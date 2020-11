El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anuncaido este lunes dos cargos relacionados con la cartera de Exteriores de su futura Administración, por un lado, confiará la diplomacia de su gobierno al multilaterista Antony Blinken como nuevo secretario de Estado y, por otro, Linda Thomas-Greenfield será la nueva embajadora de Estados Unidos en la ONU.

Fuentes conocedoras de esta decisión han adelantado a los periódicos The New York Times y The Washington Post y a la agencia Bloomberg el futuro de uno de los puestos más codiciados de la futura Administración, el de secretario de Estado, el mismo día en que está previsto que Biden comience a desgranar algunos nombres.

Blinken, de 58 años, trabajó como asesor de seguridad nacional de Biden entre 2009 y 2013, y comenzó su carrera en el Departamento de Estado en la década de los 90, durante la Administración de Bill Clinton. Además, ejerció como "número dos" del Departamento de Estado durante los dos últimos años de la presidencia de Barack Obama, entre 2015 y 2017. Si se confirma, sucederá como jefe de la diplomacia a Mike Pompeo, firme defensor de las políticas de Donald Trump.



Además, Biden también ha designado al exsecretario de Estado John Kerry, como enviado presidencial para el Clima. Aunque se esperaba que hiciera los anuncios el próximo martes, según adelantaba este domingo el que será el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain.



Como embajadora de Estados Unidos en la ONU suena el nombre de Linda Thomas-Greenfield, que ya ejerció como secretaria de Estado adjunta durante la Administración Obama. Además está previsto que Biden devuelva el poder perdido a este cargo, considerado esencial en la nueva política exterior.



La elección no es una sorpresa

La selección de Blinken no es una sorpresa: el suyo era el nombre que sonaba con más fuerza en las quinielas, junto a los de la exasesora de seguridad nacional de la Casa Blanca de Obama, Susan Rice, y el senador demócrata Chris Coons.



Blinken, que habla un francés fluido y toca la guitarra en sus ratos libres, tendrá la misión de acercar de nuevo a Estados Unidos a sus aliados y foros multilaterales de los que el país se ha distanciado bajo la actual presidencia de Donald Trump.

Si es confirmado por el Senado, Blinken tendrá en sus manos la gestión de los planes de Biden de volver a integrar a Estados Unidos en el Acuerdo de París contra el cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los puestos de gobierno deben ser aprobados por el Senado, una cámara cuyo control aún está en el aire, a falta de que se repartan los dos últimos escaños en juego en Georgia, que están pendientes de una segunda vuelta que tendrá lugar en el mes de enero.



Centrista con cierta vena intervencionista

Descrito por algunos como un centrista con cierta vena intervencionista, Blinken cree en la acogida de EEUU a refugiados, y hace unos meses dijo que, si Biden llegaba al poder, buscaría aumentar la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador para afrontar las causas de raíz que generan la inmigración ilegal hacia el norte.

Blinken: "Estados Unidos debe reconocer al viejo continente como un aliado al que acudir como primer recurso, no como el último, a la hora de afrontar retos"

Con respecto a Europa, Blinken cree que Estados Unidos debe reconocer al viejo continente como un aliado "al que acudir como primer recurso, no como el último, a la hora de afrontar retos", dijo en una charla en julio en el centro de estudios Instituto Hudson.

El diplomático también tratará de cambiar la dinámica en la competición de Estados Unidos con China sin abandonar esa pugna, al promover iniciativas multilaterales en materia de comercio, inversiones en tecnología y derechos humanos en lugar de presionar a naciones para que elijan entre los dos países, según el diario The New York Times.

Blinken lleva casi dos décadas asesorando a Biden, primero como ayudante principal cuando el ahora presidente electo estaba en el Comité de Exteriores del Senado y después como su asesor de seguridad nacional una vez que llegó a la Vicepresidencia (2009-2017).

En ese cargo, Blinken ayudó a desarrollar la respuesta estadounidense a la inestabilidad en Oriente Medio durante la Primavera Árabe que arrancó en 2011, con resultados desiguales en Egipto, Irak, Siria y Libia, según el Times.

Superviviente del Holocausto

El diplomático, que es judío y familiar de un superviviente del Holocausto, ha reconocido que el futuro Gobierno de Biden podrá dedicar menos recursos a Oriente Medio que los de anteriores Administraciones, dado el trabajo pendiente en otras áreas.

Además, según el diario The Washington Post, Biden planea nominar como embajadora estadounidense ante la ONU a Linda Thomas-Greenfield, una exdiplomática de carrera del servicio exterior de EEUU que fue encargada para África en el Departamento de Estado y embajadora en Liberia durante la Presidencia de Obama.