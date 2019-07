Tras las numerosas protestas en Puerto Rico que hicieron dimitir al gobernador Ricardo Rosselló, ahora Wanda Vázquez, quien iba a ser su sucesora, anuncia que no tiene interés en ocupar el puesto. El anuncio de la Secretaria de Justicia llega tras las protestas que exigían su dimisión después de conocerse que ella sería la nueva Gobernadora.

Wanda Vázquez anunciaba este domingo a través de Twitter que espera que el gobernador Ricardo Rosselló nombre antes del 2 de agosto, día que dejará el cargo tras renunciar, a un nuevo Secretario de Estado ya que ella no tiene "interés" en ocupar el puesto como jefa del Ejecutivo.

Vázquez, que ocupa el puesto de Secretaria de Justicia desde enero de 2017, era por mandato constitucional la funcionaria que debía asumir transitoriamente el cargo tras la renuncia de Rosselló, quien tuvo que dimitir tras las multitudinarias protestas desatadas tras la publicación de un polémico chat donde él y otros funcionarios del Gobierno se burlaban y realizaban comentarios homófobos y sexistas.

En la red social, la Secretaria de Justicia anunció: "Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado".

Según la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el siguiente en mando del gobernador es el Secretario de Estado, seguido del Secretario de Justicia. No obstante, Luis Rivera Marín dimitió también como Secretario de Estado el pasado 17 de julio, como consecuencia del polémico chat, por lo que entonces le tocaría a Vázquez el máximo puesto del Ejecutivo.

La alcaldesa de San Juan presentó una demanda contra el Gobierno por el manejo y la violencia usada contra los manifestantes

La indignación por la publicación de las conversaciones privadas entre los funcionarios del Gobierno provocó que cientos de personas acudieran a diario a protestar frente a La Fortaleza -sede del Ejecutivo- en el Viejo San Juan para exigir la renuncia de Rosselló. Algunas de esas protestas se tornaron violentas entre los manifestantes y las fuerzas antimotines.

Ante ello, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció el pasado viernes que presentó una demanda del municipio que dirige contra el Gobierno de la isla, por el manejo y la violencia usada contra los manifestantes. La demanda va contra el propio gobernador, Wanda Vázquez, el Secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, y el Jefe de la Policía de la isla, Henry Escalera.

Vázquez renuncia tras el rechazo de la población

Wanda Vázquez también ha tenido sus líos judiciales, pues en diciembre pasado compareció ante la jueza Yazdel Ramos por dos imputaciones de violación a la Ley de Ética, aunque la magistrada no encontró causa para arresto en su contra. A pesar de haber sido exculpada, Vázquez se convirtió en la primera Secretaria de Justicia de la isla en enfrentar cargos penales.

La Secretaria de Justicia se ha visto también presionada por las protestas, ya que el pasado viernes varios manifestantes anunciaron que continuarían las manifestaciones hasta que Vázquez renunciara de su cargo.

Los protestantes usaron mensajes como: "Wanda, aquí el pueblo manda”, "Wanda, tampoco te queremos a ti" o “Wanda, no calientes la silla”. En la red social Twitter dse creó la etiqueta #WandaRenuncia para mostrar su rechazo a quien iba a ser la próxima gobernadora.