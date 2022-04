Héctor Gómez: "Esperamos que ERC se sume a las próximas votaciones importantes para nuestro país"

El Gobierno ha vuelto a salvar casi ‘in extremis’ una derrota parlamentaria. ¿Ha estado el riesgo la convalidación del decreto anticrisis?

"La derecha confunde hacer oposición al Gobierno con hacer oposición al conjunto del país"

Haría una interpretación diferente. El Gobierno aprueba una vez más, como prácticamente todo el plan normativo anual cada año, lo que elevamos al Congreso. Hay doble lectura y creo que debemos hacer una lectura en positivo. Hemos trabajado mucho con los grupos parlamentarios para hacer entender que es prioritario para el conjunto de nuestro país, las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, el ciudadano de a pie, tanto en el ámbito del combustible, con la bonificación de los 20 céntimos, como también en el espectro empresarial, con los 10.000 millones de euros en préstamos ICO y tantas otras medidas. Era imprescindible convalidarlo.

Lo que no encontramos es comprensión parte de una derecha que confunde hacer oposición al Gobierno con hacer oposición al conjunto del país. Da igual perjudicar a cualquier ciudadano de este país con tal de hacer la oposición al Gobierno y desgastarlo. Nosotros no estamos en esas claves, ya que queremos impulsar medidas, instrumentos que apoyen hoy a quien más lo necesitan.

En esta ocasión, EH Bildu ha salvado los muebles, ¿lo consideran un socio estable?

Son diferentes los grupos que han votado para convalidar este decreto, no solo uno. Todos los grupos que se sumen al interés general, a apoyar aquellos que es bueno para el conjunto de España, bienvenido sea. Pero no solo ha sido un grupo, quiero resaltarlo, sobre todo. Se ha trabajado intensamente para trasladar sobre todo las bondades y lo que realmente significa convalidar este decreto y lo han entendido. En ese sentido, podemos celebrar que se ha convalidado afortunadamente.

¿En qué punto están las relaciones con ERC después de que este grupo haya votado en contra del decreto alegando el estallido del 'caso Pegasus'?

Como no puede ser de otra manera respetamos la decisión de los grupos parlamentarios que deciden votar en un sentido u otro. De la misma manera que los grupos que se quieran incorporar en determinadas votaciones, bienvenidos sean. En el caso concreto de ERC esperamos que se sumen a las próximas votaciones importantes para el conjunto de nuestro país. Y en el caso concreto que nos ha ocupado los últimos días tenemos la puerta abierta para la comunicación, diálogo y entendimiento.

Gómez, en su despacho del Congreso, durante la entrevista con Público. — Fernando Sánchez

¿Cómo debe actuar el Gobierno para encontrar una solución satisfactoria al ‘caso Pegasus’ y restaurar los puentes con ERC y la Generalitat?



"Queremos poner en valor el trabajo de impecable de la ministra de Defensa, Margarita Robles"

Ha quedado claro por parte de Félix Bolaños y del Gobierno la voluntad de transparencia, el trabajar en la línea de aclarar cualquier aspecto que consideren en ese sentido. Desde esa óptica queremos poner en valor, primero, el trabajo de impecable de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también de las instituciones. Estamos hablando de un Estado social y democrático de derecho en nuestro país con todas las garantías. Por lo tanto, hay que abrir espacios para aclarar cualquier tipo de planteamiento que se pueda trasladar por parte del Govern y esa voluntad de diálogo nos encontramos.

En cuanto a la Comisión de secretos que se ha constituido este jueves, el PSOE y el Gobierno creen que es el espacio idóneo para las explicaciones sobre el 'caso Pegasus'. Sin embargo, hasta 10 grupos han pedido una comisión de investigación en el Congreso. De momento el PSOE la rechaza. ¿Por qué?

La Comisión de gastos reservados, conocida como Comisión de secretos oficiales, se tendría que haber constituido al principio de la legislatura. Precisamente por el veto de algunos grupos no ha podido ser y esta semana se han precipitado los acontecimientos. Es el espacio idóneo donde se puede trasladar la información que requieran los grupos parlamentarios.

Evidentemente nuestra voluntad siempre es la del diálogo y las cuatro vías que ha trasladado el ministro de Presidencia en relación a este caso Pegasus. Creo que ha quedado nítidamente claro. Nuestra voluntad es esa. Por tanto, vamos a trabajar en esta Comisión, va acompañada de una investigación, de un trabajo interno y de un espacio de comunicación con aquellos que han solicitado aclaraciones oportunas al Gobierno de España, no solo el Govern de Catalunya. Creo que con estas medidas esperamos encauzar las relaciones.

Sus socios de la coalición insisten en que no es compatible llegar a acuerdos con el PP y al mismo tiempo con el bloque de la investidura. A su vez, los propios partidos que conforman estos bloques consideran que no puede haber entendimiento por las cuestiones ideológicas que les separan. ¿Priorizará el PSOE llegar a acuerdos con el nuevo PP de Feijóo?

Nosotros ahora mismo, ante una situación excepcional que ha provocado la pandemia, primero, y ahora la guerra, que evidentemente tiene unas consecuencias importantes para el país, el conjunto de la Unión Europea y la comunidad internacional, queremos los máximos apoyos posibles. España necesita unidad y en esa unidad que pide Pedro Sánchez tienen que estar los grupos parlamentarios. Debemos estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda, que es su entendimiento, diálogo, apoyar medidas que ayuden al conjunto de la población.

Sobre otro asunto de actualidad, la reforma de la Casa Real, ¿ha contado el PSOE con Unidas Podemos para la elaboración de este Real Decreto? Las versiones son diferentes

Son líneas de actuación en el seno del Ejecutivo y como tal ahí quedan. Evidentemente la comunicación entre los compañeros que forman parte del Gobierno con los compañeros de Unidas Podemos. Por tanto entiendo que hay máxima coordinación en ese sentido. Están correctamente informados y forman parte de las decisiones que se adoptan.

Se queda fuera de esta reforma la obligatoriedad de que el rey Felipe VI publique su declaración de bienes. ¿Es suficiente el avance en transparencia lo aprobado esta semana?

Es un paso importante. No teniendo la obligación de dar ese paso, que tengamos acceso a una información que de manera voluntaria, en aras de la transparencia, se conozca esa información, bienvenida sea. Seguimos sumando pasos en materia de dar a la ciudadanía máxima claridad en la gestión de lo público y en este caso también de la Casa Real.

El portavoz socialista, en otro momento de la entrevista. — Fernando Sánchez

Entre las tareas legislativas más urgentes destaca la reforma de la 'ley mordaza'. ¿Llegará antes de verano?



Los trabajos siguen su curso y nuestra voluntad es agilizar toda la actividad legislativa incluyendo la ley mordaza. Ese es el objetivo. Seguimos hablando con los grupos y digamos que está casi finalizada. Antes del cierre de este periodo de sesiones queremos impulsar todo lo posible que está ahora mismo en curso y que en tiempo y forma puede salir, y esta es una de ellas.

También está pendiente la Ley de Memoria.

Es una ley destacada y queremos impulsarla. Hemos dado pasos importantes, pero tenemos que seguir trabajando con los grupos para tener una mayoría y aprobarla. Seguiremos trabajando.

¿Sigue estando congelada la tramitación de la ley?



Se está hablando con los grupos y estamos buscando puntos de encuentro para poder alcanzar acuerdos y darle curso a su tramitación.

Le quería preguntar también por otro asunto por el que el Gobierno ha recibido fuertes críticas, en este caso de prácticamente todos los grupos parlamentarios. El acuerdo con Marruecos y el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental. ¿Han sabido explicar bien este asunto?

Tanto el ministro de Exteriores, como el Ejecutivo y nuestro grupo parlamentario hemos explicado que consideramos fundamental establecer un nuevo marco de relaciones con Marruecos, que es lo que ha sucedido. También, desbloquear la situación que se ha enquistado durante 46 años. La propuesta no es otra que dar cobertura para buscar una solución inmediata al conflicto enquistado. En cuanto a la propuesta del 2007 [autonomía del Sáhara], si no hay entendimiento entre las dos partes, evidentemente no prospera esa propuesta de Marruecos. En cualquier caso, nosotros queremos una solución definitiva. No podemos normalizar una situación que desde luego es una anomalía.

El Frente Polisario anunció que rompía relaciones. ¿Esperan retomarlas?

La vía del diálogo siempre estará abierta y no entendemos que se pueda buscar una solución sin dialogar. Entendemos que esa es la vía que ha impulsado el ministro de Exteriores, dialogando con todas las partes, con Marruecos y con el Frente Polisario hasta ahora, y esperamos que se puedan seguir manteniendo esos contactos porque sería importante, como hacemos con el enviado especial de la ONU Staffan De Mistura.



El presidente Sánchez señaló hace unos días que el camino electoral pasaba por un bloque entre PSOE y "el espacio de Yolanda Díaz" o un bloque con PP y Vox. En este sentido, ¿cómo ven el futuro proyecto de la vicepresidenta? Entiendo que apuestan porque mantengan la fuerza necesaria ante unas posibles alianzas.

Nosotros nos preocupamos y trabajamos intensamente ahora en priorizar la situación en nuestro país y anteponemos los intereses de España a cuestiones de carácter estrictamente partidista. Evidentemente, nos ocupamos de nuestra organización y mostramos el máximo respeto al resto de formaciones. Deseamos que las formaciones de izquierdas puedan fortalecer su trabajo, su presencia y enriquecer el discurso. Es muy importante hacer frente a los grandes retos políticos que hoy afronta España. Hemos visto cómo se han dado las elecciones en otros países y los resultados de la ultraderecha. Aquí tenemos la firme voluntad y el propósito de ponerle freno y en eso estamos inmersos. Por lo tanto, esas posibles formaciones que se puedan trabajar desde la izquierda, bienvenidas sean. La de Yolanda Díaz o las que hoy existen, como Unidas Podemos, espacio del que Yolanda Díaz forma parte, no olvidemos. En cualquier caso, ofrecer el máximo respeto y comprensión.

Se han apuntado muchas veces las diferencias entre PSOE y UP en el Gobierno de coalición ¿Este Gobierno tiene estabilidad?

"Tenemos que devolver esa normalidad frente a la inestabilidad que provocan los gobiernos del PP"

El presidente del Gobierno ha trasladado la voluntad de dar estabilidad a las instituciones. Este Gobierno va a cumplir los cuatro años de legislatura, ese es el objetivo. Tenemos que devolver esa normalidad frente a la inestabilidad que provocan los gobiernos del PP. Y hablo de Castilla y León, de Madrid, de Andalucía, con elecciones anticipadas. Nosotros ofrecemos estabilidad y eso es lo que se pretende, el funcionamiento dentro del mandato de la población cada cuatro años. Eso sí, hay que hacer un esfuerzo muy importante de diálogo, entendimiento y búsqueda de acuerdos con los partidos para alcanzar mayorías suficientes y poder seguir en la línea de legislar lo que hoy es prioritario para nuestro país.