Bankinter planea la salida a Bolsa de su filial Línea Directa en 2020

Bankinter tiene la intención de separar y sacar a bolsa el próximo año más del 80% de su asegudora, Línea Directa Aseguradora (LDA).

El quinto banco español por capitalización, anunció que distribuirá en concepto de prima de emisión el 82,6% de su participación en LDA mediante la cesión de las acciones a los propios accionistas del banco (razón de un título de la aseguradora por cada uno que posean de Bankinter), valorando la participación en 1.184 millones de euros y la totalidad de LDA en 1.434 millones de euros.

La entidad dijo que mantendrá una participación financiera minoritaria del 17,4% de la aseguradora.



Una vez completada la distribución de la prima de emisión, los accionistas de Bankinter se convertirán también en accionistas de Línea Directa, que pasará a ser una aseguradora independiente y cotizada.

La operación de salida a Bolsa la ha aprobado este miércoles el consejo de administración de Bankinter y lo deberán aprobar sus accionistas en la próxima Junta General Ordinaria.

Tras aprobarla por la junta, que está previsto celebrarla en marzo, la operación deberá recibir aún el permiso preceptivo por parte de las autoridades regulatorias correspondientes. Bankinter confía que Línea Directa debute en el parqué durante el segundo semestre de 2020.

Edificio de Línea Directa. EFE

La entidad liderada por María Dolores Dancausa, que antes de ser consejera delegada del banco lideró el desarrollo de Línea Directa desde su presidencia, justifica la operación en la intención de "separar el negocio de seguro directo del bancario, permitiendo a cada compañía desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente".

Al segregar el negocio de seguro directo del puramente bancario permitirá que ambas puedan desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente y operar en sus respectivos entornos regulatorios "con una estructura de capital y una política de dividendos adecuada a sus necesidades", indicó el banco.

Con carácter previo a la transacción, la aseguradora pagará un dividendo a Bankinter de 60 millones de euros, hasta dejar el ratio de solvencia en torno al 180%, por encima de sus comparables europeos.

En el horizonte de Línea Directa siempre estuvo la salida a Bolsa como especulación. Fue creada en 1995 desde cero y actualmente cuenta con más de tres millones de clientes, siendo la quinta aseguradora por volumen de primas emitidas en auto, con una cuota de mercado cercana al 7% en este ramo.

Bankinter mantendrá el 'pay out' de su dividendo aunque Línea Directa salga a Bolsa

Se fundó en alianza entre Bankinter y Bank of Scotland, y en el 2009 el banco español compró el 50% que no controlaba al socio británico por 426 millones de euros. Desde entonces la compañía ha repartido 1.058 millones al banco en dividendo.

El director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha subrayado que la salida a Bolsa de Línea Directa no supondrá un cambio en la política de dividendo del banco, que mantendrá un pay out del 50%. "Por ahora no hay ningún cambio, Bankinter continuará distribuyendo el 50%", ha señalado el directivo. "Línea Directa ha sido siempre una inversión financiera a largo plazo y no hay razón para cambiar esa perspectiva, no tenemos planes de cambiar esa posición del 17%", ha afirmado el director financiero del banco.



Salidas a bolsa

La colocación en Bolsa de Línea Directa Aseguradora podría poner fin a la sequía de salidas a bolsa en los mercados españoles desde finales de 2018.

Durante 2019, los inversores se han distanciado del mercado español de salidas a bolsa, en parte como respuesta a la incertidumbre creada por las dos elecciones generales celebradas en España.

A pesar de que el grupo español de energías renovables Grenergy debutó el lunes en el mercado continuo de Madrid, sus acciones ya cotizaban en el mercado alternativo bursátil (MAB) desde 2015. La última salida a bolsa en España antes de Grenergy fue la de la empresa de energía solar Solarpack en diciembre de 2018, alcanzando entonces un valor total de mercado de 266 millones de euros.



______________________________________