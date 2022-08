Las cinco autonomías del PP que rechazan el plan de ahorro consumen casi la mitad de toda la electricidad de España

Las cinco autonomías del Partido Popular que rechazan las medidas de ahorro decretadas por el Gobierno para cumplir con los acuerdos de la Unión Europea consumen el 43% de toda la electricidad que se demanda en España.

El gasto anual conjunto de electricidad de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia suma más de 107.500 gigavatios hora (Gwh), una cantidad de energía equivalente a la necesaria para iluminar más de 12 millones de hogares españoles un año entero durante ocho horas seguidas al día.

Según el último informe del Red Eléctrica Española, la operadora del mercado eléctrico nacional, de esas cinco comunidades sólo producen más electricidad de la que consumen Castilla y León (27.916 Gwh frente a 13.670) y Galicia (24.211 frente a 17.510). Murcia es prácticamente autosuficiente (produce 9.248Gwh al año y gasta 9.333), pero Andalucía y Madrid son las dos más deficitarias del Estado (el saldo andaluz, la primera comunidad en consumo, es de un -25%).

El caso de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, planea recurrir el plan de ahorro ante el Tribunal Constitucional, también es paradigmático, pues se trata de la autonomía que menos electricidad produce (apenas 1.334 Gwh al año) y la tercera que más consume (más de 27.413 Gwh). Una diferencia del 95,1%; o, dicho de otro modo, apenas produce un 5% de lo que consume.

"Ese negacionismo consciente y calculado de tipo populista es un ejemplo lamentable de insolidaridad ", sostiene Francisco del Pozo, coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace. "Madrid no es consciente de la huella que deja por los recursos que consume, y de que cada kilowatio hora que gasta supone un enorme sacrificio" para el patrimonio económico, natural y medioambiental de los habitantes de otras zonas del país.

Del Pozo alerta de que discursos como el de "Madrid no se apaga" representan "una tremenda irresponsabilidad", en la medida en la que fomentan entre la opinión pública la idea de que el ahorro energético no es necesario, y además condicionan el futuro. Quien acabe convencido y votando a quienes sostienen esas tesis, sostiene el portavoz de Greenpeace, acabará exigiendo a sus representantes que no adopten medidas contra el derroche de energía y para combatir el cambio climático.

Lo cierto es que el PP mantiene su campaña contra las medidas de ahorro, campaña sobre la que Feijóo intenta recuperar el control después de que sus contradicciones y confusiones iniciales provocaran que sus barones atacaran el plan sin una posición conjunta.

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, pidó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique el decreto de medidas, informa Europa Press. Durante una visita a Euskadi, eludió sin embargo responder a los periodistas si el PP nacional planea recurrirlo también ante el Tribunal Constitucional siguiendo la estrategia de Díaz Ayuso.

Tellado, quien ocupó la secretaría general del PP de Galicia bajo la presidencia de Feijóo y hombre de la máxima confianza del líder nacional, reiteró el argumento de que el plan del Ejecutivo es "improvisado" y no responde "a las necesidades reales" de España.

"Estamos a favor de iniciativas de eficiencia energética y que cumplan las recomendaciones de la UE, pero Europa habla de recomendaciones, no de imposiciones, y esta no es la vía", consideró.

Lo cierto es que los gobiernos de la UE han acordado adoptar medidas para lograr el objetivo de reducir conjuntamente un 15% su consumo de gas, aunque en el caso de España esa rebaja voluntaria se ha reducido a menos de la mitad -un 7%- porque no dispone de la misma capacidad de conexión en la red gasística que otros socios europeos.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, respondió al PP contraponiendo la reacción de Feijóo a la de los comerciantes y la industria, que calificó como "una lección de patriotismo".