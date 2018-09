La calma vuelve a los astilleros de Navantia en Cádiz. La plantilla del astillero de San Fernando (Cádiz) ha acordado este jueves en una asamblea suspender las movilizaciones previstas para reclamar la continuidad del contrato de cinco corbetas para Arabia Saudí, ya que, "parece ser que el programa sigue su curso".

Así lo ha confirmado a los periodistas el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta, quien ha explicado que "parece ser que el Gobierno ha agilizado las gestiones y que la diplomacia española ha hecho su trabajo".

La decisión de los trabajadores ha llegado prácticamente al mismo de que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confirmara que España mantendrá el contrato de venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí y que el Ministerio de Defensa había frenado la pasada semana. Aquella decisión propició que Arabia Saudí amenazara con la cancelación de la construcción de las cinco corbetas de Navantia, una contrato que mantiene a flote los puestos de trabajo de alrededor de 6.000 empleados de los astilleros de la empresa pública.



Peralta ha señalado que, "al parecer, el Reino de Arabia ha vuelto a convocar a Navantia y a la SEPI para programar los viajes que se habían cancelado y, por tanto, el programa sigue su curso".

La construcción de las corbetas comenzaría a finales de diciembre o a principios de enero

Ha afirmado que la plantilla ha conseguido que el Gobierno sea capaz de rectificar y de "llevar su política industrial por buen camino" y ha confiado en que "no haya ningún obstáculo más".

Los trabajadores siguen "en alerta"

Ha explicado que lo que ha decidido hoy la asamblea de trabajadores es "abrir un paréntesis y pausar las movilizaciones", y ha matizado que siguen "alerta ante cualquier agresión de similares características a la que sufrimos el jueves pasado".

El presidente del comité de empresa del astillero isleño ha asegurado que los trabajadores están "orgullosos de las movilizaciones" que han protagonizado y "contentos del resultado" obtenido, y ha detallado que la construcción de las corbetas comenzaría a finales de diciembre o a principios de enero.

Respecto al debate surgido sobre si España debe vender armamento a países como Arabia Saudí, Peralta ha indicado que, si se lograra un pacto en Europa para no vender armamento a este tipo de países, Navantia San Fernando no haría buques de guerra, "pero si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, y mejor que se haga aquí".

Ha apostillado: "si el viernes pasado los trabajadores no hubieran salido a la calle a protestar el contrato se hubiera cancelado".