El presidente y consejero delegado de Warner Bros, Kevin Tsujihara, ha dejado el cargo en medio de un escándalo por una supuesta relación con una joven actriz a la que prometió papeles en varias películas. El movimiento lo anunció este lunes WarnerMedia, la propietaria de Warner Bros, a través de un comunicado remitido a varios medios de comunicación.

"Es en el mejor interés de WarnerMedia, Warner Bros, nuestros empleados y nuestros socios que Kevin deje el cargo de presidente y consejero delegado de Warner Bros", señaló el consejero delegado de WarnerMedia, John Stankey. Según Stankey, Tsujihara "reconoce que sus errores no son consistentes con las expectativas del liderazgo de la empresa y que podrían tener un impacto en la capacidad de la compañía para ejecutar en el futuro".

La salida de Tsujihara se produce tras haberse filtrado mensajes entre el ejecutivo, un par de sus socios y la actriz de 21 años Charlotte Kirk, donde se evidenciaría la existencia de una relación entre ambos de carácter sexual y los presuntos esfuerzos del presidente de Warner Bros para conseguir papeles para la joven.

"Sé que estás muy ocupado, lo sé, pero cuando estábamos en aquel hotel practicando sexo me dijiste que me ayudarías y cuando me ignoras como haces ahora haces que me sienta usada. ¿Me vas a ayudar como dijiste que harías?", escribió Kirk en un mensaje fechado el 3 de marzo de 2015 y publicado por The Hollywood Reporter. Tsujihara le respondió que lamentaba "que se sintiera de esa manera" y que uno de sus colegas, "Richard" (Brener, presidente de la productora New Line, asegura el medio), le llamaría esa misma noche.



Según los mensajes obtenidos, ambos se habrían conocido por medio de dos socios, James Packer y Brett Ratner, que habrían propiciado el encuentro entre la joven y "el hombre más importante que puedes conocer" en un hotel del barrio de Bel Air, en Los Ángeles. De acuerdo al citado medio, Kirk fue seleccionada para dos pequeños papeles en la producción de 2016 Mejor... solteras y en la de 2018 Ocean's 8, ambas de Warner, aunque también participó en diversas audiciones para otros roles.

La actriz, en cualquier caso, ha negado cualquier comportamiento inapropiado por parte de Tsujihara. El escándalo se desató poco después de que Tsujihara le fuera encargada la supervisión de la nueva reorganización del área de animación de Turner y la de entretenimiento de Warner Bros, dentro del conglomerado de Warner Media, que a su vez es propiedad del gigante de las telecomunicaciones AT&T.