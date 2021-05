Colombia vive en los últimos días varias manifestaciones en las que han aparecido varias situaciones de violencia. Este sábado se vieron en Bogotá, Cali y otras ciudades de Colombia en el ya es el cuarto día de protestas contra la reforma fiscal del Gobierno colombiano, que coincidió con el Primero de Mayo, celebración de los trabajadores que transcurrió pacífica en las primeras horas del día.

Los disturbios comenzaron en la céntrica Plaza de Bolívar al final de la tarde y se propagaron por otros puntos de la ciudad, llegando incluso hasta la zona norte, donde una multitud que se congregó frente al condominio donde tiene su residencia privada el presidente colombiano, Iván Duque, para expresar su inconformismo con el Gobierno, fue dispersada con gases por la Policía.

La Policía utilizó además tanquetas para abrir el paso por la Carrera Séptima a la altura de la Calle 145, donde está la residencia del presidente. En la misma zona norte de Bogotá hubo saqueos al almacén del barrio Country de la cadena de supermercados Éxito y encapuchados rompieron vidrios de bancos y comercios.

"Tras una jornada tranquila, grupos violentos vandalizaron comercios en el norte y el centro, lo que obligó la intervención de la Policía", informó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La mandataria añadió que lamentaba que estos hechos empañen una "jornada de juventud y justas reivindicaciones. La violencia y el vandalismo nada solucionan, solo empeoran todo".

Las autoridades no informaron de lesionados este sábado, pero el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó hoy que tres personas murieron en Cali en los últimos días en situaciones vinculadas con las protestas y que otros tres decesos están en verificación.

Esta semana también se informó de un fallecimiento en Neiva, capital del departamento del Huila, mientras que en Soacha, localidad aledaña a Bogotá, fue asesinado a cuchilladas el capitán de la Policía Jesús Alberto Solano.

A raíz de los desórdenes de este sábado en Bogotá, la empresa Transmilenio canceló la operación "en todas las troncales del sistema por no tener garantías de seguridad para usuarios".

Multitudes en calles de Cali

Las manifestaciones más multitudinarias volvieron a suceder en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y tercera ciudad del país, donde decenas de miles de personas se reunieron en el sector conocido como Loma de la Cruz y en otro llamado Puerto Rellena, que a raíz de las protestas es llamado ahora Puerto Resistencia.

Las manifestaciones en Cali, en las que predominaron los colores de la bandera nacional, transcurrieron en su mayor parte en calma y en un ambiente festivo, salvo unos conatos de enfrentamientos con la Policía en la salida hacia Palmira.

Duque anunció que se modificará la reforma, sin embargo, los manifestantes creen que no es suficiente

A Cali llegaron hoy cuatro chivas (autobuses típicos de pasajeros en la zonas de montaña) llevando a decenas de indígenas del vecino departamento del Cauca para reforzar las protestas contra la reforma tributaria que, aunque Duque ya anunció que modificará, no ha sido suficiente para calmar los ánimos.

A pesar de las recomendaciones de las autoridades para evitar los tumultos debido a la pandemia de covid-19, que está en su tercer pico en el país, en Cali había muchos manifestantes sin usar la mascarilla de protección contra el coronavirus.

Manifestantes participan en nueva jornada de protesta contra la reforma tributaria mientras se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, en Cali (Colombia). — Ernesto Guzmán Jr / EFE

Duque se apoya en los militares para enfrentar las protestas

El presidente colombiano dijo este sábado que se apoyará en las Fuerzas Militares para controlar los desmanes ocurridos en varias ciudades del país durante las protestas que tienen como foco principal el descontento por la reforma fiscal presentada por su Gobierno.

Así lo expresó el jefe de Estado en una declaración en la Casa de Nariño, en la que explicó que esa figura de "asistencia militar" se mantendrá hasta que "cesen los hechos de grave alteración del orden público" y que será coordinada con alcaldes y gobernadores.

Duque: "La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo"

"La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población, está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá", dijo Duque.

En su declaración, Duque aseguró que hoy se vieron manifestaciones en diferentes lugares del país que dejan ver que las personas se pueden movilizar y expresar libremente. Sin embargo, advirtió que no permitirá que las "vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tengan cabida en nuestro país".

"Mi obligación como presidente de la república es garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos", dijo el mandatario.

Oposición y grupos civiles piden el fin de la violencia

Por su parte, congresistas opositores y organizaciones de la sociedad civil pidieron este sábado al presidente colombiano detener la violencia en las protestas que habrían dejado varios muertos en Cali (suroeste).

"Al día de ayer, 30 de abril, según organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos reportan al menos cuatro víctimas de homicidio, presuntamente por el accionar de la Policía y siete muertes más, ocurridas (...) al oriente de la ciudad de Cali", señala un comunicado firmado por 17 congresistas de partidos de izquierdas.

El documento detalla que el jueves pasado "se registró la muerte del joven de 17 años, Marcelo Agredo" y que un día antes "fueron asesinados dos menores de edad de 13 y 16 años, quienes habrían recibido disparos por parte de patrulleros de la Policía".

Debido a los problemas de movilización por las protestas en Cali, los cinco grandes centros de vacunación contra la covid-19 no abrirán este sábado, advirtieron las autoridades. La secretaria de Salud Pública Distrital, Miyerlandi Torres Agredo, informó que la decisión se tomó porque "no existen las garantías para que el personal que labora en estos escenarios pueda llegar a atender pacientes".

Varias organizaciones sociales condenan los "hechos de violencia estatal"

De otro lado, organizaciones sociales como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, condenaron los "hechos de violencia estatal". Aseguran que la reforma fiscal del Gobierno y otras acciones provocaron las protestas del pasado 28 de abril, que se han prolongado hasta hoy.

Indican que las marchas han dejado un saldo parcial de 105 personas heridas por la actuación de la Policía, y que seis de ellas han sufrido lesiones oculares y cuatro supuestamente recibieron impactos de armas de fuego. Además, al menos 26 defensoras de derechos humanos han sido "agredidas físicamente por la Policía".

En un intento de aplacar las protestas, el presidente Duque ordenó ayer al Ministerio de Hacienda construir junto con el Congreso un nuevo texto de la polémica reforma fiscal. El Gobierno asegura que necesita cerrar el hueco creado por la pandemia del coronavirus en las finanzas del Estado, y con la reforma tributaria espera recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares).



Un hombre sostiene un cartel en nueva jornada de protesta contra la reforma tributaria defendida por el presidente de Colombia. — Ernesto Guzmán Jr / EFE

La polémica reforma fiscal, replanteada por orden de Duque

Iván Duque ordenó este viernes al Ministerio de Hacienda construir junto con el Congreso un nuevo texto de la polémica reforma fiscal. Así lo anunció el mandatario en su programa diario de televisión en el que aseguró que dio una "instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo se construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos y las organizaciones".

Con la decisión, el Gobierno no retirará el proyecto como reclaman los manifestantes, los partidos políticos, sindicatos y los gremios de la producción, sino que se le harán cambios a partir de un consenso para luego presentar una ponencia sustitutiva que será debatida en el Congreso.

El Gobierno alega que necesita cerrar el hueco creado por la pandemia del coronavirus en las finanzas del Estado, y con la reforma tributaria espera recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares de hoy).

La razón de las protestas es porque los manifestantes consideran que la reforma perjudica a los más necesitados

En los tres días de protestas decenas de miles de personas han expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno porque consideran que afectará con más y mayores impuestos a los pobres, especialmente afectados por la pandemia del coronavirus, así como a la clase media. El proyecto tampoco encontró apoyo en los partidos políticos y hasta el uribista Centro Democrático, al que pertenece Duque, ha hecho objeciones a la iniciativa.

Uno de los puntos que más rechazo ha recibido es el que contemplaba el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario para los más pudientes.

En ese sentido, Duque aseguró hoy que en el nuevo proyecto "no va a haber aumentos en el IVA en bienes y servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego en el país, eso quiere decir que en materia de IVA no va haber aumento del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar".

Al referirse al plan de incrementar los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria, el presidente dijo: "las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va ampliar la base del impuesto de renta".

El gobernante explicó que en el trabajo que haga el Ministerio de Hacienda y el Congreso también debe buscar mantener programas sociales como Ingreso Solidario y la devolución del IVA a los más vulnerables.

Igualmente dice que espera prolongar el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y la educación universitaria gratuita para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. La semana pasada, en una entrevista con Efe, Duque dijo que esperaba una "discusión constructiva" en el Congreso del polémico proyecto de reforma fiscal para no dejar a su sucesor una "bomba de tiempo" en las finanzas públicas.