Nuevos cables diplomáticos del exembajador británico en Washington, Kim Darroch, revelan que éste informó a Londres de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó el acuerdo nuclear de 2015 entre las principales potencias mundiales e Irán fundamentalmente porque lo había firmado su antecesor, Barack Obama.

"El resultado es un paradigma de esta Casa Blanca: (...) en sustancia, la Administración se fundamenta en un acto de vandalismo diplomático impulsado por motivos ideológicos y personalistas, ya que era el acuerdo de Obama", apuntó Darroch en una nota remitida en mayo de 2018 al entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, según publica este domingo el periódico Mail on Sunday.

"Además ni siquiera pueden articular una estrategia para después y los contactos con el Departamento de Estado sugieren que no hay ningún plan para contactar con sus aliados y socios de Europa o la región", añadió.

El cable data de después de la visita de Johnson a Washington en la que el ministro británico intentó persuadir a Trump de que no abandonara el acuerdo nuclear. Darroch dimitió el pasado miércoles tras publicarse el domingo una primera batería de cables diplomáticos de 2017 en los que señala que "no se espera que la Administración Trump vaya a normalizarse significativamente de aquí en adelante".

"No creemos que se vaya a volver menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida y menos diplomáticamente torpe e inepta", recoge el texto. Así, aconsejaba a los altos cargos británicos que adularan a Trump: "Para un hombre que ha llegado a ocupar el cargo más importante del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad". No obstante, Darroch pide no subestimar al presidente, dado que ha salido airoso de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto.



Alemania, Francia y RU piden a Irán que cumpla el pacto



Alemania, Francia y el Reino Unido han solicitado a Irán que cumpla el pacto nuclear y de "marcha atrás" en su decisión de enriquecer uranio por encima de lo que permite el acuerdo, al tiempo que instaron a todos los implicados a reflexionar sobre las posibles consecuencias de sus actos.

En un comunicado conjunto, los jefes de Estado y de Gobierno de estos tres países señalan que, aunque siguen apoyando el llamado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por su siglas en inglés), "su continuidad depende de que Irán cumpla plenamente sus obligaciones".

Alemania, Francia y Reino Unido afirman que "ha llegado el momento de actuar de forma responsable y de buscar una vía para poner fin a la escalada de las tensiones y retomar el diálogo". "Los riesgos son tales, que todos los implicados tienen que reflexionar y considerar las posibles consecuencias de sus actos", advierten.