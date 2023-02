Igualdad envía al PSOE una nueva propuesta para modificar la ley del 'solo sí es sí', pero no recibe respuesta

El Ministerio de Igualdad presentó una nueva propuesta al PSOE para modificar la ley del solo sí es sí. Así lo ha afirmado este miércoles Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Desde el ministerio que dirige Irene Montero han confirmado a Público que esta nueva propuesta se presentó este pasado fin de semana, junto con la petición de una nueva reunión para seguir negociando los términos en que se modificará la ley de Libertad Sexual.

Desde Igualdad afirman que no han recibido ninguna respuesta por parte del PSOE sobre la nueva propuesta ni sobre la posibilidad de continuar el debate sobre la modificación de la norma. Desde que el pasado 6 de febrero el Partido Socialista presentara en solitario una proposición de ley para modificar la norma, no ha habido ningún tipo de contacto con Unidas Podemos o con el Ministerio de Igualdad sobre este tema. En una reciente entrevista en Público, Irene Montero aseguró que no se habían levantado de la mesa de negociación, pero el PSOE ha decidido ir en solitario con una reforma de la ley redactada por el Ministerio de Justicia, que aunque mantiene el texto sobre el consentimiento en la norma, vuelve a incluir en el mismo artículo el concepto de violencia e intimidación que, según Igualdad desvirtúa el espíritu de la norma y vuelve al mismo esquema del anterior Código Penal. Una línea roja, que Igualdad no está dispuesta a cruzar.



Habrá ampliación