En 1975, la Corte de Justicia Internacional de La Haya reconocía el derecho de autodeterminación de los saharaui. Lo hacía semanas antes de la Marcha Verde contra el Sáhara Occidental. En 1991 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitía la resolución 690 del Consejo de Seguridad tras el acuerdo en 1988 entre Marruecos y el Frente Polisario saharaui que incluía un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos. Así nació la MINURSO, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.

El referéndum nunca llegó y en 2022 el Gobierno de España, la potencia administradora, se desmarcaba de Naciones Unidas y de su postura histórica para apoyar la autonomía saharaui dentro de Marruecos al considerarla "la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa" y daba por cerrada la crisis diplomática iniciada con Marruecos en abril de 2021 al trasladar a un hospital español al líder del Frente Polisario.

La organización representante del pueblo del Sahara occidental considera que Pedro Sánchez ha sucumbido a "la presión y el chantaje" de Marruecos y su líder ha calificado de "lamentable y vergonzoso" giro de la posición española sobre el Sáhara. Por ello, el Frente Polisario llamó a la ciudadanía española a presionar al presidente del Gobierno por posicionarse a favor de la autonomía marroquí.

Una de esas muestras ciudadanas de descontento por el abandono español a la vía de la autodeterminación saharaui ha ocurrido este sábado en Madrid. Bajo el lema No en mi nombre. Sáhara no se vende, Sáhara decide, una concentración de miles de personas se ha reunido frente al Ministerio de Asuntos Exteriores por la autodeterminación del pueblo saharaui.

El acto, convocado por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias por el Sáhara (CEAS Sáhara), ha llenado la Plaza de la Provincia y la aledaña Plaza de la Santa Cruz. La concentración ha sobrepasado las previsiones de la Delegación del Gobierno en Madrid, que mandado refuerzos de policía antidisturbios y colocado vallas en una parte de la calle ante la gran afluencia de personas de todo el Estado español. También debido a un momento de tensión, que ha ocurrido cuando un hombre con la bandera y chándal de Marruecos y una silla portátil se ha sentado frente a los saharauis y un pequeño grupo se ha saltado el cordón policial y se ha dirigido hacia él, pero los agentes han evitado que se juntasen.

En la manifestación se escucharon gritos de "Sánchez, atiende, el Sáhara no se vende" y "Sáhara libre"

Entre gritos de "Sánchez, atiende, el Sáhara no se vende" y "Sáhara libre", la protesta ha logrado llevar el grito de los saharauis y el Frente Polisario al Ministerio de Asuntos Exteriores ante el giro histórico de Pedro Sánchez. Uno de los asistentes, el saharaui Hassan Bachir, ha explicado a Público que la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos es "una violación flagrante del derecho internacional y se enfrenta al espíritu de la ONU, que España debe respetar".

Bachir ha explicado que sus padres le dijeron que en 1975 España estaba débil y entendieron el abandono, "pero esta España democrática y de la Unión Europea deja a los saharius abandonados de nuevo en el siglo XXI. Nos abandonan de forma muy desagradable frente al régimen de Marruecos, que no es una democracia". La MINURSO "es la única misión de la ONU que no vigila los derechos humanos. Marruecos no permite prensa internacional en las zonas ocupadas y tiene presos políticos. Somos un pueblo pequeño con una riqueza inmensa", ha añadido.

El pueblo saharui necesita un "referéndum de autodeterminación para saber si el pueblo saharaui quiere ser Estado independiente o parte de Marruecos. Deben decidir los saharauis, no Argelia, Marruecos o España", ha explicado Hassan Bachir. En su opinión, el pueblo saharaui sólo necesita 24 horas de democracia para decidir si ser parte independiente o de Marruecos.

Manifestación frente al Ministerio de Asuntos Exteriores por la autodeterminación del Sáhara. — Fermín Grodira

La primera persona en intervenir desde el escenario ha sido Ana Garrido de CEAS Sáhara. También han hablado representantes de Más País, Más Madrid, Podemos e Izquierda Unida. El actor Carlos Bardem también ha recordado que el pueblo saharaui ha vuelto a ser traicionado y ha denunciado la "solidaridad selectiva" y al "sátrapa" Mohammed VI que "encarcela, tortura y bombardea" a los saharauis.

El representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha afirmado que su organización es "el único y legítimo representante del pueblo saharaui"

El representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha recordado que su organización es "el único y legítimo representante del pueblo saharaui" y ha mostrado su rechazo a la "traición" de Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Arabi ha pedido que España reconozca su responsabilidad ante el territorio ocupado de Sáhara Occidental.

El actor Willy Toledo ha leído el manifiesto No en nuestro nombre que ha recordado que la invasión de Ucrania muestra que "un orden internacional democrático y justo significa que todos los pueblos tienen derecho a la paz, la solidaridad, el desarrollo y la autodeterminación" y eliminar "los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera".

El comunicado ha destacado que "esta es la aspiración del pueblo saharaui. Es su derecho y no pararemos hasta conseguirlo". En cambio, la posición del "Gobierno más progresista de la historia" supone "una política que prioriza las ganancias y el saqueo en lugar de las personas y los pueblos" y que "busca el negocio y el acuerdo con un régimen feudal en lugar de la paz y el diálogo para una salida justa a un conflicto del que somos directamente responsables". El acto lo ha cerrado el cantautor Luis Pastor, quien ha leído un poema de Miguel Hernández mientras ocurría una perfomance frente al escenario