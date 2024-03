Un abrazo de Junts y ERC, pistoletazo de salida para la campaña catalana

Dos estudiantes alemanas de Erasmus pasean frente al Congreso de los Diputados este jueves. Son las 14 horas. En la calle se arremolina un grupo de periodistas atentos a las palabras de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya. Las estudiantes no saben quién es. Una de ellas pregunta qué ocurre, a qué tanta expectación. Alguien las escucha y responde: "Hoy se vota una ley importante". Y sigue: "Alguna gente está a favor y otra, no". Por detrás, una decena de manifestantes contrarios a la ley de amnistía corea los cánticos habituales.

La "ley importante" se acababa de aprobar. Dentro del Congreso, el ambiente es festivo. Los diputados de las fuerzas políticas partidarias de la amnistía han tomado el patio una vez se ha consumado el apoyo de la mayoría de la Cámara. 178 votos favorables. Al término de la sesión, Teresa Jordà (ERC) y Míriam Nogueras (Junts) [en la fotografía] se han fundido en un abrazo rodeadas de algunos diputados de ambas formaciones. Sonrisas, felicitaciones, soplos de alivio.

Quieren celebrar, así, la culminación de la batalla por la amnistía que ambas formaciones han compartido en los últimos tiempos. No han faltado las pugnas, desacuerdos y críticas, pero el fin de las dos ha sido el mismo. "Devolver a la política lo que es de la política", han repetido hasta la saciedad. "Pese a todo el ruido, hemos conseguido que se apruebe la ley de amnistía", ha dicho Oriol Junqueras en la puerta de los Leones. "Hay que poner a Catalunya por delante y aparcar las siglas", ha sentenciado Míriam Nogueras.

Tanto Junts, como ERC aluden a la autodeterminación tras la votación de la amnistía

Pero esa sintonía es aparente o, al menos, se restringe a la jornada de este jueves, a su alegría tras la votación de la amnistía. Más allá, ambas formaciones piensan ya en el 12 de mayo. Oriol Junqueras y Pere Aragonès, actual presidente de la Generalitat, estrenan la precampaña electoral este mismo sábado, día 16, con un acto en Barcelona. Junts per Catalunya ya ha convocado primarias, el 23 de marzo, para elegir a Carles Puigdemont como candidato.

Fuentes de Junts sugieren, en privado, que el PSOE y ERC se han coordinado para tratar de dejar fuera de juego a Puigdemont. ¿Cómo? Tiene que ver con los tiempos de la amnistía. Según el entorno de Junts, ERC calcula que adelantando las elecciones la amnistía no llegará a tiempo para Puigdemont, que no podrá estar presente para la sesión de investidura y que, por tanto, no podría ser una opción investirlo.

El voto en contra de los Comuns a los Presupuestos catalanes activó, este miércoles, el efecto mariposa que terminó con la decisión de Sánchez de prorrogar los Presupuestos estatales y la renuncia a lograr unos nuevos en 2024, previa convocatoria electoral de Aragonès. Fuentes de los Comuns tampoco tienen claro que el proceso de aprobación definitiva de la amnistía culmina tan pronto como para que Puigdemont pueda aprovecharla antes de un eventual debate de investidura. "Es muy justo", deslizan.

Junts calcula que Puigdemont podría estar presente en el debate de investidura

Los cálculos de Junts, no obstante, son otros. Ellos sí creen, según ha podido saber este medio, que dará tiempo. "La fecha importante es el debate de investidura, no las elecciones", recuerdan. También subrayan su confianza en que "los jueces apliquen la ley" y levanten las medidas cautelares cuando entre en vigor, tal y como señala el texto. Sin entrar en detalles, deslizan que tienen ases jurídicos bajo la manga.

El abrazo de Jordà y Nogueras en el Congreso, con todo, inaugura un nuevo ciclo en la política catalana. La negociación para la amnistía ha terminado y las dos formaciones independentistas pugnarán por anotarse el triunfo e ilusionar al independentismo. Tanto Junts, como ERC se han esmerado, este jueves, en colocar un mensaje de fondo.

"Nuestro objetivo sigue siendo la independencia", ha dicho Nogueras. "Seguiremos el camino de la liberación nacional", ha aseverado la diputada republicana Teresa Vallugera. Superada la lucha por la amnistía —al menos, hasta que salgan a jugar los jueces—, es de esperar que la campaña se desarrolle en términos de autodeterminación.

Sánchez, Illa (y Pegasus)

"Illa será president", comentan fuentes del PSOE. El que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia de Covid-19 ganó las elecciones catalanas en 2021, pero no pudo gobernar. Illa apela a la "política útil". En una entrevista en la emisora de radio Ondacero pocas horas antes de que se aprobara la amnistía, el socialista ha trazado las que, a todas luces, serán las líneas maestras de su estrategia electoral. "Hay personas que representan un pasado que no ha sido bueno para Catalunya". Si ERC y Junts quieren hablar de independencia, Illa quiere centrar su discurso "en los problemas concretos de la ciudadanía".

Una victoria de Illa daría fuerza a Sánchez. Pero hasta entonces quedan dos meses y por mucho foco que acapare la campaña catalana (o la vasca o la europea), la vida, en Madrid, continúa. Hay una cuestión que se mantiene, por el momento, latente, pero que también puede entrar en campaña. ERC ha pedido la comparecencia de Sánchez y de varios cargos socialistas en la comisión de investigación de Pegasus. Junts se mantiene en segundo plano. En los próximos días se llevarán a cabo las negociaciones para cuadrar una lista de comparecencias definitiva. El calendario electoral y el de las comisiones avanzará en paralelo.

Parecía que el balón de oxígeno para Sánchez iba a ser la amnistía —esa ley que las dos estudiantes de Erasmus desconocían—, pero en Moncloa entienden que lo será, finalmente, el adelanto electoral en Catalunya. Clima de mitin, foco fuera de Madrid y un candidato con posibilidades. Illa podría compensar el desastre de Besteiro en Galicia ganando la Generalitat para el PSOE, pero un fracaso complicaría la legislatura. Todos los partidos han tomado posiciones este jueves.