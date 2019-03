José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP en el consistorio madrileño y candidato a la alcaldía de la capital, ha criticado la gestión de gobierno de Manuela Carmena y ha anunciado que auditará las cuentas de Ahora Madrid. "No no haremos más que ellos, pero si como ellos", ha señalado. "El ayuntamiento ha gastado 24 millones de euros que han dedicado a su entorno, colocados, enchufados...más de 600, nosotros cortaremos con todo eso".

El conservador ha vuelto a cargar contra Madrid Central, el proyecto emprendido por Carmena y su equipo, cuyo objetivo es "promover una movilidad más sostenible en la ciudad de Madrid", reduciendo la intensidad de tráfico y promoviendo la renovación de la flota hacia tecnologías menos contaminantes. El portavoz madriñeño ha asegurado que "Madrid Central acabará porque es un fracaso" y propone un modelo alternativo, en el que no haya "prohibiciones" sino "alternativas". "Que no nos llamen negacionistas del cambio climático".

Además, ha defendido que esta medida no ha reducido el uso del vehículo privado ni la contaminación, aunque los datos le desmienten. Según el informe elaborado por Ecologistas en Acción sobre la Calidad del Aire en la Ciudad de Madrid durante el 2018, Madrid Central logró reducir un 20,4 por ciento la contaminación en el centro de la capital durante el pasado mes de diciembre con respecto al promedio del periodo 2013-2016 y propició el descenso de la polución registrada en 19 de las 24 estaciones.

Almeida ha prometido una "revolución fiscal" y ha afirmado que recuperará "el Madrid tax free de los gobiernos del PP"

El líder del PP en la capital ha garantizado que en programa también incluye un "Madrid social centrado en las personas" y que, a su juicio, no es "colgar una pancarta de Refugees Welcome", sino garantizar "un modelo de Gran Vía que cuente con facilidades para que las personas con discapacidad" y ha prometido una "revolución fiscal" que recuperará múltiples bonificaciones de impuestos. "Recuperaremos el Madrid tax free de los gobiernos del PP", ha sintetizado.

Ha critica la obra 'Dios tiene vagina' en Naves de Matadero: "Con mi dinero, no"

El 'popular' se ha mostrado públicamente en contra de la obra 'Dios tiene vagina' que se expone en las Naves de Matadero. "Con mi dinero, no; no me gusta lo que he leído sobre esa obra. Siempre se atacan a los mismos, las mismas creencias", ha criticado, asegurando que no pretende "cohartar la libertad de expresión".

También ha reinvidicado los logros en materia cultural del PP en la capital y ha subrayado que hay que "aprovechar los espacios escénicos", al mismo tiempo que ha apostillado: "No creo en una cultura que viva de la subvención".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño Esperanza Aguirre asiste a a un desayuno informativo protagonizado este lunes por el candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. EFE/J.P. Gandul

Martínez-Almeida ha participado en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha estado arropado por figuras clave del PP madrileño, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el exalcalde del PP en el ayuntamiento, José María Álvarez del Manzano, el actual presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y la persona que lo sustituirá, Isabel Díaz Ayuso.