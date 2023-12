Los abogados de Alexéi Navalni denuncian la desaparición del opositor ruso de la cárcel

El encarcelado líder opositor ruso Alexéi Navalni ha desaparecido de la cárcel en la que cumplía condena de 19 años bajo un estricto régimen de aislamiento. Su entorno ha afirmado en redes sociales que llevan seis días sin tener noticias de él y que no saben dónde puede encontrarse.

Sus abogados afirman no saber nada de él desde el pasado lunes, cuando Navalni tenía que comparecer en una sesión judicial por videoconferencia. Al no aparecer, los funcionarios de la colonia penal IK-6 de Meléjovo afirmaron que "la comunicación no fue posible debido a problemas con la electricidad".

Después de que la Justicia rusa aumentase la condena de Navalni por 19 años más, su entorno asegura que iba a ser trasladado a una prisión de "régimen especial", con un sistema de vigilancia más severo. Sus abogados afirman que le han buscado ya en dos prisiones diferentes, en las que les han notificado que no les consta su presencia.

La representante del opositor, Kira Yarmish, afirma que las autoridades "se niegan a decir dónde le han llevado" y que sienten que "los funcionarios de la cárcel se están burlando" de ellos. Afirma, asimismo, que la última vez que pudo ver a Navalni se estaba "recuperando de un desmayo".

El entorno de Navalni denuncia estar muy preocupado por su bienestar, ya que, según aseguran, tiene problemas de salud y no le alimentan bien, además de encontrarse en una cárcel de aislamiento —donde ya ha sido enviado en más de 20 ocasiones—.

Una condena de casi 30 años

Alexéi Navalni cumplía una condena de nueve años de cárcel tras ser declarado "culpable de estafa en gran cuantía". Le acusaban de haber desviado, junto a sus colaboradores, varios millones de rublos de donaciones entregadas a su organización de lucha contra la corrupción.

El Fondo de Lucha Contra la Corrupción (FBK, por sus siglas en ruso) impulsado por el líder opositor, que combate el enriquecimiento ilícito de altos cargos rusos, fue ilegalizado en Rusia en junio de 2021 al ser considerado por la Justicia como "extremista".

Así, un tribunal ruso extendió la pena que ya cumplía por 19 años más, y elevó la peligrosidad del disidente y de dos miembros de su equipo, Leonid Volkov e Iván Zhdanov, tras considerar que su estatus pasaba de "extremista" a "terrorista".

La defensa del opositor afirma, desde el primer momento, que estas acusaciones se han realizado para mantener a Navalni lejos de la esfera política por el mayor periodo de tiempo posible.

Los hechos coinciden con el inicio de las campañas presidenciales en Rusia, donde Vladimir Putin ha anunciado que volverá a concurrir para ser reelegido por quinta vez. Así, el ayudante de Navalni, Leonid Vólkov, afirma en la red social X que su desaparición no es casualidad, ya que "no es un secreto para Putin quién es su principal oponente en estas 'elecciones'. Y quiere estar seguro de que la voz de Navalni no se oiga".