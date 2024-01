Catalunya limitará el precio de los alquileres a partir de febrero

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, han acordado que a partir del mes de febrero entre en vigor la ley de contención de rentas en los 140 municipios de Catalunya calificados como áreas tensionadas, entre los que se encuentran las cuatro capitales de provincia y la mayor parte del área metropolitana de Barcelona.

Así, Catalunya se convierte en la primera comunidad autónoma que regula el precio de los alquileres a partir de la ley de vivienda, aprobada el año pasado, y que tenía como uno de sus principales objetivos la regulación de todos los alquileres en áreas tensionadas.

"Para nosotros, para el Gobierno de Catalunya, para el Departament de Territori, es una muy buena noticia. Y sobre todo lo es para los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, que la contención de rentas sea una realidad en el mes de febrero", ha celebrado Capella.

El de la vivienda "debe ser un derecho fundamental efectivo, porque abre la puerta a otros derechos, sin tener dónde vivir no puedes ejercer otros derechos", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación.

La consellera ha recordado, asimismo, que esta ley de contención de rentas de la Generalitat de Catalunya ya salió adelante en el Parlament, por lo que una vez se ponga en marcha en el mes de febrero, el precio del alquiler no podrá superar el índice que se apruebe.

A la espera de un nuevo índice de precios

El Govern y el Ministerio de Vivienda finalizarán durante las próximas semanas los trabajos técnicos para poder establecer el índice de precios a aplicar, así como la declaración de los 140 municipios de Catalunya calificados como áreas tensionadas.

El Ministerio ha confirmado en una nota de prensa que "el Índice de Precios de Referencia de Alquiler que permitirá declarar las zonas tensionadas está previsto que se publique a lo largo del mes de febrero".

Por tanto, tendrán que trabajar en un nuevo índice de precios. Catalunya cuenta con la Ley de contención de rentas que el Sindicat de Llogateres logró que se aprobara en 2020, pero para poder aplicar la ley de vivienda es necesario que el Ministerio elabore un nuevo índice de precios.

En cuanto a las regiones que estarán amparadas por la nueva ley, la consellera ha explicado que, aunque la declaración de zonas tensionadas es competencia de la Generalitat, "debe estar de acuerdo con los requisitos previstos por la ley estatal, y hasta ahora estábamos pendientes de resolver cuestiones técnicas".

El pasado verano, el Govern declaró 140 municipios como áreas tensionadas donde limitar el precio del alquiler, de acuerdo con la ley de la vivienda, aunque inicialmente había anunciado que serían 163. Sin embargo, de los previstos, no todos se adaptaban a las condiciones previstas por la ley estatal.

El Sindicat de Llogateres ha celebrado la noticia en sus redes sociales, pero no sin advertir de que "las siguientes semanas van a ser muy complicadas". Desde este organismo, aseguran que las inmobiliarias y las especuladoras "van a apretar muchísimo para subir el alquiler, para firmar un nuevo contrato, para no renovarlo...". Es por ello que "ahora más que nunca, es importante aguantar", reclama el sindicato.