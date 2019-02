El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este sábado a la milicia de su país, un complemento de la Fuerza Armada, incorporarse como soldados activos al Ejército del país en medio de la crisis política y del intento de fortalecer la institución castrense.

"Le he dado la orden al Estado mayor superior y hago el llamado a los milicianos y milicianas (...) sobre todo a la juventud" para que se incorporen como "soldados activos del Ejército venezolano", dijo en un discurso que ofreció ante miles de simpatizantes en un acto convocado para celebrar los 20 años de la "revolución bolivariana".

Esta proclama de Maduro se produce tras la declaración de un general de división de la aviación venezolana que reconoce a Guaidó como presidente del país.

Según la legislación venezolana, la Milicia forma parte de la organización de la Fuerza Armada nacional, y está integrada por quienes "sin ejercer la profesión militar" manifiesten voluntariamente el deseo de ingresar en el cuerpo militar para "coadyuvar" en la ejecución de acciones de seguridad y defensa.

El jefe de Estado venezolano indicó entonces que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) está incorporando entre 20.000 y 30.000 hombres y mujeres a cada rango y ordenó al cuerpo castrense, que quienes ingresen, sean los milicianos.

La Milicia Nacional Bolivariana fue creada por el fallecido presidente Hugo Chávez, y según dijo en esa ocasión "es el pueblo en armas" y estaba llamada a servir como un complemento de las Fuerzas Armadas.

"Que se legitime el Poder Legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres, con garantías y el pueblo decida por una nueva Asamblea Nacional (Parlamento), ¿ustedes están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo (...) ¿quieren adelanto de elecciones? vamos a elecciones parlamentarias pues", dijo Nicolás Maduro durante su intervención.

Guaidó pide expulsar a la guerrilla ELN de la frontera

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó pidió este sábado a los soldados venezolanos que expulsen a la guerrilla colombiana del ELN de la frontera entre los dos países.

"No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al ELN de frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad", dijo Guaidó desde la tarima en que se dirigió a miles de simpatizantes.

Ante ellos, Guaidó mandó su mensaje a los soldados y les subrayó que lo que les está diciendo no es solamente "que respeten la Constitución" y que no disparen, no solamente estamos ordenando que no disparen.

"Les estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela", subrayó Guaidó, que anunció hace unos días que los militares que se rebelen contra Maduro serían amnistiados si finalmente cayera el actual gobierno.

En varias ocasiones, Colombia ha denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades venezolanas que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional actúa también en Venezuela.