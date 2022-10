Mustafa Hijri: "El asesinato de Amini ha llevado la guerra en el Kurdistán iraní a una nueva fase"

Como represalia, Irán ha atacado con misiles y drones suicidas sus bases en Irak. De orientación progresista e integrante de la Internacional Socialista, el PDKI fue el primer partido en alzarse contra la República Islámica del ayatolá Jomeini y ha impulsado revueltas con gran apoyo popular. Ingeniero agrícola de profesión, Hijri se puso al frente del PDKI después de que en 1989 y 1992 comandos iraníes asesinaran, respectivamente, a sus dos últimos secretarios generales. Él también ha sido víctima de varios intentos de asesinato. En declaraciones a Público, denuncia que en el Kurdistán iraní, con más de diez millones de habitantes, existe, desde 1979, un estado de guerra que, con la actual oleada de protestas, se ha intensificado, iniciando así una nueva fase en la lucha contra el régimen.

¿Cuál es la situación en el Kurdistán iraní en estos momentos? ¿Se puede hablar de "estado de guerra"?



Desde la instauración de la República Islámica, el Kurdistán iraní vive un estado de guerra; pero desde el asesinato de Jina Mahsa Amini, la joven kurda, a manos de las fuerzas de régimen, dicha guerra se ha recrudecido y ha entrado en una nueva fase. La República Islámica, con todo tipo de armas, incluso utilizando fuego real, está asesinando y provocando heridas a muchos manifestantes, pese a lo cual la gente, que ya ha perdido el miedo y siguiendo la consigna de "Jin, Jian, Azadi" (Mujer, Vida, Libertad), se está enfrentando a las fuerzas del régimen.

Hasta la fecha de esta entrevista [14 de octubre], en Irán han muerto más de 200 personas; en Zahedan, capital de Sistan-Baluchistan, se han registrado 96 víctimas mortales, y en el Kurdistán, 36. Entre las víctimas hay ocho mujeres y 32 menores. El número de detenidos y de heridos se cuentan por miles. Resulta imposible dar una cifra exacta, teniendo en cuenta que muchos de los heridos, por miedo, no van a los hospitales.

El pueblo kurdo se ha convertido en esta insurrección en una referencia para el resto de Irán. ¿Quiere decir esto que ha cambiado la posición de los iraníes hacia la cuestión kurda?



Es cierto que la resistencia y constancia de los kurdos en las manifestaciones ha generado el apoyo de todos los iraníes, tanto dentro como fuera del país. También es cierto que se está produciendo un cambio de posición entre los iraníes hacia el pueblo kurdo; sin embargo, habrá que esperar a la caída del régimen para comprobar si esa actitud se mantiene. Hay que esperar y dar tiempo al tiempo.

¿Cree entonces que nos encontramos ante el final de la República Islámica?



El actual levantamiento acelerará el fin del régimen aunque las fuerzas represoras consigan que los manifestantes vuelvan a sus casas.

En el Kurdistán iraní hay partidos detrás de las protestas. ¿Existe en el resto de Irán una dirección política del movimiento popular?



En el resto de Irán no hay una dirección política detrás de las manifestaciones, pero los jóvenes, por propia iniciativa, están dirigiendo y orientando las protestas en la capital y en diversas partes del país; precisamente esta disparidad está provocando el agotamiento de las fuerzas del régimen y que no logren reprimirlas. Yo creo que de los barrios donde se están produciendo actos de protestas surgirá no tanto líderes individuales como un liderazgo colectivo.

El secretario general del PDKI en una sede del partido en el Kurdistán iraquí. — Cedida

¿Qué papel ha jugado el PDKI en el actual movimiento popular?



Tras el entierro de Amini en Saquez, su ciudad natal, el Centro de Cooperación de partidos kurdos, una coalición entre el PDKI y dos organizaciones de Komala (de orientación comunista), hizo un llamamiento al pueblo kurdo para realizar una huelga general en protesta por el asesinato. El llamamiento tuvo un gran éxito y fue seguido en todo el territorio kurdo. Fue entonces cuando en el resto de Irán, partidos políticos, organizaciones humanitarias, etc., apoyaron ese llamamiento, extendiéndose por todo Irán un movimiento que todavía continúa y que ha conseguido también un apoyo internacional.

¿Cree el PDKI que se debe intensificar la lucha armada contra el régimen?



El régimen está buscando que la actual lucha cívica y pacífica se convierta en una lucha armada, pero, en las actuales circunstancias, no consideramos oportuno para el interés del pueblo kurdo esa lucha armada; sería un pretexto del régimen para una mayor represión. Por ese motivo, nuestro llamamiento es seguir luchando de forma pacífica, sin hacer uso de la violencia.

¿Sabe usted si la actual oleada de revueltas está provocando divisiones o deserciones dentro del régimen?



Sí; los últimos acontecimientos han abierto brechas entre las fuerzas del régimen. Las últimas noticias que tenemos indican que hay un gran descontento y malestar en los rangos intermedios del Ejército y muchos mandos han desobedecido la orden de disparar contra los manifestantes. La continuidad de las manifestaciones sin duda hará que esa división sea mayor.

¿El PDKI está negociando con otras fuerzas la formación de un frente común contra el régimen?



Nosotros, incluso antes de la actual situación, siempre hemos optado e intentado un acercamiento al resto de las fuerzas políticas iraníes, pero nuestros esfuerzos han resultado infructuosos.

¿Qué modelo político propone el PDKI para el conjunto de Irán cuando desaparezca el actual régimen? ¿El pueblo kurdo se conformaría con una autonomía semejante a las existentes en España?



Tras la caída de la República Islámica, el objetivo de nuestro partido y del Centro de Cooperación es la instauración del sistema democrático, federal y secular por el que llevamos luchando desde hace años. Creemos que para un Irán multiétnico el mejor sistema es el federal, no el autonómico. Ahora estamos viendo que los pueblos de España, particularmente los vascos y catalanes, consideran insuficiente el modelo actual y reclaman la independencia.

Las mujeres están jugando un papel clave en el actual levantamiento popular. ¿Cuál debe ser el papel de la mujer en un Irán o un Kurdistán democrático?



La mujer ha sido la vanguardia de este levantamiento. Tras la caída de la República Islámica, la mujer no solo tiene que ser libre sino ha de ser igual al hombre en todos los derechos; hay que acabar de una vez por todas con las limitaciones y obstáculos que el actual régimen ha impuesto a las mujeres.