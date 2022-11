"¡Que se vaya a África!": el grito racista de un diputado del partido de Marine Le Pen por el que ha sido sancionado

Se llama Grégoire de Fournas y es diputado de la formación francesa Agrupación Nacional, el partido de la ultraderecha que lidera Marine Le Pen. Este pasado jueves escandalizó a casi toda Francia al reclamar a gritos en la sede de la Asamblea Nacional la "vuelta a África" de un diputado negro de La Francia Insumisa, Carlos Martens Bilongo, dando pie a un cruce de acusaciones y a numerosas peticiones de cese dirigidas a la cúpula de la formación ultraderechista.

Los hechos tuvieron lugar durante un pleno en el que el parlamentario de izquierdas estaba alertando de la situación de los cientos de migrantes rescatados por embarcaciones de las ONG en el Mediterráneo y que esperan poder desembarcar en un puesto seguro del sur de Europa.

"Que se vaya a África", proclamó de Fournas, en una frase que Martens Bilongo entendió como dirigida a él. El diputado de LFI ha afirmado este viernes en una entrevista a BFMTV que "no hay duda" de que él era el destinatario de la proclama y ha reclamado, "por dignidad", la dimisión del diputado de Agrupación Nacional.

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este viernes sancionar al diputado ultraderechista suspendiendo su asistencia a la Cámara baja durante 15 jornadas. "El libre debate democrático no puede permitirlo todo. Ciertamente no los insultos, ciertamente no el racismo, cualquiera que sea el objetivo. Es la negación de los valores republicanos que nos reúnen en este hemiciclo", ha manifestado la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet.

El diputado ha manifestado que acepta la sanción, aunque niega el insulto racista. "Soy totalmente inocente de los hechos que se me reprochan. Sufro esta sanción de dureza inaudita como una gran injusticia. Pero, respetuoso de la institución, me someto a ella", ha publicado en su cuenta de Twitter.

Martens Bilongo, por su parte, ha manifestado su "alivio" porque se hubiera aprobado "la sanción máxima" sobre el diputado ultraderechista. En cambio, Le Pen ha asegurado en unas declaraciones a la prensa que se trata de una "condena" a una "idea política" y un proceso contrario a la "libertad de expresión".



De Fournas había pedido disculpas a Martens Bilongo si pudo "malinterpretar" sus declaraciones, pero ha dicho sentirse "víctima" de una "manipulación". Así, en una serie de entrevistas, ha dejado claro que sigue siendo diputado, algo que no tiene visos de cambiar en el corto plazo en la medida en que parece contar con el respaldo claro de su partido.

Marine Le Pen ha afirmado en Twitter que su compañero, "evidentemente", se estaba refiriendo a los migrantes rescatados por las ONG, y no a Martens Bilongo. "La polémica creada por nuestros adversarios políticos es burda y no engañará a los franceses", ha señalado.

Por su parte, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha condenado también en BFMTV los "ignominiosos" del diputado ultraderechista y se ha declarado "extremadamente conmocionado". Darmanin ha elevado el debate y ha acusado a la cúpula de Agrupación Nacional, entre ellos Le Pen, de ser "cómplices" del "racismo". Por su parte, el Parlamento ha propuesto la expulsión del diputado ultraderechista durante 15 días.



Miembros de otras formaciones y del Gobierno se sumaron a las críticas. "No hay espacio para el racismo en democracia", afirmaba este jueves la primera ministra, Élisabeth Borne.