Rusia ha aumentado la presión militar en Ucrania. Volodímir Zelenski ha informado que Rusia "ha empezado la gran batalla por el Donbás". El presidente de Ucrania ya había advertido que Moscú estaba preparando una gran ofensiva para controlar todo el este del país. "Podemos confirmar que las tropas rusas han comenzado esa batalla", ha manifestado y ha añadido que los soldados ucranianos "batallarán" y que "no cederán" nada del territorio del país.

En el este, en la zona del Donbás, las tropas rusas han iniciado una nueva ofensiva después de que retirara sus tropas del norte de Kiev. Por otra parte, el Ejército ruso también ha recrudecido sus ataques en el oeste. En la ciudad de Leópolis (a escasos kilómetros de Polonia) han muerto siete civiles tras otro ataque, según denunció el gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai.

Vladímir Putin persiste en sus intenciones de hacerse con el control de los puertos con salida al mar de Azov. Para ello se ha centrado en dos objetivos: Berdiansk y Mariúpol. La primera ciudad ya ha sido ocupada por los militares rusos, que izaron la bandera tricolor en su Ayuntamiento.

La otra localidad portuaria continúa resistiendo, pero el Instituto de Estudios para la Guerra advierte que no tardará en caer. Alrededor de un millar de civiles, entre los que se encuentran mujeres y niños, se han refugiado en las instalaciones de planta metalúrgica de Azovstal, una antigua planta construida en los años 30 del siglo pasado.

El exministro del Interior de Ucrania, Arsén Avákov, ha afirmado que esos civiles "viven en condiciones terribles, sin medicamentos, ni alimentos, ni agua". El representante ucraniano ha denunciado que los rusos tratan de encubrir sus crímenes y "utilizan a la población civil que queda en Mariúpol para desenterrar escombros, recolectar cuerpos y cavar fosas comunes".

Un puente terrestre hacia Crimea

El Ministerio de Defensa ucraniano ha informado que están llegando unidades adicionales rusas, algo que indica la determinación de Putin de ocupar el este del país. Gaidai ha añadido que los invasores han tomado la localidad de Kreminna, de 20.000 habitantes.

Esto permitirá a las tropas rusas avanzar para intentar dominar la estratégica ciudad de Severodonetsk, bastión ucraniano en Lugansk. El objetivo de ocupar estas zonas es establecer un puente terrestre que sirva de nexo entre Rusia y la península de Cimea. Zelenski ha acusado a Moscú de que "querer borrar de la faz de la tierra" todas las ciudades del Donbás, "todo aquello que trajo fama a esa región industrial".

Ucrania pide ayuda al papa Francisco

Ante este escenario, el comandante de la 36ª Brigada de Infantería de Marina, Serhii Volyna, ha enviado una carta al papa Francisco para pedirle ayuda y salvar a los ciudadanos de Mariúpol. En la misiva señala: "No tengo tiempo para describir todos los horrores de lo que veo cada día. Mujeres con niños viviendo en búnkeres. Tienen frío y están hambrientos. Cada día están bajo el fuego de la aviación enemiga. Los heridos mueren porque no hay medicinas, ni agua ni comida".

Volyna, al papa Francisco: "Así es el infierno sobre la Tierra"

Volyna apela al pontífice directamente y añade: "Usted seguro que ha visto de todo en esta vida. Pero estoy seguro de que nunca ha visto lo que ahora está ocurriendo en Mariúpol. Por que así es el infierno sobre la Tierra". "Me dirijo a usted en busca de ayuda, ya que ha llegado el momento en que las oraciones no son suficientes. Después del bombardeo del teatro dramático y la maternidad ya no queda fe en los ocupantes rusos. Muestre la verdad al mundo, evacue a la gente, salve sus vidas de las manos de Satanás, que quiere quemar todo lo vivo".

Putin homenajea a la brigada que operó en Bucha

Mientras, Putin ha concedió este lunes el título honorífico de "Guardia" a la 64ª Brigada Independiente Motorizada del Ejército ruso. El decreto presidencial recoge este reconocimiento "por su heroísmo y coraje, por la entereza y el valor demostrado por la brigada en los combates para defender la Patria y los intereses del Estado en condiciones de un conflicto armado".

Ucrania acusó a esta unidad militar de estar implicada en la presunta matanza de civiles en la ciudad de Bucha, tras el hallazgo de varios cientos de cadáveres, algunos con las manos atadas a la espalda. De hecho, las autoridades ucranianas difundieron en el portal de inteligencia militar del país los datos personales de los integrantes de la brigada rusa. En total, los nombres y apelliditos de 1.600 soldados rusos. También incluyeron la fecha de nacimiento y el rango militar.