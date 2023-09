Rupert Murdoch anuncia su retirada como presidente de Fox y News Corp

Rupert Murdoch dice adiós. El magnate ha anunciado este jueves que se retira como presidente del conglomerado mediático Fox y de News Corporation después de 70 años en el cargo, cediendo el imperio a su hijo Lachlan.

El poderoso multimillonario australiano, de nacionalidad estadounidense, dejará su cargo a los 92 años de edad. Dimitirá el próximo noviembre, cuando ambas firmas celebren su junta general de accionistas, tal como indica un comunicado de prensa de ambas empresas. Después de esa junta, Lachlan Murdoch, de 52 años, se convertirá en presidente exclusivo de News Corp y continuará como presidente ejecutivo y director ejecutivo de Fox Corporation.

"En nombre de las juntas directivas de FOX y News Corp, los equipos de liderazgo y todos los accionistas que se han beneficiado de su arduo trabajo, felicito a mi padre por su notable carrera de 70 años", dijo Lachlan Murdoch. Asimismo, expresó su agradecimiento por "su visión, su espíritu pionero, su firme determinación y el legado duradero que deja a las empresas que fundó y a las innumerables personas a las que ha impactado".

Continuará como presidente emérito

Lachlan Murdoch señaló que su padre se retirará pero se desempeñará como "presidente emérito, y sabemos que continuará brindando valiosos consejos a ambas compañías".

Tras el anuncio, las páginas principales de la cadena Fox News y del medio The Wall Street Journal, ambos parte de News Corp, abrían con la noticia, y citaban la carta enviada por Murdoch a sus empleados. "Durante toda mi vida profesional, he estado involucrado cada día con ideas y noticias, y eso no cambiará", aseguró el magnate en su mensaje.

Rupert Murdoch: "La salud de ambas empresas es tan robusta como la mía"

Murdoch también dijo que "la salud de ambas empresas es tan robusta como la mía", al tiempo que señaló que es "optimista respecto a los próximos años" y que planea "participar en ello". Al tiempo que se conoció la decisión del magnate, las acciones de Fox bajaban el 1,51% hasta 30,68 dólares por título y las de News Corp subían el 0,66% hasta 19,80 dólares.

Murdoch dejará su puesto después de una serie de controversias, siendo una de las más sonadas el reciente acuerdo multimillonario para resolver una demanda por difamación contra Fox News. Esta había acusado a la empresa Dominion Voting Systems, que vende máquinas de votación, por manipulación electoral tras la derrota del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) en las elecciones presidenciales de 2020.