el primer Sant Jordi como autoras. Después de más de veinte años trabajando como editora, Patricia Escalona (Barcelona, ​​1975), acaba de publicar, junto con la ilustradora Ana Galvañ, Juegos reunidos feministas (Planeta de libros, 2.019). "Es un divertimento sobre el feminismo que pretende hacer llegar al máximo de gente posible el sentido del humor y los juegos. Hay más información de la que parece de entrada, para que a través de las siete diferencias, crucigramas y sopas de letras, los lectores vayan aprendiendo sobre feministas históricas, conceptos feministas antiguos y modernos y sobre qué significa el feminismo como movimiento social".

La editora y escritora piensa que firmó en San Jordi puede ser una experiencia única, pero está a la espera de cómo irá el día. "Durante mis veinte años como editora, la he disfrutado y sufrido a partes iguales con autores y autoras que han venido al rito de iniciación que supone esta fiesta. Yo no me tomo muy en serio a mí misma y si no viene nadie a que le firme el libro tampoco me preocuparé demasiado". Para Escalona, ​​firmar durante el día de Sant Jordi es una oportunidad: "A diferencia de los músicos o los actores y actrices, los escritores tienen muy poco contacto con los consumidores de su obra. Las firmas de San Jordi posibilitan el contacto y esto es muy bonito. Firmar en Sant Jordi es un regalo, no un derecho".

Laura Huerga (Barcelona, ​​1978), capitana de la editorial Rayo Verde, firmará su debut como autora, el Tú, ¡cállate! que comparte con Blanca Busquets. "A mí no me sorprende, porque como editora he acompañado a muchos escritores y escritoras durante este día". Es un libro sobre las libertades de expresión y de manifestación en el que se hace un repaso de los derechos que tenemos. "Repasamos la vulneración de los derechos a través de casos muy conocidos y casos no tan conocidos. Hemos tenido mucha suerte con el libro y ha ido súper bien, de hecho ya no tenemos ejemplares y estamos revisándolo para hacer una segunda edición, ya que la acogida ha sido brutal. Imagino que es un tema que genera interés por todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Queremos comprender qué está pasando".

Huerga recalca que los veinte libros más vendidos en Sant Jordi sólo representan un 5% de las ventas del día, lo que pone de manifiesto que "hay ventas muy diversas, y eso es una suerte (...) Es un día para descubrir nuevos y nuevas escritoras, un día de encuentro. Siempre he tenido una mirada muy positiva y pienso que la gran oferta de libros despierta la curiosidad ". Firmará en la parada de Llegir en Català. "Me hace mucha ilusión el día de Sant Jordi, pero más como editora que como escritora", concluye.

Carnero, un 'outsider' con una relación íntima con la literatura



José Ignacio Carnero (Portugalete, Vizcaya, 1986) hace casi siete años que vive en Barcelona. Abogado de profesión y completamente ajeno al mundo literario, acaba de publicar Ama (Caballo de Troya, 2019), un libro de no ficción donde cuenta la vida y muerte de su madre, una trabajadora doméstica emigrada de Galicia y establecida en el margen izquierdo de la ría de Bilbao. No sólo habla del duelo, sino que aborda diferentes elementos como la familia, la clase social, la vida de barrio o la memoria de modo que el relato queda acompañado por un contexto que rodea y abraza el hilo principal. "A pesar de que he escrito toda la vida, es el primer relato con cara y ojos que hago y que se publica. Necesitaba explicar todos estos temas".

Carnero firmará en el Antic Teatre a las 18 h. "Desde que vivo en Catalunya, Sant Jordi es siempre una fiesta especial, porque no la viví de joven, así que la disfruto mucho. Yo soy abogado y no pertenezco a los ambientes literarios. Para mí, la literatura siempre ha sido una actividad solitaria que ha consistido en leer y escribir. No suelo ir a presentaciones de libros y mi entorno no está relacionado con el mundo de la literatura. Este es la primera vez que la gente me leerá ", comenta. "Es el peor día del año para comprar libros, no puedes buscar lo que quieres, no puedes pedir recomendaciones o mirar con detenimiento. La fiesta es fantástica, pero no como lector", añade.