El Congreso convalidará la reforma de las pensiones con apoyo del Gobierno y de sus socios

El decreto ley que reforma el sistema público de pensiones se somete este jueves a votación en el Pleno del Congreso. El Gobierno de coalición cuenta con los apoyos suficientes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Más País y Compromís. En total suman al menos 185 diputados, diez por encima de la mayoría absoluta.

La reforma que plantea el Gobierno y que ya ha sido avalada por la Comisión Europea y las organizaciones sindicales se centra en elevar los ingresos del sistema para hacer frente a las tensiones financieras por la jubilación de los baby boomers en las décadas de los treinta y los cuarenta.

El nuevo sistema, que entraría en vigor el 1 de abril, contempla subidas de las bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y un nuevo modelo dual para calcular la pensión, en el que se podrá elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.

Además, el Gobierno ha prometido a sus socios hacer mejoras. Con ERC ha pactado que las mujeres que reducen su jornada para cuidar a un hijo sigan cotizando lo mismo que su jornada anterior, y con EH Bildu se compromete a elevar progresivamente las pensiones de viudedad hasta equipararlas con las contributivas en un plazo de cuatro años.



PP y Vox se reservan su voto

La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha manifestado que de entrada votarán 'no' porque el Ejecutivo no ha ofrecido más información más allá de un "Power Point y un Excel". En la misma línea, por parte de VOX, Iván Espinosa de los Monteros no ha desvelado el resultado final, pero ha indicado que es difícil su aprobación ya que consideran que no garantiza en absoluto "el futuro de las pensiones en España".

El Bloque Nacionalista Gallego y Ciudadanos rechazan la reforma del Gobierno. La formación naranja, a través de su diputado Edmundo Bal, calificó la reforma de "atraco" y de tener efectos nocivos para el empleo en España.