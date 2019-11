En junio de 2016 a Luisa Porritt el referéndum del brexit le cambió literalmente la vida. Tras la victoria de los partidarios de que Reino Unido abandone la Unión Europea, esta periodista británica de 32 años, profesora de historia europea en la Universidad de Londres y firme opositora al brexit, decidió afiliarse al Partido Liberal Demócrata y dedicarse a la política.

Convertida ahora en concejala del distrito londinense de Camden y diputada del Parlamento Europeo, Luisa sigue empeñada en evitar que Reino Unido abandone la UE. Hay mucho en juego y por eso, aunque no es candidata en las elecciones generales del 12 diciembre, lleva semanas sacando tiempo para apoyar a sus compañeros. Lo hace al modo británico: "dedicamos nuestros esfuerzos en llamar a las puertas y asegurarnos de que hablamos con los votantes". Eso sí, siempre extremando la precaución: “Nunca iría completamente sola”, revela en una entrevista concedida a Público.

Como ya reveló este diario, quienes hacen campaña estos días se han visto obligados a extremar las precauciones después de que varios candidatos y diputados, la mayoría de ellos mujeres, hayan recibido amenazas de muerte. El origen está en la tensión generada tras el referéndum. "Desde entonces se ha permitido que se desarrolle un lenguaje basado en el odio y eso ha creado un entorno propicio para aquellas personas que luego amenazan de verdad", sostiene Luisa.

Ella lo ha experimentado en su propia piel: "Desde que me convertí en eurodiputada (en 2018) he recibido ataques constantes a través de Internet y creo que se debe principalmente a que soy joven y mujer".

Luisa Porritt cuenta que ha recibido "comentarios misóginos y pervertidos con referencias a violaciones"

Además de insultos Luisa cuenta que ha recibido "comentarios misóginos y pervertidos con referencias a violaciones. Hace poco, después de una entrevista que no fue muy bien me escribieron aconsejándome que me suicidara. Debido a mi postura anti-brexit me llaman ‘traidora’ constantemente y me escriben diciéndome cosas como ‘no olvidaremos”.

"Afortunadamente yo no he recibido ninguna amenaza física", explica Luisa relativamente aliviada, a pesar de que sabe bien lo que es encontrarse cara a cara con quienes la atacan: "El día después de que me eligieran como concejala un vecino entró en mis redes sociales para averiguar dónde estaba y se presentó allí para gritarme de forma agresiva. Llevaba un perro con él. Por suerte había más gente e intervinieron. En otra ocasión, cuando cometí el error de entrar sola en un bloque de pisos durante mis primeros días como activista, un hombre me persiguió por las escaleras hasta que salí del edificio". Fue después de aquello cuando comenzó a llevar consigo un dispositivo de alarma que puede activar si se siente en peligro.

El hecho de que en esta época del año a las cuatro de la tarde ya sea de noche en Gran Bretaña no hace sino multiplicar los riesgos. Por eso tanto la policía, los partidos políticos e incluso el Parlamento británico les han pedido que extremen la precaución.

"El gobierno conservador de Boris Johnson y el Partido del Brexit de Nigel Farage han permitido que el odio se infecte y lo han alimentado", afirma Porritt

Además de informar a las autoridades en caso de amenaza, el Partido Liberal Demócrata recomienda a sus miembros que salgan siempre en parejas, que no entren en casas de desconocidos por mucho frío que haga fuera, que mantengan un registro de los lugares a los que van y que avisen a una tercera persona cuando hayan vuelto. También les han pedido que mantengan activada la ubicación en aplicaciones como Whatsapp o Google Maps para que sus compañeros puedan saber dónde se encuentran en todo momento. “Cuantas más personas puedan verte, más seguro estarás”, añaden en sus recomendaciones.

Cuando le preguntas a Luisa si considera que algún partido ha contribuido a esta situación, responde dando nombres y apellidos: "El gobierno conservador de Boris Johnson y el Partido del Brexit de Nigel Farage tienen mucho que decir al respecto. Han permitido que el odio se infecte y lo han alimentado usando un lenguaje que califica a quienes no están de acuerdo con ellos como ‘traidores".