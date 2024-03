La UE revisa si hay margen para congelar el acuerdo con Israel como pide España

Los ministros europeos analizarán este lunes en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores si hay margen para pasar a la acción y penalizar a Israel por sus vulneraciones de los derechos humanos en la Franja de Gaza. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, abrirá esta discusión un mes después de que los gobiernos de España e Irlanda pidieran por carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que revisara las relaciones comerciales con el Estado hebreo.

La alemana todavía tiene que responder a la misiva. Es la Comisión Europea quien ostenta todas las competencias en materia comercial. Cualquier decisión para modificar los acuerdos en esta materia tiene que venir de una propuesta del Ejecutivo comunitario. Es por ello difícil de imaginar que Von der Leyen, la voz más afín a Israel en las instituciones europeas, vaya a dar ese paso. La ex ministra de Defensa de Angela Merkel es la favorita en todas las quinielas para repetir al frente del Berlaymont otros cinco años tras las elecciones europeas de junio. Lo que hace más difícil todavía que esta petición se materialice en algún paso concreto.

Por lo pronto, Borrell pondrá el debate sobre la mesa de los 27 ministros. El jefe de la diplomacia europea cuenta con la potestad para proponer la suspensión de los acuerdos en el ámbito de las relaciones exteriores. Cualquier congelación parcial o completa del Acuerdo de Asociación, que entró en vigor en 2000, requiere unanimidad. Y en la mesa del Consejo Europeo no la hay ni la habrá. Es casi imposible de imaginar a Alemania, Austria o Hungría votando a favor de tomar medidas contra el Estado hebreo. El único caso reciente sobre represalias comerciales por vulneraciones de derechos humanos fue con la parálisis del acuerdo con Siria en 2011.

Será la primera vez que lo aborden en profundidad. Sin embargo, no está previsto que de la cita no salga algo concreto. Está llamada a ser una toma de temperatura para tantear cuál es el apetito y el margen de maniobra después de que Pedro Sánchez y el irlandés Leo Varadkar pidieran a Bruselas que evaluase con carácter urgente si Israel lo está cumpliendo atendiendo a las cláusulas de respeto a los derechos humanos. Los acuerdos de la UE con países terceros cuentan con cláusulas sobre el respeto de los derechos humanos. En este en particular, el artículo 2 del Acuerdo de Asociación cita expresamente que "las relaciones entre las partes, así como todas las disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, que inspira sus políticas interiores y exteriores y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo".

"Estudiaremos si hay margen o no para ir adelante. Se trata de ver la apreciación política en la habitación. Aunque es cierto que no hay que tener una bola de cristal para ver que unos van a estar a favor [de suspenderlo] y otros no", afirma una fuente europea. Esta semana, organizaciones de la sociedad civil han enviado una carta a los líderes de las instituciones europeas para exigir la suspensión de dicho acuerdo.

"A pesar de las violaciones bien documentadas de los derechos humanos y los principios democráticos por parte del Estado de Israel, su economía sigue disfrutando de un acceso privilegiado al mercado de la UE a través del Acuerdo de Asociación UE-Israel. El comercio entre la UE e Israel ha aumentado sustancialmente desde la firma del acuerdo en 2000. La UE es el mayor socio comercial de Israel, representando el 28,8% de su comercio de mercancías en 2022", recuerda la misiva.

Donde sí existe unanimidad después de más de cinco meses de guerra en Gaza es en adoptar las primeras sanciones europeas para sancionar a los colonos responsables de la violencia extrema en Cisjordania. Tras superar el veto de Hungría, la UE espera llegar este lunes a un acuerdo político para prohibirles la entrada y congelar sus activos. También se esperan nuevas medidas punitivas contra la organización terrorista de Hamás. "Cada vez son menos los países que arrastran los pies [con Israel]", reconoce una fuente diplomática.

El debate de este lunes calienta la cumbre europea del próximo jueves y viernes, donde la situación en Oriente Próximo será uno de los temas principales que abordarán los 27 líderes de Estado y de Gobierno. El borrador previo de las conclusiones recoge la llamada a una "pausa humanitaria que lleve a un alto al fuego sostenible", aunque Hungría se opone a ello y hay dudas de que pueda salir adelante. Desde el inicio de la guerra, que deja más de 31.000 palestinos muertos, los Veintisiete solo han sido capaces de consensuar la petición de "pausas humanitarias".