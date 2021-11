El opositor cubano Yunior García: "Si no salíamos de Cuba nos decapitaban"

El líder opositor cubano Yunior García Aguilera, promotor de la marcha cívica contra el Gobierno de Cuba, que llegó este miércoles a España, ha aclarado que no tiene intención de pedir asilo porque no quiere "dar el gusto" a los dirigentes y ha pedido que se abandone la imagen "casi infantil" e incluso "romántica" que se tiene del Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel.

García, uno de los fundadores del movimiento Archipiélago y de los promotores de las fallidas marchas contra el Gobierno cubano del 15N, ha participado en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid, en la que ha contado los "abusos" por parte del gobierno cubano destacando el "estallido social" que se dio en Cuba el pasado 11 de julio.

García Aguilera ha asegurado que el Gobierno cubano dejó de ser de izquierdas y es una "tiranía"

El líder opositor cubano, de 39 años, ha explicado las razones por las que decidió viajar con su esposa a Madrid: "Si no salíamos de Cuba nos decapitaban", dijo tras enumerar las presiones que tanto él como su familia sufrieron desde que en su plataforma Archipiélago surgió la idea de organizar la marcha cívica el pasado lunes. "Si me condenaban me convertían en un símbolo, si me mataban también, ellos querían anularme como persona, y casi lo logran, porque si llegaba a dormir dos horas diarias eran muchas", ha asegurado en declaraciones recogidas por EuropaPress.

García Aguilera hizo hincapié en la idea de que "a todo el que se atreva a estar en contra del gobierno en Cuba lo convierten en no persona". Aseguró que jamás se quedará callado, "porque si me quitan la voz no soy nadie". Por otra parte, ha sostenido que el Gobierno cubano dejó de ser de izquierdas y es una "tiranía" compuesta por una "casta" de dirigentes que viven como "burgueses" y que se han convertido en "conservadores" que quieren mantener su estatus.

García Aguilera llegó el miércoles a Madrid con un visado de turista. Según el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se facilitó "documentalmente" que el líder opositor cubano entrara en España y que no tuviera "dificultades".