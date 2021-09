Comienza el curso político. Y el Gobierno de coalición tiene ante sí retos enormes si quiere darle la vuelta a unas encuestas que sitúan a derechas y ultraderechas en Moncloa si hubiera elecciones. Los altísimos precios de la luz, la administración de los fondos europeos, la puesta en marcha de una agenda social que permita salir de la actual crisis de forma inversa a como se salió de la del 2008... De todo esto habla Ione Belarra (Pamplona, 1987) , ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos. Belarra advierte al PSOE en esta entrevista: si no se culmina el acuerdo del año pasado para una ley de vivienda, no empezará la negociación de los presupuestos del 2022. La líder morada también analiza los retos del partido y de un espacio político, Unidas Podemos, que afronta una nueva etapa tras la marcha de Pablo Iglesias . Un capítulo en las izquierdas en el que se espera que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , sea la protagonista.

Llevamos récord de récords de precios de la luz. El PSOE está siendo reacio a las medidas que propone Unidas Podemos para solucionar el problema. ¿Qué pueden hacer para salvar estas resistencias?

Tenemos un problema de primera dimensión que afecta a capas amplísimas de la población, mucha gente que tiene que mirar la hora para poner la lavadora o el aire acondicionado. Es un problema político, un problema social que está afectando a muchísimas personas. En este problema hay dos partes. Una parte que son los consumidores que están pagando la factura de la luz más cara de la historia y, por otro lado, un oligopolio eléctrico que sigue teniendo enormes beneficios sin precedentes en la historia reciente. Ante ese conflicto, el Gobierno tiene que estar del lado de la gente, de los consumidores, de la parte más débil de la ecuación. Para eso, hemos propuesto medidas muy concretas, como fijar un precio fijo para la energía nuclear, fijar un precio de referencia máximo para la hidroeléctrica. Pensamos que esto permitiría bajar de forma inmediata la factura de la luz a través de un real decreto ley.

Creo que este es uno de esos temas de debate dentro del Consejo de Ministros, del Gobierno, tal y como se han producido tantos otros (la subida del SMI, la negociación del Ingreso Mínimo Vital...); forma parte de la normalidad de un Gobierno de coalición con dos fuerzas políticas diferentes. A veces está costando convencer al PSOE más de lo que nos gustaría para poder hacer esos avances sociales. Estamos convencidas de que el precio de la luz es un tema central que afecta a muchísimas personas. No vamos a dejar de insistir para convencerles.

Además, hay medidas que ya se han tomado y hay que poner en valor. Es la primera vez que se tocan los beneficios caídos del cielo. Es algo que nunca se había hecho, ya sabemos por qué, y ahora se está haciendo. Hemos reducido el IVA, sin embargo, las empresas eléctricas se resisten a repercutirlo en la factura. El problema no es nuevo, viene de un histórico en el que el Estado ha perdido herramientas para intervenir el mercado eléctrico. Si tuviéramos una empresa pública, como estamos pidiendo nosotros, como teníamos antes de la privatización de los gobiernos de Aznar, tendríamos mejores herramientas. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada y el Gobierno ha de hacer todo lo que esté en su mano para que la factura baje.

Siendo realistas, ¿cree que el PSOE va a acceder a crear una empresa pública de energía?

Lo vamos a intentar hasta el final.

¿Condicionan los Presupuestos Generales del Estado a que se tomen medidas que rebajen la factura de la luz? ¿También a que se adopten otras medidas sociales?

La negociación de presupuestos es una de las negociaciones clave de las legislaturas y de los años políticos. Por eso, nosotros ponemos mucho interés y vamos a poner toda la carne en el asador en la negociación. Sin duda, un problema tan acuciante como la factura de la luz va a estar en la negociación, pero hay otros que también nos preocupan mucho.

Suelo decir que en los próximos meses el Gobierno se juega su reelección dentro de dos años, porque ahora mismo estamos saliendo de la pandemia, tenemos el 70% de la población vacunada, están llegando los fondos europeos… Nos encontramos en un momento político y social clave en el que se van a poner los cimientos de la que no tiene que ser ya una recuperación —se habla mucho de la recuperación social—, sino que yo creo que tenemos que hablar de reconstrucción. No se trata de volver al pasado, se trata de construir un nuevo país con nuevos cimientos, con los cimientos de la sostenibilidad, la justicia social, del feminismo… En esa reconstrucción va a ser clave la negociación de presupuestos y nos estamos jugando mucho. Lo tengo clarísimo, en los próximos meses el Gobierno se juega la reelección.

¿Qué elementos van a estar en esa negociación, que en septiembre se va a activar con mucha importancia? Sin ninguna duda, todo el tema de la reforma fiscal. Ahora mismo es evidente, y mucha gente lo percibe así, que las grandes empresas están cogiendo buenas posiciones para verse beneficiadas de los fondos europeos. Creo que la manera de devolver en términos de bienestar social a nuestro país esos beneficios de las empresas es a través de una reforma fiscal efectiva. Esa es la manera de financiar los servicios públicos, de asegurar políticas feministas, ecologistas, que sean realmente ambiciosas. Ahí hay una propuesta que no es ya nuestra, aunque iba en nuestro programa de 2016: el impuesto mínimo del 15% para las empresas. Ya no es nuestra porque también la está proponiendo la Administración Biden, la está aprobando el G20 con 130 países detrás, un acuerdo internacional de primer nivel. Sería una buena noticia que España estuviera en la vanguardia de ese acuerdo internacional y que fuera en la negociación de presupuestos.

En la misma línea, existe un problema de conciliación muy importante en España, lo hemos visto con la pandemia y lo dice siempre la ministra de Igualdad: la conciliación eran los abuelos y las escuelas. Cuando no han estado los abuelos y las escuelas, la conciliación se ha vuelto simplemente en imposible. Así que pensamos que la Ley de Familias, que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad, tiene que ser parte central de esa negociación. La prestación por crianza universal que estamos planteando, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la ampliación de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. España tiene que estar en la vanguardia de la conciliación y eso solo se puede conseguir con un sistema que atienda los cuidados y los ponga en el centro, un sistema que no tenemos.

El año pasado condicionaron la aprobación de presupuestos a que se avanzara en el tema de vivienda. Un tema que sigue inmóvil, no ha habido prácticamente ningún avance. Dígame, por favor, un calendario en el que se le pueda poner techo al precio del alquiler en determinadas localidades.

Es evidente que no puede empezar una negociación sin que se hayan cumplido los acuerdos previos que tenemos. Creo que en la mesa de negociación eso ha de estar meridianamente claro. Hay dos cuestiones que estaban en el acuerdo del año pasado y que todavía hoy no tenemos avances. La primera, las mejoras en el Ingreso Mínimo Vital, que va ahora a ponencia en el Congreso de los Diputados; ese es un momento clave de la negociación y los acuerdos que se firmaron se tienen que cumplir.

Además de eso, en materia de vivienda, es evidente. Creo que el PSOE ha entendido que la ley de vivienda forma parte de nuestros compromisos con la Comisión Europea a la hora de invertir los fondos europeos y que además no podemos llegar a diciembre sin esa cuestión resuelta, lo decía el otro día el ministro de Presidencia. Por lo tanto, creo que la negociación se va a reactivar en los próximos meses y confío en que vamos a ser capaces de hacer cumplir el acuerdo de Gobierno, que es meridianamente claro: tenemos que regular los precios del alquiler para que bajen. Esta es la piedra de toque de la negociación.

Si hubiéramos hecho una congelación de precios, como propone ahora el PSOE, hace cinco años, quizás esa medida hubiera sido efectiva en aquel momento. Pero ahora tenemos una burbuja del alquiler enormemente hinchada y hay muchos sitios donde o los precios bajan o el mercado sigue siendo insostenible para la gente joven, mujeres, familias que tienen más difícil pagar el alquiler y para que las familias que se lo pueden permitir puedan ir más desahogadas, pues los precios son desorbitados. Así que yo creo que esta ley tiene que tener un buen acuerdo, igual que el tema de la luz es otro tema central para la economía de miles de familias en nuestro país.

La ministra Ione Belarra conversa con 'Público'. — Fernando Sánchez

Hay un ejemplo que está funcionando, la ley catalana, se están reduciendo los alquileres. ¿Dónde está el problema para que no se haga en el resto del Estado?

El problema está en el mismo sitio donde están todos los problemas en materia económica: la oligarquía de nuestro país. Unas élites económicas que han estado acostumbradas a vivir muy bien con el bipartidismo y ahora ven cómo nuestra presencia en el Gobierno está cuestionando sus privilegios. Ya sabíamos que tocar los privilegios de la patronal inmobiliaria de los grandes propietarios de vivienda no iba a ser sencillo, pero estamos evidenciando en este año y medio de gobierno que es difícil tocar los privilegios pero no imposible. Con presión social y trabajo dentro de las instituciones estamos consiguiendo avances que hace cinco años eran impensables para un Gobierno.

Las encuestas marcan una derrota de las izquierdas. ¿A qué cree que es debido? ¿Se puede dar un vuelco todavía? ¿Tiene que ver con falsas expectativas e incumplimientos por parte del Gobierno?

Creo que las encuestas en estos momentos tienen un efecto más performativo que real. Las encuestas, a tanta distancia de las elecciones, nos valen para mirar las tendencias. Pienso que en este momento el Gobierno está en un momento clave, tenemos que sentar las bases de una reconstrucción que sea social, verde, feminista, con mucha ambición. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha dicho con mucha claridad: tenemos que fijar una agenda social que sea muy ambiciosa.

Además, tenemos que ir a una profundización democrática en España que aborde temas que, por motivo de la pandemia y de la gestión de una crisis que nadie se esperaba, han estado postergados. Estoy pensando en la Ley de Seguridad Ciudadana, tenemos que llegar a las próximas elecciones con la ley mordaza derogada, es impepinable. Además, tenemos que avanzar en la garantía de la libertad de expresión, en la ley de secretos oficiales que está paralizada en el Congreso… Tenemos que llevar en paralelo una agenda de profundización democrática y social que nos permita sentar las bases de un nuevo país sobre nuevos cimientos.

En este año, esa frase que hemos dicho tanto en Unidas Podemos, la de "no dejar a nadie atrás", ha quedado un poco desgastada. Otras fuerzas políticas la han hecho suya y por eso se ha desgastado. Lo que tenemos que enfrentar en los próximos dos años es algo completamente diferente, no se trata de no dejar a nadie atrás, sino de construir el nuevo país de la mano de los sectores que nunca han estado llamados al progreso en España, al futuro. Pienso en las madres monomarentales que lideran una familia, en los jóvenes, en las mujeres, gente mayor, los niños y niñas, todos esos sectores que siempre han quedado en los márgenes cuando ha habido avance social. Esa gente ahora tiene que estar en el centro de la agenda social, no ya para no dejar a nadie atrás, sino para avanzar juntas hacia el futuro. Eso, en estos meses, va a ser fundamental.

Hablaba de nuevos cimientos para la democratización y enumeraba distintos elementos. ¿Incluye a la monarquía? Ya sabemos que el Supremo encuentra indicios para procesar a Juan Carlos I, tal y como viene informando Público .

Conforme vamos teniendo más datos, se va confirmando lo que todo el mundo piensa en España, que el rey emérito utilizó la Jefatura del Estado para enriquecerse de manera ilícita. Espero que la huida del emérito no sea la excusa, un cierre en falso de una situación que, evidentemente, a quien más le perjudica es a la institución monárquica, pero también al resto de instituciones democráticas, pues pone en cuestión nuestra democracia. Creo que España tiene que demostrar que eso que pone en la Constitución, que nadie está por encima de la ley, se confirma, que el rey Juan Carlos rindiera cuentas ante la justicia de todos esos actos, pero también que hubiera una rendición de cuentas políticas. Por ello, no vamos a renunciar a trabajar en el Congreso para que haya una comisión de investigación donde él rinda cuentas a la ciudadanía, pues él tenía responsabilidades políticas y la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hizo y a que se le repare por lo que ha ocurrido.

Ya saben que el Gobierno lo conformamos dos fuerzas políticas, una monárquica y otra republicana, lo que hace que esta sea una cuestión en la que siempre tenemos grandes diferencias, pero no renunciamos a ningún punto de nuestro programa político y desde las distintas herramientas que tenemos disponibles, como el Congreso, vamos a seguir impulsando que haya una transformación y democratización de nuestro país.

Antes ha hecho referencia a la Ley de familias sobre la que trabajan desde su Ministerio. ¿Qué calendario barajan para sus trámites? ¿Cuentan ya con el beneplácito del Ministerio de Hacienda para que la financiación que piden sea real?

Estamos negociando de manera interna en el Gobierno esta ley. Sobre el plazo que nos hemos fijado, pretendo tener el texto listo para llevarlo al Congreso de los Diputados a comienzos del próximo año y llevarlo en primera vuelta a finales de este año. Es un calendario ambicioso, los que trabajan conmigo saben que siempre piso el acelerador. Creo que nuestro país lo necesita, necesitamos un reconocimiento de todas las familias. Nuestro país es uno de los más progresistas de nuestro entorno, lo comentaba el otro día en Twitter la ministra de Igualdad. Es de los más tolerantes, de los que más acepta, cuida y valora la diversidad, eso se tiene que traducir en ley. Todas las familias no solo son legítimas, sino que tienen que garantizarse todos sus derechos y eso es lo que dice esta ley.

¿Qué elementos centrales tiene en términos de prestaciones? Esto es lo que estamos negociando con los ministerios económicos del Gobierno, la prestación universal por crianza. Esto no lo sabe mucha gente, pero en nuestro país las mujeres que son madres ya tienen una prestación por crianza, pero solo las que son trabajadoras. Sin embargo, las mujeres que no tienen trabajo o no les han renovado el contrato tras quedarse embarazadas, que viven en una situación más precaria, no tienen esa prestación. Nosotros proponemos universalizarla para todas las familias que tienen niños y niñas menores de tres años.

La extensión de las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años tendría que ser una prioridad. No solo es una medida de conciliación, sino que es la que mejor fomenta la igualdad de oportunidades, y eso nos lo dicen todos los estudios, yo soy psicóloga educativa. Hace que los niños y niñas de sectores socioculturalmente más empobrecidos vayan a la par y no lleguen al sistema educativo con metros de retraso.

Secretaria general de Podemos. Su antecesor en el cargo, Pablo Iglesias, ha anunciado su regreso a medios de comunicación y a la universidad. ¿Teme que las declaraciones públicas de Iglesias puedan tapar la acción y línea política del partido?

Creo que la vuelta de Iglesias al periodismo crítico es una muy buena noticia para la democracia en nuestro país. Si hay algo que va a aportar él es que va a decir verdades que nadie más se atreve a decir. Eso es muy bueno para la salud de los medios de comunicación en España, sino también para la salud democrática de nuestro país. Quiero darle la bienvenida.

Yolanda Díaz todavía no ha dado el paso para anunciar si será la próxima candidata a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales por Unidas Podemos. ¿Cree usted que debe hacerlo cuanto antes? ¿Se está demorando demasiado? ¿Perjudica al partido que no lo haga todavía?

Yolanda Díaz es la mejor candidata posible para el espacio de Unidas Podemos. A mucha gente de nuestro país le gustaría verla como la primera mujer presidenta del Gobierno. Mucha gente se la imagina así.

Creo que los tiempos hay que respetarlos y, además, si queremos cuidarnos entre nosotras es importante respetar los tiempos personales de cada una. Ella tiene que tener el tiempo que considere necesario, es una decisión muy importante. Creo que a Yolanda le ha elegido la gente y eso ella también lo sabe, lo sabemos en Unidas Podemos. Es la mejor candidata que podemos tener para crecer electoralmente, que es una condición de posibilidad para que las cosas que estamos haciendo ahora las podamos llevar un paso más allá en el próximo Gobierno.

Si dijera que no, ¿tienen pensada una alternativa a Díaz?

Yolanda Díaz es el plan A, el plan B y el plan C de Unidas Podemos. La ha elegido la gente, si escuchamos lo que dice la gente por la calle, la gente estaría encantada de que fuera nuestra candidata. Para mí es la mejor opción.

Dentro del Gobierno de coalición, Unidas Podemos aireaba mucho las diferencias con el PSOE, pero ahora, con el liderazgo de Yolanda Díaz en el Gobierno, hay un tono más pausado y de menos confrontación pública. ¿Se siente usted cómoda con esta nueva línea?

Hubo debates en el tiempo que Iglesias lideró el espacio de Unidas Podemos y está habiendo debates también ahora, por los que me han preguntado en la entrevista desde el comienzo. Esto forma parte de la normalidad democrática de un Gobierno de coalición, con fuerzas políticas diferentes. Otra cosa son los estilos personales que tiene cada líder o lideresa, eso hay que respetarlo.

A mí me gusta mucho el estilo que tiene Yolanda y creo que estamos haciendo un equipo que prefija, de alguna manera, los cambios que queremos hacer en España. Queremos que las mujeres estén al frente, hacer equipo, trabajar en colectivo, tomar las decisiones de manera consensuada. Eso es lo que estamos tratando de hacer en Unidas Podemos, lo que Yolanda y yo, concretamente, estamos haciendo. Eso no es incompatible con que haya debates en el Gobierno, lo que es lógico, pues tratamos temas de enorme calado para la gente de nuestro país: el precio de la luz, el SMI, la derogación de la reforma laboral, la ley de vivienda… Son temas que cambian la vida de la gente, sería raro que no hubiera debate en el Gobierno.

Ione Belarra. — Fernando Sánchez

Díaz apuesta por ampliar el espacio de Unidas Podemos. ¿Usted también lo ve así? ¿Qué formaciones y qué personas deberían sumarse para crecer?

Esto forma parte del ADN de Podemos desde su nacimiento. Podríamos haber optado por un proyecto político que se presentara en solitario a las elecciones, que fuera únicamente con su marca, y nunca ha sido así. De hecho, Pablo Iglesias conformó un espacio confederal que es una de nuestras principales riquezas y lo que nos ha dado una fortaleza enorme en un país que es plurinacional y que nos permite tener esa sensibilidad en los distintos territorios, adaptarnos a la realidad de cada uno de ellos desde el comienzo. Eso no tendría por qué haber sido así, podríamos haber trabajado en la marca de Podemos desde el comienzo. Pensamos que la alianza con IU era estratégica y es estratégica, la alianza con los compañeros de los comunes, también con Alianza Verde, también en Galicia.

Ese espacio plural ha de seguir creciendo y, además, lo estamos liderando. Estoy haciendo una ruta como Unidas Podemos por todo el territorio. En muchos de los encuentros voy acompañada de Enrique Santiago, que además de mi secretario de Estado es el líder del PCE. Esto demuestra que estamos consolidando el espacio plural en toda España y que lo vamos a seguir haciendo, creceremos a base de alianzas con la sociedad civil, hablando con todo el mundo, con otras fuerzas políticas, abiertos como siempre a la incorporación de nuevas personas que sumen al proyecto.

Hemos visto que Unidas Podemos tiene un techo electoral en torno al 12%. Si hiciéramos caso a lo que están diciendo las encuestas, aunque sean performativas, parece que la izquierda pierde relevancia. ¿Están ustedes abocados a entenderse con Más País en el futuro? ¿Están trabajando en esa línea?

Hay que construir un espacio que sea abierto y plural y creo que es demasiado pronto, por lo menos en lo que me toca como secretaria general de Podemos, para concretar en alianzas preelectorales esa estrategia. Estoy trabajando en uno de los objetivos que más se ha repetido en Podemos y que más nos ha costado: reforzar la implantación territorial del partido. Esto es fundamental, Podemos tiene que estar y está presente en todos los municipios, en todos los pueblos, las comunidades autónomas, con la mayor fuerza posible.

Esta tarea es ahora más importante que nunca. Después de la pandemia, la gente tiene emociones encontradas. Por un lado, está contenta porque por fin estamos recuperando algo la normalidad, la vida social. Por otro lado, la pandemia ha dejado un poso de miedo e inseguridad en muchas personas. Mucha gente que nunca había sufrido ansiedad o depresión ha caído en ellas, hay muchos problemas de salud mental.

En este momento, un proyecto como el nuestro ha de estar más cerca de la gente que nunca, pues la gente nos necesita ahí, en las luchas sociales, los movimientos vecinales, sentirnos cerca, necesitamos reforzar las comunidades y lo cotidiano. Eso es en lo que estoy centrada. Los pactos preelectorales y qué gente concreta se va a incorporar vendrá después, antes tendremos que hacer ese trabajo previo de organización territorial que nos permita crecer también internamente. Durante mucho tiempo hemos postergado esta tarea de refuerzo del elemento territorial y creo que ahora mismo es una de las claves fundamentales para que la gente nos sienta cerca, sienta cerca a Podemos.

¿Un año o un año y medio es tiempo suficiente para afianzar todo eso?

Sí. Evidentemente no va a ser sencillo, pero es más tiempo del que hemos tenido en otras ocasiones para hacer cosas difíciles.

¿Qué gana Podemos con un liderazgo femenino como el suyo? ¿Qué huella quiere dejar en la gestión del partido?

Lo que gana lo dirá el tiempo, no lo puedo decir yo. A mí me gustaría que la gene sintiera el proyecto de Podemos como suyo, cercano, como las compañeras que están en las luchas vecinales, como las personas que estando en las instituciones no han dejado de defender nunca aquello en lo que creen, que incluso cuando las cosas se han puesto más difíciles han elegido el lado correcto, para estar en el Gobierno, para pelear las cosas que creemos que son justas y necesarias, para enfrentarnos a la oligarquía y élites económicas que ven con muy malos ojos que se les limiten los privilegios…

Sí, pero se lo digo como mujer en un puesto de dirección, creo que nosotras nos solemos marcar nuestros propios objetivos internos, como gestionar las cosas de otra manera, primar los cuidados, gestionar las cosas de una manera más cercana con los equipos… ¿Cuáles son esos objetivos que se marca como mujer liderando un partido?

Para mí es clave el trabajo en equipo. Yo vengo de los movimientos sociales, de la lucha por los derechos de las personas migrantes. Para mí no hay avance si no es un avance colectivo. Como secretaria general no voy a ir a ningún sitio si no voy con el equipo, con el Consejo Ciudadano Estatal, con el Secretariado, los círculos, la militancia de Podemos. Para mí la riqueza más valiosa del partido es esa gente que está ahí en los momentos difíciles. Para mí, construir y fortalecer esos equipos va a ser fundamental.

Además, creo que las mujeres debemos estar al frente. Durante mucho tiempo hemos estado relegadas de los espacios de decisión, ahora es fundamental que ocupemos espacios de visibilidad, aunque no sea sencillo. Como madre y mujer joven, no es sencillo para mí conciliar y dar un paso adelante. Tenemos que hacerlo, no solo por nosotras que tenemos el derecho y el deber de estar ahí delante, sino también por las que vienen detrás. Igual que nuestras abuelas pelearon por nosotras y hoy tenemos el derecho al aborto y al divorcio y muchos temas que si no hubiera sido por las que pelearon antes que nosotras no tendríamos, nosotras queremos dejar a las que vienen la ley ‘solo sí es sí’ o una ley del aborto mejor, como está trabajando la ministra de Igualdad, para que nuestras hijas estén orgullosas de nosotras.

Belarra responde las preguntas de 'Público'. — Fernando Sánchez

Por último, ha hecho referencia a su origen de los movimientos sociales. El otro día llamaban a la movilización social para presionar y bajar el recibo de la luz. ¿Existe hoy en día una sociedad movilizada en España? ¿En qué situación están los movimientos sociales y sindicales? ¿Qué puede hacer Podemos para ayudar, un partido que se supone que tenía un pie en las instituciones y no recuerdo cuántos en las calles?

Mil, eran mil. No me corresponde a mí valorar la salud de los movimientos sociales en España. Tenemos una sociedad civil bien movilizada. Además, uno de los puntos de esperanza más enriquecedores de los últimos tiempos ha sido la movilización de los jóvenes en el movimiento ecologista, todas esas mujeres jóvenes en el movimiento feminista… Hay mucho empuje de la juventud, a pesar de los mensajes descorazonadores que se mandan en los medios de comunicación sobre los jóvenes. Hay muchos jóvenes empujando hacia la transformación social y nos van a llevar a un país mejor. No me corresponde a mí valorarlo, pero me da mucha esperanza.