La supresión de Igualdad anunciada por Feijóo: de la vanguardia europea a la cola de la UE

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, aseguraba esta semana en una entrevista en Onda Cero que suprimiría el Ministerio de Igualdad si llegaba al Gobierno tras las elecciones del 23 de julio.

La lucha contra la violencia machista que España ha redoblado durante estos años no ha pasado desapercibida en Europa. Bélgica calificó a nuestro país como un ejemplo para la UE. Pero, ¿cuál es la situación en el resto de Estados miembros?

La composición y las carteras de un Ejecutivo marcan las prioridades políticas de un país. En la UE es cada vez más frecuente que se destinen fondos, políticas y puestos de importancia a combatir la brecha de género, que impregna todas las capas de la cotidianeidad.

Once Estados miembros cuentan con un ministerio que trata sobre igualdad, pero solo tres lo dedican solo a ello

Según la ONU, la igualdad total en el mundo se alcanzará en 300 años. Once de los 27 Estados miembros cuentan con un ministerio que hace algún tipo de referencia a la materia de igualdad. Pero solo tres lo dedican troncalmente a ello.

Estos tres son el Ministerio de Igualdad español comandado por Irene Montero; el de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Diversidad e Igualdad de Oportunidades liderado por Isabelle Rome en Francia y el Ministerio de Igualdad capitaneado por Taina Bofferding en Luxemburgo.

Incluso la Comisión Europea creó en 2019 por primera vez una cartera de Igualdad, que ostenta en estos momentos la maltesa Helena Dalli.

Bélgica y Portugal lo rebajan a categoría de secretariados de Estado. En los países nórdicos, Suecia incluye la igualdad con la vida laboral, Dinamarca con la digitalización y Finlandia con la cooperación con los nórdicos.

En el Este, las referencias a este tema escasean. Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Hungría, Polonia, Letonia o Lituania no tienen ningún ministerio dedicado a combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que, de suprimirlo, España quedaría más alineada con esta región geográfica.

Por su parte, la Alemania bajo liderazgo del socialdemócrata Olaf Scholz cuenta con un Ministerio de Asuntos Familiares, Mujer y Juventud, además de con una política exterior con enfoque feminista.

En general, los gobiernos liderados por fuerzas de centroderecha condensan el Ministerio de Igualdad con el de Familia, como es el caso de Austria o Irlanda.

Si gobernara Feijóo y suprimiera el Ministerio de Igualdad, España se acercaría a la situación de los países del este

Por su parte, la Italia de la ultraconservadora Giorgia Meloni cuenta con uno destinado a la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades.

Este ministerio está abanderado por Eugenia Maria Roccella, bautizada como la ministra anti derechos civiles por sus posiciones radicales en contra del aborto, la eutanasia, la reproducción asistida o los derechos de las personas homosexuales.

La radiografía ministerial en los 27 Estados miembros deja una imagen cuanto menos curiosa. Croacia, por ejemplo, tiene un ministerio destinado a los veteranos de guerra; Italia, uno para la meritocracia; Países Bajos, para el hidrógeno verde y Grecia, uno destinado a la gobernanza digital y otro a los asuntos religiosos.

Por su parte, las islas helenas, en manos conservadoras, cuentan con 18 carteras, pero ninguna de ellas hace referencia a la mujer.

España, "ejemplo para Europa"

El Gobierno belga se refirió a España como un ejemplo para Europa en la lucha contra la violencia machista.

"España se ha consolidado como uno de los principales países feministas de Europa", afirma la revista 'Time'

"España se encuentra en un punto de inflexión sobre género. Desde que Montero se convirtió en ministra en 2020, un país en el que hace 50 años una mujer necesitaba el permiso de su padre o marido para trabajar se ha consolidado como uno de los principales países feministas de Europa", aseguraba la revista Time.

Bajo el Ministerio de Igualdad, España se ha convertido en el primer país de Europa en reconocer el derecho a baja laboral por la menstruación. Se ha aprobado la ley trans, que permite el cambio de sexo a partir de los 16 años.

También se ha sacado adelante la legislación del solo sí es sí para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual y castigar a los responsables en un país en el que el 50% de ellas reconocen haber sufrido algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Esta última ha sido en los últimos meses motivo de críticas después de que su puesta en marcha haya llevado a que se rebajen las penas a más de 1.000 agresores sexuales y a excarcelar a un centenar. La derecha ha utilizado en numerosas ocasiones esta polémica nacional para hacer oposición en la Eurocámara.

Presidencia de la UE

A su paso por el Consejo de Luxemburgo celebrado el viernes, Pilar Llop, ministra de Justicia, aseguró que ha habido "un retroceso" en la protección de las mujeres frente a la violencia de género en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna la derecha.

En Castilla y León, donde el PP gobierna junto a Vox, el partido de Santiago Abascal intentó implantar una ley -copiada de la Hungría de Víktor Orbán- para obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar.

Pilar Llop revela el "retroceso" en la protección frente a la violencia machista en zonas en las que gobierna la derecha

En estos momentos, trabajan en una legislación de violencia intrafamiliar que rechaza de base la existencia de la violencia machista porque "todas las víctimas merecen la misma protección". Sin embargo, el 93% de los condenados por esta violencia son varones.

La UE no ha sido ajena a la irrupción de movimientos como el Me Too y la nueva ola feminista que recorre parte del planeta. A comienzos de este mes y casi una década después de su entrada en vigor, el bloque comunitario ratificó el Convenio de Estambul, el tratado internacional más importante y vinculante en torno a la protección de las mujeres.

Durante la legislatura actual se han alcanzado acuerdos sobre conciliación laboral, cuotas en los consejos de administración de las empresas o transparencia salarial.

Además, Bruselas ultima los trabajos y las negociaciones para poner en marcha la primera directiva europea contra la violencia de género. Este será uno de los grandes temas que tendrá que liderar España, que asume la Presidencia rotatoria del Consejo el 1 de julio.

Veintidós días después se celebrarán las elecciones generales en España, que pueden dar lugar a un cambio de Ejecutivo en mitad de la andadura europea y alterar las prioridades políticas nacionales y europeas cocinadas en La Moncloa.