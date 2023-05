Albiol echa a la Policía de la inspección de un inmueble ocupado en Badalona: "Ya me encargo yo"

Que en Catalunya el Partido Popular ha puesto toda la carne en el asador para recuperar la alcaldía de Badalona, con Xavier García Albiol al frente, es de sobra conocido. Albiol anhela la mayoría absoluta que le permita sustentar la vara de mando, ya que sin ella lo tendrá sumamente difícil, y por ello ha desarrollado una estrategia de amplio espectro con una campaña bajo el lema de "Badalonismo" y escondiendo las siglas del PP.

Pero no deben de salirle del todo las cuentas últimamente porque el candidato popular ha recuperado algunos de sus principales hits de pasadas campañas electorales, que no son otros que la supuesta lucha contra la ocupación ilegal, la seguridad y la inmigración con tintes xenófobos.

Este es el caso del episodio que se vivió el día 26 de abril en un inmueble de la avenida Ros i Güell del barrio de Bonavista de Badalona en el que hay un piso ocupado. Albiol se ha presentado en varias ocasiones para grabar vídeos de campaña en el interior del portal de este edificio y haciendo referencia a la ocupación. Pero lo inaudito del caso es que en dicho episodio en el que los agentes de los Mossos se personaron por un aviso de conflicto vecinal con esta ocupación de fondo, Albiol ordenó a los policías que se marcharan y alegó: "Ya me encargo yo".

De este modo, hizo una evidente maniobra de hacerse pasar por autoridad municipal competente, cuando el jefe de filas del PP en Badalona está en la oposición y dejó la alcaldía el 8 de noviembre de 2021. Albiol añadió aún más leña al fuego después de la actuación policial con un vídeo muy crítico hacia los agentes a los que acusa de "no defender a los vecinos frente a los ocupas" del inmueble.

En el informe de la actuación policial de aquel 26 de abril que consta en la Direcció General de la Policía del Departament d'Interior de la Generalitat a que ha tenido acceso Público se hace constar que la intervención se inició a las 20.31 y duró poco más de una hora, hasta las 21.36. El encabezado de la misión figura como "conflicto vecinal por ocupación e instalación eléctrica en mal estado" y define la situación como de "discusión verbal".

Los agentes hacen constar en el informe que, aunque una vecina "en un primer momento había dicho que los ocupas los habían agredido, finalmente ha manifestado que no era verdad". El propio Albiol reconoce que el piso ocupado está habitado por una familia con niños menores de edad.

Albiol, a los agentes: "Marchaos, que ya me encargo yo"

Lo más chocante del caso es que la relación que el informe de los agentes hace de la presencia del candidato del PP, Xavier García Albiol, asegura que al llegar la patrulla al inmueble "estaba el exalcalde de Badalona junto con un concejal y les han manifestado que se marcharan, que ya se hacían cargo ellos". La patrulla policial "ha mediado y se trata de un bloque con pisos ocupados que ya está judicializado", añade el informe.

Este episodio podría tratarse por parte de Albiol de una presunta "obstrucción a la autoridad" o presunta "suplantación de autoridad competente", según algunas fuentes jurídicas consultadas, en función de cómo se desarrollaron los hechos. Además, remarca el concepto patrimonial -como si la Badalona le perteneciera- que tiene Albiol de la cuarta ciudad de Catalunya, junto a una actitud autoritaria, que le ha dado el sobrenombre en algunos sectores del "sheriff de Badalona".

El informe policial explica que la actuación de los agentes se produjo a raíz de dos llamadas con acusaciones cruzadas. Una, por parte de una persona vinculada al piso ocupado que denunciaba el corte del suministro de agua potable por parte de los vecinos de la comunidad y otra, de una testigo que, a su vez, alerta de una discusión entre una vecina del inmueble y uno de los ocupantes.

El informe indica que la tarea de los agentes fue de "mediación y asesoramiento" y certifica que los ocupas "se han enganchado a la luz y la instalación se encuentra en unas condiciones muy peligrosas". También hace constar que la patrulla en cuestión "ha informado de la peligrosidad de la instalación eléctrica en estas condiciones" y que "el concejal del Ayuntamiento -que acompañaba a Albiol- ha informado de que ya ha hablado con servicios sociales para solucionar este tema".

Malestar por las críticas a los Mossos

Albiol ha seguido la estela del dirigente de la extrema derecha de Vox, Javier Ortega Smith, que hizo viral un vídeo enfrentándose a personas de un inmueble ocupado. El mal estado de la instalación eléctrica por la conexión irregular del inmueble ocupado de la avenida Ros i Güell ya propició un primer vídeo de García Albiol grabado desde el interior del edificio en el cuadro de contadores alertando de "posibles muertes en caso de incendio".

Pero el episodio ha llevado al candidato del PP a grabar un nuevo vídeo con fuertes críticas a los agentes y graves acusaciones contra el Gobierno municipal que han generado un fuerte malestar en el cuerpo policial badalonés.

Según la versión de Albiol relatada desde el mismo interior del armario de contadores, "el Gobierno municipal tan progresista que tenemos ha mandado a los Mossos y no han defendido a los vecinos frente a los ocupas". Según Albiol, el Ejecutivo municipal dio instrucciones a los Mossos para que dijeran a los vecinos "que no se les ocurra cambiar la cerradura -de la puerta de la calle del edificio-, no sea que los ocupas no puedan entrar y salir y que, en caso de cambiarla, deberán dar una llave a los ocupas".

El Gobierno municipal desmiente a Albiol

Fuentes del Gobierno municipal de Badalona desmienten categóricamente que hayan dado ninguna instrucción a los Mossos

Las mismas fuentes recuerdan que este es un caso judicializado en que no es posible actuar sin la autorización judicial y lamentan y critican la instrumentalización populista y electoralista que hace García Albiol de la situación.

Desde el Gobierno municipal recuerdan que durante la etapa de Albiol como alcalde también se daban situaciones de ocupación de inmuebles y que son conscientes de una problemática compleja que se debe afrontar, pero desde el respeto a la legalidad vigente y a los procesos judiciales en curso, sin populismos que añadan crispación a la conflictividad vecinal que ello genera.

De hecho, cabe recordar que el incidente más grave en un edificio ocupado en Badalona se produjo bajo alcaldía de Albiol con la muerte de cinco personas después del incendio en la nave industrial en que habitaban en condiciones muy precarias.