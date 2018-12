De la nueva adaptación, esta japonesa y en femenino, del detective privado más famoso y literario de todos los tiempos a la del asesino obsesionado con capturar en un frasco el olor del ser humano. Sherlock Holmes y Jean-Baptiste Grenouille, personajes creados por Arthur Conan Doyle y Patrick Süskind, sacan la cabeza en un mes de diciembre con un calendario de estrenos que se ha visto desbordado.

El año seriéfilo cierra con los catálogos de HBO y Netflix creciendo notablemente en cantidad y variedad con títulos de destinos tan poco habituales como Turquía y Japón. El mercado de las series cada vez está más abierto y elegir qué ver se vuelve más complicado cada mes.

‘Miss Sherlock’ (1 de diciembre, HBO)



Enésima adaptación de la obra de Arthur Conan Doyle. En este caso viene de Japón, es una coproducción de HBO y Hulu y convierte al detective del 221B de Baker Street en una mujer que vive en el Tokio de hoy en día. Yuko Takeuchi es la encargada de dar vida a Miss Sherlock y Shijori Kanjiya, a la doctora Wato Tachibana.

La sinopsis facilitada por HBO de la que es su primera serie nipona promete que se mantendrán los elementos clásicos y que todo fan del personaje de Doyle espera encontrar, como su sagacidad para resolver crímenes y su capacidad de observación. La doctora Watson, que aquí se llama Tachibana, será una mujer con título de medicina que acaba de volver de Siria.

Una más: Folklore, serie asiática de HBO con formato de antología compuesta de seis episodios.

‘The Oath’ (2 de diciembre, AXN)



Bandas, delincuencia y agentes infiltrados. Ese es el mundo en el que se mueven los protagonistas de The Oath, serie estrenada el pasado mes de marzo en Estados Unidos que ya tiene confirmada una segunda temporada y que se estrena ahora en AXN.

Uno de los grandes atractivos de esta producción además del universo en el que se adentra es el hecho de que este esté creado por Joe Halpin, que sabe muy bien de lo que habla ya que fue agente secreto de la policía de Los Angeles durante más de una década. En el reparto, Sean Bean y Ryan Kwanten.

‘Waco’ (3 de diciembre, en Paramount)



Durante 51 días, en 1993, la ciudad de Waco, en Texas, se convirtió en un polvorín que acabó por estallar. El líder de la secta de los ‘davinianos’, David Koresh permaneció atrincherado junto a 95 miembros del grupo -entre los que había mujeres y niños-. Fuera, agentes del FBI y de la AFT (Agencia federal de los Estados Unidos para el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos).

Lo que ocurrió allí y cómo transcurrieron esos casi dos meses de negociaciones y tensión en busca de una solución pacífica es contado por esta miniserie de seis episodios a través de distintos puntos de vista. Taylor Kitsch interpreta al profeta daviniano, Michael Shannon da vida al negociador titular el FBI y John Leguizamo se mete en la piel de uno de los agentes de la AFT.

Dos más: Cuarta temporada de Vis a Vis —segunda en FOX—con los regresos destacados de Alberto Velasco (Palacios) y Maggie Civantos (Maca). HBO estrena la tercera temporada de Berlin Station con Richard Armitage a la cabeza en el papel del agente de la CIA Daniel Miller.

‘The Restaurant’ (4 de diciembre, Filmin)



Aunque la mayoría de series extranjeras que se estrenan en España proceden de Estados Unidos y, en menor medida, del Reino Unido, en ocasiones llegan algunas más ‘exóticas’ como esta aclamada producción sueca que aterriza en Filmin con la carta de presentación que supone el haber recibido el premio a Mejor Serie Dramática de su país. Allí, en Suecia, la crítica la ha comparado con Downton Abbey, según explican desde la plataforma en la nota de prensa para anunciar su estreno.

En cuanto a su historia, ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial y llegando hasta principios de la década de los setenta, The Restaurant se centra en las vivencias de los propietarios de un restaurante de alto nivel, la familia Löwander, y de quienes trabajan a su servicio —de ahí la comparación con Downton Abbey—. En total, tres temporadas. La primera se estrena ahora y las dos siguientes, el próximo año.

‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (5 de diciembre, Amazon Prime Video)



Con mucha más notoriedad gracias al Globo de Oro a la mejor comedia, The Marvelous Mrs. Maisel regresa a Amazon Prime Video con la que es su segunda temporada. Cargada de humor y buenos momentos para el espectador, la serie creada por Amy Sherman-Palladino (Las chicas Gilmore) está protagonizada por Rachel Brosnahan.

Ella, Brosnahan, se mete en la piel de la mujer que da nombre a la serie, Miriam Maisel. En la Nueva York de 1958 decide dar un cambio radical a su vida convirtiéndose en monologuista y yendo de un local a otro en busca de fortuna, aplausos y una oportunidad de demostrar lo que vale. ¿Cómo le irá en esta segunda temporada?

Una más: El estreno de Crime Time en HBO.

‘Pequeñas coincidencias’ (7 de diciembre, Amazon Prime Video)



Primera serie de Amazon en España que produce junto a Atresmedia Studios. Una comedia creada por Javier Veiga que, además, también interpreta a uno de los personajes principales de la pareja protagonista. De nombre Javi, se convierte en un crítico gastronómico de 40 años que vive por y para él.

Al otro lado, Marta, interpretada por Marta Hazas, reciente propietaria de una tienda de vestidos de novia de 37 años en una relación estable desde hace tiempo. Cada uno vive en su mundo pero ambos quieren ser padres y el tiempo apremia. Una comedia romántica de ocho capítulos sobre la llamada del reloj biológico y el significado de la paternidad.

Siete más: En Movistar Series, Fortitude (3T) y en Netflix, la sexta de The Ranch (T6) y los estrenos de Pine Gap, Bad Blood, El recluso, Dogs of Berlin y Amor ocasional.

‘Into the Dark’ (8 de diciembre, HBO)



Into the Dark, de Hulu, es una serie extraña con formato de antología y el terror como género en el que enmarcarla. Cada capítulo, hasta completar los 12 que forman esta primera temporada, está dirigido por un director diferente y ambientado en una fiesta distinta. Este 8 de diciembre se estrenan tres de golpe y después, uno cada mes, para saborearlos bien y dejarlos macerar.

El primero se titula The Body y la acción transcurre en Los Angeles durante la noche de Halloween. El segundo es Fresh and Blood, ambientado en Acción de Gracias. Y el tercero y último hasta el próximo mes, Pooka, tiene la Navidad como telón de fondo y a Nacho Vigalondo tras la cámara.

‘Counterpart’ (10 de diciembre, HBO)



Counterpart logró colarse el pasado año en multitud de listas de lo mejor de la temporada, lo cual tiene mérito dado el nivel que hubo. Se lo merecía y de ahí la expectación generada ante la segunda, que llega este mes a HBO España. Ambientada en un doble universo, la serie protagonizada por J. K. Simmons es un thriller de espionaje y tramas ocultas en la que un tipo común debe enfrenarse a un gran reto. Primero, asumir la nueva situación de su mujer y conocer esa vida que llevaba sin que él lo supiese.

Después, el mazazo que supone interactuar con el Howard Silk del otro lado, con el que no tiene nada que ver, mucho más decidido y menos apocado que él. Una historia sobre cómo las circunstancias vitales y los pequeños actos pueden cambiar el devenir de una persona. El Howard de este lado dio un giro tan interesante como prometedor al final de la primera temporada y todo apunta a que no será más el funcionario enamorado que se dejaba pisar por todos.

‘Death and Nightingales’ (13 de diciembre, HBO)



La campiña inglesa a finales del siglo XIX. Una joven, Beth Winter (Ann Skelly), planea escapar del yugo bajo el que la tiene sometida su padre, Billy (Matthew Rhys), el día en el que cumple 23 años. Huir no será fácil, pero cuenta con la ayuda de un joven empleado del terrateniente, Liam Ward (Jamie Dornan).

Death and Nightingales es una miniserie de tres episodios producida por la BBC que adapta la novela del mismo nombre de Eugene McCabe’s. El tráiler, para quien no haya leído el libro en el que se basa, promete tensión, traición y pasión.

Dos más: La tercera temporada de Wanted llega a Netflix y la quinta de Rake a Sundance TV.

‘Hakan, el protector’ (14 de diciembre, Netflix)



Hakan es un joven turco que se gana la vida como comerciante. Todo normal. Hasta que un buen día descubre que su vida está unida irremediablemente a una antigua orden secreta cuya misión es mantener a salvo Estambul y su gente. La típica historia de un tipo normal que no tiene madera de héroe y que de un día para otro tiene que convertirse en uno con multitud de ojos pendientes de él.

Producción turca de Netflix que se aferra al género de las series de héroes y superhéroes con algún que otro poder adquirido que deben enfrentarse a una batalla entre el bien y el mal épica. En este caso, con Turquía como telón de fondo.

Lo que le da cierto aire diferente. Cuatro más: Otra de Netflix, australiana y con Elsa Pataky como protagonista. El título, La tierra de las mareas altas. Además, Netflix estrena nuevas temporadas de Madres Forzosas, Viajeros y Cuckoo.

‘El perfume’ (21 de diciembre, Netflix)



La historia de Jean-Baptiste Grenouille no es desconocida y ya vivió una adaptación en 2006 con la película en la que Ben Whishaw interpretaba a ese joven de olfato portentoso obsesionado por captar la esencia humana aunque para ello tuviese que matar. Patrick Süskind cautivó a los lectores con su novela en 1985 gracias a una historia tan inquietante como envolvente.

La versión que este mes de diciembre llega a Netflix da un giro a la trama trasladándola a la actualidad, a una facultad de medicina alemana donde comienzan a producirse extrañas muertes de alumnas. Miniserie de seis episodios dirigida por Philipp Kadelbach, director de Hijos del Tercer Reich.

Cuatro más: HBO estrena la segunda temporada de Runaways y Netflix la primera de Diablero, Derry Girls y Lobo.

‘Vergüenza’ (24 de diciembre, Movistar+)



Lo que se estrena el día de Nochebuena no es una nueva temporada -la segunda aterrizó en Movistar a finales del mes pasado-, sino un capítulo especial de Navidad. Algo que aunque en España es una rareza, es bastante habitual en el Reino Unido y en Estados Unidos. Si en situaciones cotidianas y normales el matrimonio formado por Nuria (Malena Alterio) y Javier (Javier Gutiérrez) ya da vergüenza ajena de por sí, en un ambiente como la cena de Nochebuena puede ser lamentable.

La segunda temporada arrancaba con ella diciéndole a él que estaba embarazada en la puerta del orfanato al que iban a recoger a su hijo. Lo siguiente que se veía era al matrimonio con sus dos hijos en casa. El embarazo de Nuria pasó sin ser contado y este capítulo especial se encargará de ello retrocediendo en el tiempo a unas Navidades que ninguno quiere pasar en familia. Son las primeras de Yusuf. No las olvidará nunca, eso seguro.

‘You’ (26 de diciembre, Netflix)



You retrata la historia de amor/obsesión de un joven que convierte las redes sociales y las nuevas tecnologías es su mejor arma para conquistar a la que considera su media naranja. Ella, Guinevere (Elizabeth Lail), desconocedora de la compleja y turbia tela de araña que él, Joe (Penn Badgley), ha tejido a su alrededor, cae en ella.

Donde esa joven ve a un chico encantador que sabe darle lo que quiere y necesita en el momento preciso en realidad se esconde un tipo de personalidad complicada, obsesivo y manipulador dispuesto a eliminar de la ecuación a todo aquel que no cumpla con su plan previsto. No ha estado tanto tiempo acosando a su víctima y acechándola para rendirse al primer obstáculo.

Una más: Success, en HBO.