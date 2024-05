La Policía de Nueva York desaloja a los estudiantes propalestinos que ocupaban la Universidad de Columbia 

La Policía de Nueva York desalojó por la fuerza la noche de este pasado martes un edificio del campus de la Universidad de Columbia ocupado horas antes por los estudiantes que protestaban en apoyo de los palestinos y contra la actuación de Israel en Gaza. El operativo policial se saldó con decenas de detenciones.

Los agentes antidisturbios utilizaron una grúa para ingresar al edificio desde el segundo piso ya que los estudiantes habían alzado barricadas en las entradas principales.

Los estudiantes no ofrecieron resistencia y fueron detenidos uno a uno y luego trasladados a dependencias policiales en varios autobuses, de acuerdo con la información adelantada por The New York Times.

El edificio desalojado, llamado Hamilton Hall, había sido ocupado la pasada medianoche por los estudiantes de la Universidad Columbia, epicentro de las protestas estudiantiles en Estados Unidos en contra la guerra de Israel en Gaza.

Un gran valor simbólico

El Hamilton Hall tiene un gran valor simbólico ya que también fue ocupado en 1968 por los estudiantes que en ese entonces protestaban en contra de la guerra de Vietnam.

La Universidad de Columbia dijo en un comunicado que tras conocer la ocupación del edificio, tomaron la decisión de que la protesta se había convertido en un asunto policial.

"Lamentamos que los manifestantes hayan optado por agravar la situación a través de sus acciones. Después de que la Universidad supo durante la noche que el Hamilton Hall había sido ocupado, destrozado y bloqueado, no nos quedó otra opción", aseguró el comunicado.

Las protestas universitarias contra la guerra en Gaza están teniendo un gran impacto en Estados Unidos y existe una gran presión política para que se ponga fin a un movimiento que cuestiona el apoyo incondicional de Washington al Gobierno de Israel.

La propia Casa Blanca reaccionó a la ocupación del edificio en la prestigiosa universidad neoyorquina: "Tomarse por la fuerza edificios no es algo pacífico, está mal", señaló uno de sus portavoces, Andrew Bates, en declaraciones a la cadena NPR.

Los republicanos, por su parte, habían pedido la intervención de la Guardia Nacional.

Trump acusa a Biden

Donald Trump han condenado las protestas propalestinas en campus universitarios y ha recriminado a la Universidad de Columbia que no hubiese pedido "mucho antes" la intervención de la Policía.

"Nunca deberíamos haber llegado a esto", ha señalado Trump, en una entrevista a la cadena Fox News en la que se ha referido al desalojo. El antiguo mandatario ha aprovechado la ocasión para volver a criticar a su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, reclamando que tiene que "fortalecerse" para que "se le oiga" en este tipo de temas, y ha solicitado un posicionamiento claro por parte del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, apelando a su condición de judío.

Por otra parte, ha deslizado, sin pruebas que lo acrediten, que las manifestaciones que se han extendido por otros campus no son espontáneas. "Creo que hay agitadores a sueldo", ha alegado Trump, que ha aludido a la exhibición de pancartas "idénticas", "hechas con la misma impresora".