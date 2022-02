Elecciones en Castilla y León, en directo | El PP gana por la mínima y necesitará a la extrema derecha para gobernar

Igea: "No puede triunfar la mentira y la deshonestidad"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha manifestado este domingo, tras ejercer su derecho a voto, que espera que la comunidad "dé un mensaje de sensatez", ya que España también "necesita con urgencia recuperar la cordialidad".



Después de depositar su voto en un céntrico colegio electoral de Valladolid, el candidato ha reconocido no haber tenido ningún sueño premonitorio esta noche, aunque sí ha confesado tener la sensación de que Cs obtendrá "muy buen resultado" y que será, por tanto, "una noche que celebrar".



"Si falla algo, será el candidato", ha puntualizado Igea, quien ha llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, ya que está en juego "el futuro de la comunidad": "No puede triunfar la mentira y la deshonestidad", ha expresado en referencia a la convocatoria anticipada de elecciones.



Por este motivo, Igea se ha mostrado confiado en que los ciudadanos se "levantarán" este domingo y dirán "no" a aquellos que "utilizan esta Comunidad en su beneficio".



De este modo, el candidato de la formación naranja ha concluido que solo espera que en esta jornada electoral acabe triunfando la "moderación" que representa Cs, en un país cada día "más polarizado y falto de un espacio" como el que ocupa su formación, ha apostillado.