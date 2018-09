Las series que no te puedes perder en el nuevo curso.

Tras un verano de sequía en cuanto a estrenos interesantes, salvo excepciones de primera como Heridas Abiertas (HBO), el nuevo curso ya está aquí cargado de novedades. Estrenos y nuevas temporadas a las que seguir la pista durante este mes de septiembre, que trae consigo una serie creada para mayor gloria de Benedict Cumberbatch, unos ‘locos’ prestándose a un experimento farmacéutico, terror con el sello de Ryan Murphy y más del auge de la industria del sexo en Nueva York contado por David Simon, entre otras cosas.

Y eso solo en septiembre, porque para octubre se espera la tercera de The Man in the High Castle, Los Romanovs y el desembarco superheroico de The CW que nunca falla.

Patrick Melrose (18 de septiembre)

Con varios meses de retraso con respecto a su estreno estadounidense, por fin llegan a España Benedict Cumberbatch y su Patrick Melrose. Una miniserie de cinco episodios que estrenará Sky el 18 de septiembre en la que cada capítulo se corresponde con una de las novelas de Edward St. Aubyn. Nominada a cinco premios Emmy, esta producción cuenta la historia de un rico heredero que se deja arrastrar al mundo de las drogas (de todo tipo y condición) para olvidar una infancia traumática de la que tienen la culpa un padre abusivo y una madre desentendida y alcohólica. Protagonizada por Cumberbatch, que se aleja de los papeles de tipo listo pero socialmente torpe, los papeles paternos están interpretados por Hugo Weaving y Jennifer Jason Leigh.

Maniac (21 de septiembre)

Una comedia negra dirigida por Cary Joji Fukunaga, a los mandos de la primera temporada de True Detective, para Netflix. Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill) son sus protagonistas. Dos personas perdidas, cada una con sus problemas personales y mentales propios y distintos de los del resto que se prestan a un ensayo farmacéutico. Están hundidos en sus miserias y participar en esta prueba les da la una esperanza en sus tristes vidas, que ponen en manos del doctor James K. Mantleray (Justin Theroux). Por lo visto en el tráiler, promete hacer gala de un humor y una estética muy particular en la que realidad y ficción se mezclan en la cabeza de sus protagonistas y ante los ojos del espectador.

Kidding (10 de septiembre)

La madrugada del 9 al 10 de septiembre se estrena esta comedia con la que Jim Carrey vuelve a la televisión. La serie, cuyo primer episodio está ya disponible en el servicio de streaming de Movistar+, promete llevar el sello inconfundible del cómico y de su director, Michael Gondry. Juntos formaron tándem en la impresionante Olvídate de mí (2004). Serie de Showtime, se vende como una comedia con tintes dramáticos en la que Carrey es Jeff, alias Mr. Pickles, una estrella de la televisión que ha amasado una fortuna haciendo reír a los niños. Su problema es que no es todo lo feliz que aparenta y esconde una personalidad que se tambalea ante una crisis de identidad y creatividad. En el reparto se encuentra también el nombre de un veterano como Frank Langella.

Mayans M. C. (5 de septiembre)

El spin-off de Son of Anarchy, la saga de moteros convertida en serie de culto, es uno de los estrenos destacados del mes y de los más tempraneros. El próximo miércoles sus motos comenzarán a rugir en HBO. En esta nueva aventura y exploración del universo surgido hace una década, Kurt Sutter se adentra en los Mayans, tan importantes en su serie madre y recurrentes que se han ganado el derecho a una producción propia. La acción arranca un tiempo después a lo narrado anteriormente. Ez Reyes (J. D. Pardo) acaba de salir de la cárcel y se incorpora de nuevo al grupo. La frontera entre México y California les acoge. Son muchas y altas las expectativas depositadas en Mayans M. C. Los precedentes de series surgidas de grandes títulos que llegaron al nivel de sus ‘madres’ e incluso llegaron a superarlas recientemente hacen esperar lo mejor de ella.

The Deuce (10 de septiembre)

No todo son estrenos, el nuevo curso trae también la segunda temporada de The Deuce. La primera se coló, como era de esperar siendo una serie de David Simon, entre las mejores de la pasada temporada. James Franco y Maggie Gyllenhaal regresan a sus papeles de barman/jugador y prostituta con alma de productora para seguir adentrándose en el mundo del porno de los años setenta y ochenta en Nueva York. La primera temporada sentó las bases y sirvió para perfilar la historia de sus personajes con una ambientación muy marcada. Ahora, con cada uno en su sitio, el dinero vuelve a estar sobre la mesa y la industria del sexo está lista para recogerlo. Nueve episodios que arrancan con un salto de cinco años en el tiempo.

American Horror Story: Apocalypse (14 de septiembre)

Ryan Murphy y Brad Falchuk haciendo otra vez de las suyas en Fox, cadena que emitirá en España la octava temporada de esta antología terrorífica que cuenta una nueva historia conectando dos de las antiguas. Se estrenará en VOS solo dos días después que en Estados Unidos. Apocalypse está planteada, cuentan, como un crossover entre Murder House (primera temporada) y Coven (la tercera). Nada más se sabe salvo que se ambienta en 2019.

Manifest (25 de septimebre)

Para acabar, una de ciencia ficción de la mano de Robert Zemeckis como productor. Como tantas otras puede que se desinfle, pero sobre el papel podría convencer a los amantes del género. Un avión de pasajeros que desaparece en pleno vuelo y reaparece más de cinco años después como si nada. Tanto para la tripulación como para los viajeros no ha pasado más que unas turbulencias. Sin embargo, para sus familias y el resto del mundo ha transcurrido una eternidad. ¿Dónde han estado ese tiempo? ¿Por qué han vuelto? Preguntas y más preguntas y mucho drama familiar con tintes de misterio y toque de ciencia ficción. El rostro más conocido de esta serie, que podrá verse en HBO, es el de Josh Dallas, el Príncipe encantador de Once Upon a Time.