El oasis de la universidad feminista contra la ultraderecha en la España Vaciada

La educación en feminismo es una de las columnas vertebrales de la igualdad real. La lucha para cambiar a toda una generación que se ha educado en el machismo necesita muchas horas de escucha activa. Así se llega a hacer un feminismo "cercano al ciudadano que muchas veces no comprende cuestiones de las que se habla con un vocabulario demasiado específico". Éste es uno de los objetivos de la concejala de Podemos en Ponferrada, Lorena González, con la tercera edición de las jornadas de la Universidad Feminista que gracias a un streaming se podrán seguir desde cualquier lugar.

"Pensamos que sería más fácil llegar a la gente que, como nosotros, ha sido educada en el machismo, desgranando las cuestiones relacionadas con el feminismo. Por eso un día hablamos de los vientres de alquiler, otro de la desigualdad del deporte femenino, otro del acoso sexual en el trabajo..." añade la edil de Podemos.

Sin miedo a la extrema derecha

La Universidad Feminista cree, por tanto, en el "poder de la educación y la pedagogía frente a la moralina". Con un presupuesto íntegro proveniente del Ministerio de Igualdad y la Junta de Castilla y León, González es consciente de que la entrada de Vox en el Gobierno regional puede cambiar el panorama: "Pero a la extrema derecha no hay que tenerle miedo; hay que combatirla y desmontarla", dice. "Es muy triste que lo primero que haya hecho Vox al llegar a la Junta no haya sido mejorar la Sanidad, las comunicaciones, la educación o las carreteras, sino criticar la ley de Memoria Histórica y la de Violencia Machista. Es intolerable", subraya la edil berciana.

"Nunca hemos contado con el PP para asuntos como éstos porque es un partido reaccionario y conservador a los avances sociales. Con Vox como socio de Gobierno ha encontrado la excusa perfecta para seguir con su discurso rancio y caducado. Por eso hay que seguir trabajando en atención a las mujeres porque ser feminista es más fácil si se entiende el feminismo", asegura Lorena González. "Hay que volver a gritar alto y claro que el feminismo mejora la vida de todos, no solo de las mujeres: ¿o es que ampliar la baja por paternidad no les ha venido bien a los hombres?", se pregunta.

Un homenaje a Nevenka en el Ayuntamiento que la vio sufrir

En cuanto a la programación de esta tercera edición de la Universidad Feminista, González reconoce estar orgullosa de todas actividades programadas, pero no oculta que la proyección del documental sobre Nevenka Fernández le produce una satisfacción doble: "Ya era hora de que el Ayuntamiento de Ponferrada no se ponga de lado en este tema. La historia fue muy injusta con Nevenka, una víctima de violencia machista que hace 20 años se empoderó y fue valiente. Y que gracias a que sentó un precedente, nos lo puso más fácil al resto de mujeres. Animó a las demás a denunciar y les dijo que se podía ganar", dice.

"Aún hoy hay gente en Ponferrada que cuestiona la sentencia, pero cada vez con la boca más pequeña. Por eso es un orgullo que el Ayuntamiento en el que se la humilló y se la acosó, hoy reconozca su lucha", añade la concejala ponferradina.

Y es que el feminismo "hay que alimentarlo cada día si no queremos dar un paso atrás", reconoce González. "Recuerdo que todavía hay gente que dice: ¿No hay cosas más importantes que hacer? a lo que yo contesto siempre si no son lo suficientemente importantes las 37 mujeres que han sido asesinadas este año, que cada seis horas se denuncie una violación, que el entrenador del Rayo femenino anime a cometer una violación grupal y no pase nada, o que María Salmerón vaya a entrar en prisión por proteger a su hija de un maltratador", enumera la política berciana.

El programa de la Universidad Feminista para 2022

Los temas que se tratarán este año en la tercera edición de la Universidad Feminista abarcan diversas formas de violencia contra las mujeres, los roles y estereotipos de género, la lucha de las camareras de piso, de las mujeres saharauis, la explotación y el acoso sexual, los vientres de alquiler o la desigualdad en el deporte femenino.

Hasta Ponferrada acudirán un año más destacadas ponentes como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rossel; la directora del documental de Nevenka, Maribel Sánchez, junto a Menchu Monteira y Charo Velasco; además de Mabel Lozano, la presidenta de la federación de matronas o la activista saharaui Jadiyetu El Mothar. Además, habrá cine, teatro, y una exposición sobre mujeres republicanas presas durante la represión franquista.