Theresa May ha logrado soportar la presión que pesaba sobre sus hombros. Para seguir siendo la primera ministra británica necesitaba el apoyo de más de la mitad de sus compañeros ─le bastaba con sacar uno más─ y lo ha logrado. Ha conseguido el respaldo de 200 de los 317 tories que votaban. Un resultado definido como “terrible” por Jacob Rees-Mugg, el hombre que puso en marcha la maquinaria de la moción de confianza hace tres semanas.

Este mismo miércoles por la mañana, en una comparecencia pública frente a la puerta del 10 de Downing Street, May aseguraba que iba a hacer frente a esta moción con todo lo que tiene. Insistía además en que su acuerdo con la UE sobre el brexit “es el mejor acuerdo posible para los intereses del país” y que después de dos años de negociaciones “un nuevo líder lo único que va a hacer es poner en peligro el proceso (de salida de Reino Unido de la UE); no va a tener tiempo para renegociar”. Mantenía que lo único que conseguiría hacer sería retrasar la salida prevista para el próximo 29 de marzo.

A la vista de los resultados, parece que sus palabras han logrado convencer a la mayoría de sus compañeros. Porque aunque antes de que comenzara la votación más de 160 miembros del partido conservador habían declarado públicamente que respaldarían a Theresa May, al utilizar el sistema de voto secreto hasta el último momento nadie ha sabido lo que podía ocurrir. Al final ha conseguido el apoyo de 200 frente a los 117 que han votado en contra.

May ha conocido el resultado en el 10 de Downing Street, a donde ha llegado a las 21:05 hora española, sólo cinco minutos después de que se cerrara la votación. Y aunque no se tarda mucho en contar 317 votos, el anuncio no se ha hecho, como habían avisado previamente, hasta una hora después.