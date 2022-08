Hasta 31 altos cargos del 'austero' Gobierno PP-Vox en Castilla y León superan el sueldo del presidente

El Gobierno de Castilla y León formado por PP y Vox en la actual legislatura es el más caro de su historia, a pesar de la meta que anunciaron los de Abascal al llegar al Ejecutivo de recortar el gasto político en esta coalición y colocarse públicamente el cartel de 'austeros'. El dinero público destinado a las retribuciones de sus altos cargos, de hecho, supera por primera vez los 7 millones de euros -concretamente 7.029.870,19 euros-.

La pasada legislatura, en la que también se formó un Gobierno de coalición -en este caso con Ciudadanos- supuso un gasto salarial anual de 6,5 millones para los 93 altos cargos nombrados en 2020, con las mismas consejerías que en la actual legislatura, la segunda con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la comunidad. Como comparación, antes de la llegada de Ciudadanos primero y Vox después al Ejecutivo regional, el Gobierno del político popular Juan Vicente Herrera en 2015 tuvo 78 altos cargos, y 80 en su última legislatura -21 y 19 menos, respectivamente, que este año-.

Vox, durante toda la campaña electoral previa a las elecciones de Castilla y León repitió su promesa de recortar el gasto político hasta la saciedad y destinarlo a infraestructuras y servicios sociales. Tanto, que fue la idea elegida para levantar los aplausos de los suyos en el mitin de cierre de campaña celebrado en Valladolid.

El vicepresidente sin cartera, casi 80.000 euros

Pero, contrariamente a lo que se pueda pensar, el presidente de la Junta no es el que tiene un sueldo más alto. Hasta 31 altos cargos del Gobierno de coalición cobran más que él. Mañueco tiene un salario asignado de 76.355,04 euros al año, mientras su propio vicepresidente, el polémico Juan García-Gallardo de Vox, tiene una retribución anual superior, 79.570,96 euros. Y eso a pesar de que, por primera vez en la historia de la comunidad, el vicepresidente no está al frente de ninguna consejería. Los de Vox, de hecho, no se han cansado de lanzar en la comunidad el mensaje de que han reducido en un 20% la estructura de altos cargos. Lo que no dicen es que en esta legislatura solo tienen tres consejerías y una vicepresidencia, mientras que sus antecesores en el Gobierno de coalición, Ciudadanos, contaban con cuatro consejerías –más amplias por competencias que las actuales de Vox–, la vicepresidencia y la portavocía de la Junta.

El mejor pagado de los consejeros del actual Gobierno es Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con 91.911,46 euros de salario. Suárez-Quiñones es, además, el político más criticado -junto al presidente Mañueco- de este inicio de legislatura por su gestión de los incendios forestales en la comunidad. Tanto que desde muchas de las manifestaciones que han tenido lugar en Castilla y León este verano se ha pedido su dimisión.

Aun así, Suárez-Quiñones no es el mejor pagado de los altos cargos, ya que por delante de él está el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, con 97.120,58 euros de salario anual.

Tras él, otro que supera los noventa mil euros es el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces, con 91.461,64 euros de salario.

En la horquilla de los ochenta mil euros hay hasta catorce altos cargos: desde Jesús Julio Carnero, el consejero de Presidencia con 88.398 euros hasta la secretaria general de la consejería de Movilidad y Transformación Digital Ana Álvarez-Quiñones, con 80.235,22 euros.

Otros catorce más tienen sus salarios por encima de los 76.400 euros: desde Israel Diego, secretario general de la consejería de Sanidad con 77.711,62 euros, hasta Augusto Cobos, director general del ICE, con 79.776,76 euros o Blanca Ares, directora de Universidades, con 76.449,82 euros.

Estas retribuciones vienen dadas dependiendo de lo que estos altos cargos percibirían si siguiesen ejerciendo su anterior función en el sector público. En el caso de Suárez-Quiñones, por ejemplo, es la de juez.

Gasto en personal eventual disparado

La llegada de Vox al gobierno regional también ha disparado el gasto en personal eventual, que son los asesores nombrados para ocupar puestos de confianza en las consejerías. Éstos van desde jefes de prensa a exsenadores, pasando por exconcejales condenados por conducir ebrios o familiares de los políticos. El gasto público para pagar los salarios de los 44 asesores nombrados asciende a 1.921.363 euros. En las legislaturas anteriores, el presupuesto destinado a personal eventual no llegaba a los 800.000 euros (746.456 euros concretamente, según el Portal de Datos Abiertos de la Junta) y el del gobierno de coalición de PP y Cs llegó a los 1.596.965 euros en 2021.