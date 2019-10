Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz, no entiende pero acepta la decisión de su partido de que encabece la lista del PP por Huelva al Senado y no al Congreso, aunque cree que esa decisión obedece a "un ataque personal" desde las direcciones provincial y regional del PP de Andalucía.

"Acepto muy gustosamente la petición expresa de Pablo Casado a que yo vaya al Senado después de la oposición violenta que había a que yo fuera de nuevo encabezando la lista al Congreso por parte del PP de Huelva y secundada por Juanma Moreno argumentando que los resultados no fueron buenos", dijo el martes Cortés en una entrevista a la Ser.

Tras opinar que los resultados de abril fueron "más que aceptables", teniendo en cuenta los del resto de España y la "crisis a nivel general por la irrupción de Vox", Cortés subrayó que finalmente logró el diputado y el PP fue la segunda fuerza política en la provincia.

En esa entrevista con la Ser, Cortés hizo una afirmación contundente: dijo que Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, en los últimos seis años "ha perdido el 50% de los votos y no ha ganado ninguna de las dos elecciones a las que se ha presentado", por lo que "no se puede agenciar méritos que no le corresponden".

"Si Moreno quiere alardear de que en Andalucía es el gran líder no es mérito suyo, sino de Vox, que ha cedido sus escaños gratuitamente para que él sea presidente de la Junta. Eso son los números, si queremos interpretar otra cosa, pues interpretamos", añadió Cortés..

"No entiendo pero acepto muy gustosamente la decisión de mi presidente. Me voy al Senado. Soy un hombre de partido y como si me dice que me vaya a mi casa, tan tranquilo, porque ni vivo de la política ni busco en ella méritos personales", ha continuado.

Cortés recalcó que cuando se vaya de la política lo hará "con la cabeza bien alta, hablando claro", y defendiendo aquello en lo que cree, "la prisión permanente revisable, y trabajando por los más vulnerables y por Huelva".

Obligado a pedir disculpas

Con posterioridad a la entrevista, Cortés lamentó en su perfil de Facebook "el revuelo" que han causado sus declaraciones y ha pedido disculpas a "su presidente", Pablo Casado, y a sus compañeros del PP de Andalucía.

"Estoy muy agradecido a mi partido por ser el cabeza de lista al Senado y por la oportunidad que me da de representar y abanderar a tantas personas que confían en mí", ha escrito, para después añadir: "Pelearé por estar en el Senado por Huelva, para defender a mi provincia en la Cámara Alta y luchar porque se mantenga y amplíe la prisión permanente revisable. Orgulloso y contento de pertenecer al PP".