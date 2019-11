Aunque tradicionalmente Palestina ha sido un destino visitado principalmente por turistas con inquietudes religiosas, cada vez es mayor el número de personas que además de visitar los lugares sagrados clásicos tienen interés en realizar actividades al aire libre, en mezclarse con la población local y en conocer la cultura y las costumbres palestinas. Así, distintos promotores turísticos en Cisjordania ofrecen una amplia oferta de actividades turísticas para todos los gustos: ecoturismo, turismo de aventura, gastroturismo, turismo solidario y, como no, turismo de peregrinaje.

Rutas para disfrutar de la naturaleza y de la cultura

El Camino de Abraham: el Masar Ibrahim Al-Khalil (Camino de Abraham) es una ruta de senderismo de larga distancia que atraviesa Cisjordania desde los olivares mediterráneos del norte hasta el sur de Hebrón. Elegida en 2014 por National Geographic Traveler como la mejor ruta de senderismo del mundo, este camino de 330 km de largo se puede recorrer en partes que van desde excursiones de un día a viajes de varios días, o en alrededor de tres semanas durante toda su duración. Varios promotores turísticos palestinos ofrecen asistencia y organización a lo largo de todo el camino. Para obtener más información consulte el sitio web de la asociación palestina Masar Ibrahim al-Khalil, que cada año por marzo y noviembre organiza ediciones enteras de la caminata.

El Sendero de la Natividad (Nativity Trail): esta ruta es un viaje simbólico e histórico a través del sendero de la Natividad de Palestina, desde Nazareth hasta Belén. Aunque se trata de una peregrinación espiritual que recorre caminos antiguos basados en la vida de Jesús de acuerdo con los evangelios, el enfoque es diferente al de las peregrinaciones tradicionales, acercando a los visitantes a la situación geopolítica en Tierra Santa, a su cultura milenaria y a su flora y fauna. La ruta tiene una duración de 11 días y, mientras que algunas noches los excursionistas se hospedan en casas de familias palestinas, otros días el alojamiento es en monasterios, campamentos beduinos o en tiendas de campaña al aire libre. Para obtener más información consulte el sitio web de Alternative Tourism Group.

Recorridos en bicicleta por Palestina: Los recorridos en bicicleta son una forma cada vez más fácil de conocer las zonas rurales de Palestina y de tener contacto directo con familias locales palestinas. Los itinerarios, organizados por la asociación Bike Palestine, abarcan las verdes y fértiles colinas del norte de Cisjordania, el desierto de Judea en el sur y ciudades históricas como Jericó y Belén. Para obtener más información sobre las distintas rutas consulte el sitio web de Bike Palestine.

Turismo gastronómico

Taste & See: Este programa de turismo comunitario es un recorrido centrado en la herencia culinaria y artística de Palestina, donde los visitantes conocerán los platos y bebidas tradicionales de esta región a través de degustaciones, visitas y encuentros con agricultores locales y clases de cocina, además de tener la oportunidad de encontrarse con diferentes artesanos palestinos y trabajar con ellos. Para obtener más información consulte el sitio web de Alternative Tourism Group.

Turismo solidario

Programas para ayudar a agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas: en el mes octubre cientos de voluntarios internacionales llegan a los campos de olivos palestinos para colaborar en la recogida de la aceituna y trabajar como observadores neutrales registrando cualquier tipo de incidente relevante, dentro de un intento de mantener la paz entre los colonos israelíes y los habitantes palestinos locales. Colaborar en la recogida de la oliva permite a los turistas acercarse a la realidad de Palestina, visitar distintas ciudades en Cisjordania, y participar en veladas culturales y reuniones sociales. Para obtener más información sobre este programa consulte el sitio web de las organizaciones To be There, Zaytoun o Alternative Tourism Group.

Festivales y otros eventos culturales

Taybeh Oktoberfest: cada mes de octubre el pintoresco y milenario pueblo de Taybeh, cerca de Ramala, acoge un festival de estilo alemán muy especial en el que distintos grupos musicales palestinos se reúnen para amenizar una celebración cargada de cerveza e historia.

Navidad en Belén: los festejos navideños en Palestina arrancan en diciembre con el tradicional encendido de la iluminación de un árbol de grandes dimensiones junto a la Basílica de la Natividad, en la ciudad de Belén, ceremonia oficial a la que acuden unas 10.000 personas. Las celebraciones continúan a lo largo de ese mes en la Plaza del Pesebre, aledaña a la Iglesia de la Natividad, donde tienen lugar diversas actuaciones musicales de bandas locales e internacionales. La Navidad en Belén se celebra en tres ocasiones, de acuerdo con los ritos ortodoxo, latino y armenio, cada uno de los cuales sigue su propio calendario. Así, durante esta época Belén recibe invitados de todas las denominaciones del mundo, lo que crea un mosaico de gente, al que se suman los musulmanes palestinos, que se unen a la alegría en esta festividad.