La ONU alerta sobre las condiciones inhumanas en las que está detenido el presidente depuesto en Níger

El depuesto presidente de Níger, Mohamed Bazoum, permanece detenido junto con su esposa e hijo en el palacio presidencial de la capital, Niamey, en unas condiciones "inhumanas", expuesto al calor y sin contar con acceso a agua o comida, lo que ha despertado grandes preocupaciones ante su progresivo deterioro de salud.

Así lo ha denunciado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha advertido este mismo viernes de que el edificio en el que permanece detenido "arbitrariamente" el depuesto presidente nigerino no tiene ni agua potable ni electricidad.

"Informes fidedignos que he recibido indican que sus condiciones de detención podrían constituir un trato inhumano y degradante, en violación del Derecho Internacional", ha aseverado en un comunicado, agregando que Bazoum y su familia tampoco tienen acceso a medicación.

La hija del presidente denuncia la situación de su familia

La hija del presidente, Zazia Bazoum, que se encuentra actualmente en Francia, ha denunciado en una entrevista con el diario The Guardian, que tanto su madre como su padre han perdido cinco kilos respectivamente, mientras que su hermano Salem, que tiene 22 años, ha perdido diez por la falta de comida.

"No tienen carne ni verduras frescas, pero tienen arroz y pasta y ahora eso es lo único que comen, que no es bueno para su salud [...]. No tienen agua limpia para beber y el gas para cocinar se terminará pronto también", ha expresado.

La hija de Bazoum también ha corroborado los informes de Human Rights Watch (HRW) de que la junta ha impedido a personal médico el acceso al palacio, pese a que Salem necesita recibir tratamiento por una afección cardíaca.

Ante la posibilidad de que Abdourahmane Tchiani, jefe de la junta militar, libere a su padre, Bazoum se ha mostrado escéptica: "A lo mejor dejan marchar a mi hermano y a mi madre, pero no creo que dejen ir a mi padre", ha sentenciado, dejando claro que las acciones de la junta son "una tortura".

El nuevo gobierno se reúne sin legitimidad internacional

Tchiani ha encabezado este viernes la primera reunión del nuevo Gobierno, remodelado en los últimos días pese a los llamamientos internacionales para restaurar el orden constitucional, encabezados por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO).

El líder golpista lidera el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP), el nombre oficial que se ha otorgado la junta para tratar de sentar las bases de un nuevo régimen. El economista Ali Mahaman Lamine Zeine figura ahora como primer ministro de una administración al que la CEDEAO no concede legitimidad, al igual que otros países occidentales como Estados Unidos y Francia.

El nuevo Gobierno ha celebrado este viernes por la mañana su primera reunión, a la que han asistido todos los miembros ha excepción del responsable de Exteriores, según la agencia de noticias nigerina ANP.

La junta prosigue así con su actividad un día después de que los líderes de la CEDEAO, reunida de urgencia en Nigeria, acordasen la activación de una fuerza regional que, llegado el caso, podría intervenir militarmente en Níger. El bloque no descarta esta posibilidad, aunque por ahora sostiene que intentará agotar todas las vías diplomáticas.

En la anterior cumbre extraordinaria de los líderes de la CEDEAO, celebrada el pasado 30 de julio, el bloque dio un ultimátum de siete días a los golpistas para que se retirasen sin descartar el uso de la fuerza si no devolvían el poder al presidente depuesto, Mohamed Bazoum.

Sin embargo, los golpistas hasta ahora hacen caso omiso a las amenazas y sigue asumiendo funciones ejecutivas y constitucionales con también cambios en los puestos de diferentes instituciones nacionales e regionales.

Además, la junta elevó el nivel de alerta de las fuerzas militares del país, cerró el espacio aéreo y advirtió que el uso de la fuerza tendrá una respuesta "instantánea" y "enérgica".