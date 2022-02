Crisis con México: López Obrador plantea "pausar" las relaciones con España

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado este miércoles que su Gobierno se "va a dar un tiempo" en las relaciones con España. "Una pausa para respetarnos y que no se nos vea como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que les roben de ningún país, y hacen bien, pues tampoco queremos nosotros", ha sostenido.

Las relaciones entre España y México están muy dañadas desde que Obrador llegó al poder a finales de 2018. Obrador propuso a la Corona española que se disculpara por la conquista del país en tiempos de Hernán Cortes. La diplomacia española no atendió la petición. Desde entonces, las relaciones no han fluido.

El pasado 28 de enero, España confirmó al nuevo embajador enviado por México, Quirino Ordaz, con el objetivo de apaciguar las tensiones, pero de momento esto no ha funcionado.



