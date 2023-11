Miles de personas protestan en Madrid contra la violencia machista en una marcha con las ministras del PSOE

La manifestación convocada por el Foro 25N en contra de la violencia machista por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reúne a miles de personas en Madrid. La concentración ha comenzado este sábado pasado el mediodía en la céntrica calle de Gran Vía donde se podían escuchar lemas como "que viva la lucha de las mujeres" o "si tocan a una, nos tocan a todas".

Asimismo, en medio de la concentración, una cincuentena de personas ha recordado a las mujeres asesinadas durante el 2023 vistiendo túnicas y máscaras blancas.

La manifestación tiene como lema "Contra la violencia contra las mujeres, unidad ciudadana y respuesta institucional" y señala a la prostitución, la pornografía y la violencia reproductiva como formas de violencias machistas.

A la convocatoria del Foro 25N han acudido numerosos miembros del Gobierno como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Educación, Pilar Alegría, la ministra de Ciencia, Diana Morant, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska o la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.



Por su parte, la Comisión 8M de Madrid ha convocado otra manifestación esta tarde, que llevará por lema "Se acabó. Vamos a prenderle fuego al patriarcado". Esta protesta denunciará el incremento de feminicidios, el mayor riesgo de violencia que sufren las mujeres migrantes o con discapacidad y la necesidad de una educación sexual y una "justicia feminista centrada en la reparación de las víctimas".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenía previsto acudir a esta convocatoria, sin embargo no podrá hacerlo por motivos de salud. Desde Sumar explican que no es nada grave pero que la ministra se encuentra con fiebre, por lo que ha decidido no asistir a la marcha.

Las mismas fuentes indican que a la manifestación de esta tarde acudirá una amplia delegación de diputados y diputadas de Sumar, encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño; la portavoz de feminismos, Elizabeth Duval; y la coordinadora de Programa, María Eugenia Rodríguez Palop.

Redondo apuesta por recuperar la unidad de las feministas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apostado este sábado por recuperar la unidad entre las distintas sensibilidades feministas para luchar juntas contra la violencia machista.

Antes de colocarse en primera fila en la manifestación organizada por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres (Foro 25N) y el Consejo de Mujeres, la nueva titular de Igualdad ha apostado por el "respeto y diálogo" para superar las diferencias.

"Es una lucha compartida, una lucha compleja" en la que "no sobra nadie, todas somos necesarias, todas las personas somos imprescindibles en esta lucha", ha asegurado consciente de que esta tarde se celebrará otra manifestación, a la que asistirá la exministra de Igualdad Irene Montero.

"Mi primer mensaje es apelar a la unidad; da lo mismo dónde nos manifestemos", ha dicho Redondo, quien ha añadido que "lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y la voz de todas las personas feministas contra la violencia, contra todos los tipos de violencias hacia las mujeres".

Para la ministra, España es un país feminista y cuenta con un Gobierno feminista, por lo que "lo importante es luchar contra quienes quieren retroceder en los derechos de las mujeres, los que quieren devolvernos a la caverna, los que quieren justificar las violencias hacia las mujeres. Y ante eso, ni un paso atrás". Así, ha considerado que la división entre grupos feministas "es una baza que tiene Vox y la derecha" que busca dividir a las feministas.

A su lado se encontraba la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, que ha subrayado la necesidad de que "la extrema derecha abandone nuestras instituciones" para que no entorpezca la lucha contra la violencia machista.

"Necesitamos que la extrema derecha salga porque tiene un discurso político en torno a la violencia machista que es antidemocrático. La violencia machista existe y negarla cuesta vidas", ha declarado.

Fernández ha señalado la importancia de "seguir trabajando en la inversión y en las políticas públicas que combaten y que acaban con esta violencia" y seguir concienciando, sobre todo, a los jóvenes.