La cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado este martes a los estudiantes universitarios que llevan acampados en la plaza Universitat de Barcelona desde el 30 de octubre contra la sentencia del procés. Y no ha escogido otro lugar para hacerlo que a escasos metros de la acampada, lo que ha provocado las protestas de los jóvenes, que le han pedido con ironía que se quedase con ellos. Entre gritos de "Cayetana quédate", algunos estudiantes le han ofrecido un saco de dormir y una esterilla como señal de invitación a pasar la noche con ellos.

El Partido Popular de Catalunya ha montado una de sus carpas electorales junto a la plaza Universitat de Barcelona. Según uno de los miembros de las Nuevas Generaciones del PP habían pedido permiso para estar ahí, no obstante, al final se colocaron a menos de 20 metros de los manifestantes.

Entre gritos de "Libertad presos políticos" e "Independencia", la candidata conservadora ha visitado una carpa instalada minutos antes por Nuevas Generaciones del PP, donde ha criticado que los rectores universitarios "se dediquen a jalear a estos matoncitos subvencionados para que no vayan a clase", en alusión a los estudiantes acampados.

La diputada popular ha tildado a los jóvenes de "presuntos estudiantes" porque, según ha dicho, "lo se que se dice estudiar se ve que no quieren mucho". "Me sorprende que no estén los rectores, que son los que deberían estar acampados aquí", ha ironizado Álvarez de Toledo, que les ha reprochado que no defiendan a quienes "quieren aprender, cultivarse y ejercer su derecho democrático a la enseñanza".

En respuesta a periodistas ha hecho responsable de la situación en Universidad a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: "Tiene una obligación de desalojar esta plaza para que todos, democráticamente, podamos pasearnos por las calles de Barcelona".

Preguntada por cómo prepara el debate de la noche de este martes en TV3 y Catalunya Ràdio, ha dicho: "Me he acercado al templo del saber para llegar al fondo de las cuestiones, pero es verdad que me he encontrado con unos estudiantes vagos, unos rectores torcidos, y la característica de indigencia intelectual del nacionalismo", por lo que irá a prepararlo en un bar o un restaurante.

La candidata del PP ha evitado confirmar si denunciarán la acampada ante la Junta Electoral, tal como hizo ayer Ciudadanos, aunque "apoya la iniciativa" y su partido "también podría" presentar un escrito similar.

La Junta Electoral de Barcelona ha rechazado la petición de Cs para ordenar el desalojo de la acampada de estudiantes de la plaza Universidad contra la sentencia del procés, aunque ha instado a la policía a adoptar las medidas necesarias para que no interfiera en la votación del 10N.