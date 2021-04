Las comunidades se preparan para el fin del estado de alarma. Mientras algunos presidentes regionales continúan presionando para que el Gobierno alargue la actual situación o les confiera de algún otro modo seguridad jurídica, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya aseguró este miércoles que la intención del Ejecutivo es no prorrogar más la norma.



Así, los Gobiernos autonómicos comienzan a preparar un marco que les dé margen para poder seguir aplicando cierres perimetrales y el toque de queda. Sin embargo, para que las restricciones entren en vigor una vez decaiga el estado de alarma, deberán avalarlas los tribunales. Repasamos los planes de las regiones que ya se han pronunciado sobre esta cuestión en las últimas horas. Aragón, Extremadura, Canarias, Balears, Navarra y Murcia no lo han hecho aún.

Catalunya

La Generalitat de Catalunya aprobará el próximo martes una modificación de la ley de Salut Pública que le permitirá aplicar toques de queda y cierres perimetrales cuando termine el estado de alarma, según ha avanzado este jueves TV3.

La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ya anunció el pasado martes que el Govern estaba estudiando "mecanismos para dotarse de un marco normativo en caso de que sea necesario decretar un toque de queda". Un "paraguas legal", precisó. Con el aval del TSJC, la Generalitat gozará de seguridad jurídica para aplicar las restricciones.



Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido en que es partidario de prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma que se aplica en todo el Estado o, "en todo caso", de activar una vía "con garantías jurídicas" para que las autonomías dispongan de las "herramientas" necesarias para poder hacer frente a la crisis sanitaria de la covid-19.

Así, el lehendakri, que ya ha solicitado al Gobierno una prórroga del estado de alarma en varias ocasiones, considera que estamos ante una "pandemia global" y no una "epidemia localizada", por eso ha considerado que es "muy cuestionable" la aplicación de un estado de alarma "a la carta" para las comunidades autónomas.



Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado "imperdonable" que el Gobierno central aún no haya puesto sobre la mesa una "alternativa normativa o jurídica" que diera seguridad jurídica a las comunidades autónomas en la toma de decisiones para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Así, ha advertido que la Junta de Andalucía, con los instrumentos que tiene en sus manos desde el punto de vista normativo, tomará las decisiones que considere que sean necesarias y oportunas para frenar la pandemia tras el 9 de mayo. Así, este miércoles, Moreno se refirió además a la reunión que va a mantener el lunes con representantes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), precisando que lo que se va a plantear es que haya coordinación y asesoramiento.

"Lo que queremos es que el TSJA nos recomiende cómo plantear aquellas actuaciones que queramos hacer en términos de limitación de libertades para intentar que los decretos que apruebe la Junta lleven el marchamo de la Justicia y no entrar en circunstancias como las acontecidas en Euskadi, donde el Gobierno adoptaba una medida y los tribunales decían lo contrario", dijo.

Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha insistido en que esta región quedará "desconfinada" al decaer el estado de alarma y ha confiado en que para entonces se articulen mecanismos jurídicos para que las comunidades con más incidencia de covid puedan extender esa figura y tomar medidas. En declaraciones de los periodistas, Revilla ha reiterado que el día 9 de mayo, una vez "eliminado" el estado de alarma, "Cantabria queda desconfinada". "No sé qué harán otros territorios, pero Cantabria queda desconfinada", ha insistido.

Revilla ha confiado en que para esa fecha también el Gobierno haya articulado un mecanismo que "pueda dar una orientación" a las comunidades que mantienen una incidencia de la pandemia "grave" y una situación "preocupante", para que "puedan tomar a lo mejor decisiones distintas" de otros territorios.

Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado este jueves por que la prudencia que se está teniendo con las medidas contra la covid-19 "se pudiera mantener al menos un mes" y ha advertido: "Qué nadie piense que el 9 de mayo acaben las mascarillas, ni probablemente el toque de queda". Page dice ser consciente de que "es doloroso e incómodo" y que "a nadie le gusta tomar decisiones que signifiquen fastidiar la vida a la gente", pero ha considerado que "es necesario proteger más la vida que vivir fastidiado".

"Nosotros entendemos que hay un mes necesario para equilibrar la balanza entre el proceso de vacunación y la necesaria prudencia" que será necesario mantener durante un tiempo, aunque ha vaticinado que "en pocas semanas, mucho antes que otros países de Europa, España va a pasar del estado de alarma al estado de esperanza y va a haber mucho crecimiento", ha señalado.



Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha respaldado este jueves el planteamiento del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que haya una prórroga del estado de alarma en tras el 9 de mayo, con una duración tasada, y no a la carta de cada autonomía. En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha insistido en que corresponde al Ejecutivo central tomar esa decisión y ha rechazado que después del 9 de mayo se "pase otra vez la pelota" a las autonomías. El vicepresidente de la Junta ha dicho que la ley es clara y que no se puede usar el estado de alarma por autonomías cuando "la crisis es global", y en este momento hay "nueve autonomías en estado de alerta máxima".



Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por que los presidentes autonómicos puedan tener una "red" legal, "un paraguas", en el que ampararse para seguir tomando decisiones para combatir la pandemia "hasta tener la inmunización de rebaño con las vacunas". Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, preguntado por la petición del lehendakari, Íñigo Urkullu, para extender el estado de alarma después del 9 de mayo, Núñez Feijóo ha asegurado que no se puede pasar "de cero a cien en un segundo" y, por lo tanto, "no es razonable" dejar a las comunidades que ahora están en riesgo máximo "sin ningún amparo legal".

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya ha avanzado que pedirá al Gobierno "pequeñas modificaciones" en tres leyes: la ley general de Sanidad, la de Cohesión y la de Salud Pública para tener herramientas que les permitan adoptar decisiones de control.



País Valencià

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha descartado este jueves que el País Valencià vaya a pedir un Estado de alarma "a la carta" tras el 9 de mayo porque "tenemos todos los instrumentos a nuestro alcance para seguir mantiene a raya el virus". Por ello, ha pedido "tranquilidad" y ha garantizado que se adoptarán todas las medidas restrictivas necesarias para contener la pandemia, que se trasladarán al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para que las ratifique como se ha hecho hasta ahora.



En ese sentido, ha recordado que ya se disponen de dos escenarios para poder moverse tras el Estado de alarma. Por un lado, la ley 2/2021 de 29 de marzo que se aprobó hace escasamente un mes en el Congreso y en el Senado que establece un marco jurídico sobre las medidas preventivas que permanecen pese a caer el estado de alarma en materia de sanidad e higiene, detección precoz, o evitar aglomeraciones, entre otras, y que lleva a aparejado un régimen sancionador. Del mismo modo, ha destacado que se puede recurrir a la Ley orgánica de salud pública que establece el marco jurídico para que las comunidades autónomas puedan adoptar "las resoluciones haya o no Estado de Alarma".



Asturias

El director general de Salud de Asturias, Rafael Cofiño, ha señalado que el Gobierno del Principado ha elaborado un borrador referido al ajuste de medidas para cuando decaiga el estado de alarma. En cuanto al cierre perimetral de la región, Cofiño ha indicado que ahora mismo el grupo técnico no tiene una opinión clara de si hay o no que mantenerlo. "Habrá que esperar al 9 de mayo y ver el marco normativo regulador", ha dicho Cofiño, que ha recordado que seguirán defendiendo "un entorno seguro" y no perder de vista medidas de otros niveles si la situación epidemiológica lo requiere.